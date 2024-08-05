Ολυμπιακοι Αγώνες 2024: «Έκλεψε» το χρυσό από τη Χασάν η Τσέμπετ

Χρυσή» στα 5.000 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού η Μπεατρίς Τσέμπετ. Η Κενυάτισσα πρωταθλήτρια μεγάλων αποστάσεων τερμάτισε στην κούρσα σε 14.28.56 κι έχασε για λίγο το Ολυμπιακό ρεκόρ, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της.

Η Τσέμπετ ξεπέρασε στο σπριντ την Ολλανδέζα Σιφάν Χασάν, η οποία έχασε την ευκαιρία για ένα χρυσό στη διοργάνωση, αφού δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της και τερμάτισε τελικά δεύτερη με 14.30.61.

Τρίτη ήταν η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ιταλίδα Τάνια Μπατοκλέτι, με 14.31.64

