Εκτός από το χρυσό μετάλλιο στους αγώνες κολύμβησης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, ο Ιταλός κολυμβητής, Thomas Ceccon, έχει κερδίσει και τον τίτλο του πιο όμορφου αθλητή.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικά στο TikTok, χρήστες δημοσιεύουν βίντεο και φωτογραφίες του 23χρονου κολυμβητή, που ήδη κατέχει παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα ύπτιο.

Ψηλός, με γραμμωμένο κορμί, ο Thomas Ceccon κλέβει τις εντυπώσεις με τα ανοιχτόχρωμα και εκφραστικά του μάτια, κάνοντας τις γυναίκες να παραληρούν…

Τον λένε «καρχαρία», αναφέρει η ιταλική τηλεόραση RAI, για την ταχύτητά του στο νερό, την αποφασιστικότητά του και το ύψος του -στα 1,97 είναι δύσκολο να μην διακριθείς στην πισίνα. Γεννήθηκε το 2001 και είναι γιος αθλητών. Ο πατέρας του είναι πενταθλητής και η μητέρα του πρωταθλήτρια στο roller skating. Μικρός ο Thomas έπαιζε τένις, ενώ έχει διακριθεί, πέρα από το ύπτιο, στο ελεύθερο και στην πεταλούδα.

