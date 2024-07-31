Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τριαθλητής κάνει εμετό αφού κολύμπησε στον Σηκουάνα

Η πίεση, οι δύσκολες συνθήκες κι η εξαντλητική για τον οργανισμό προσπάθεια του Καναδού Αθλητή του τριλάθλου, Tyler Mislawchuk ο οποίος καταγράφηκε να κάνει εμετό μετά την ολοκλήρωση των τριών αγωνισμάτων μεταξύ των οποίων και το κολύμπι στον Σηκουάνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Ο Καναδός τριαθλητής, έχοντας ξεπεράσει τα όρια του, δεν μπορεί να συγκρατήσει την έμεση αφού περνά τη γραμμή τερματισμού.

🇨🇦Canadian triathlete Tyler Mislawchuk was seen vomiting after finishing a grueling race in the River Seine, according to UK media. Many other exhausted athletes were also shown struggling to catch their breath.#Olympics #Paris2024 #RiverSeine pic.twitter.com/7Lv7jLBDv1 — 凤凰欧洲 PhoenixCNE News (@PhoenixCNE_News) July 31, 2024

Ο 29χρονος είχε ολοκληρώσει το αγώνισμα που περιελάμβανε κολύμπι 1,5 χιλιομέτρου, ποδηλασία 40 χιλιομέτρων και τρέξιμο 10 χιλιομέτρων.

Ο Mislawchuk τερμάτισε στην ένατη θέση.

Η δυσάρεστη στιγμή καταγράφηκε από τις τηλεοπτικές κάμερες, οι οποίες έδειξαν επίσης πολλούς άλλους αθλητές να ξαπλώνουν κάτω και να αγκομαχούν για να πάρουν ανάσα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, o ίδιος αργότερα αποκάλυψε ότι στην πραγματικότητα είχε κάνει εμετό 10 φορές.

«Δεν ήρθα εδώ για να μπω στο top 10, αλλά έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα», είπε αργότερα στα καναδικά μέσα ενημέρωσης.

Αξίζει να υπογραμμιστεί πως οι αγώνες διεξήχθησαν σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες καθώς οι άνδρες διαγωνίστηκαν σε θερμοκρασίες περίπου 30 βαθμών Κελσίου στη γαλλική πρωτεύουσα.

Μάλιστα υπήρξε αναβολή από το πρωί της Τρίτης, αφού οι διοργανωτές έκριναν ότι η ποιότητα του νερού στον Σηκουάνα ήταν κατά τη φάση εκείνη ακατάλληλο ώστε να πραγματοποιηθούν.

Δεν υπήρχε επίσημη επιβεβαίωση έως την Τετάρτη το πρωί, αναφορικά με τι μέλλει γενέσθαι κι έτσι οι άνδρες διαγωνίστηκαν μετά τις γυναίκες γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τα διαγωνίσματα να γίνουν σε φάση που η θερμοκρασία είχε ανέβει αρκετά αυξάνοντας τη δυσκολία για τους αγωνιζόμενους.

