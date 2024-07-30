Στη δικαιοσύνη καταφεύγει η DJ που συμμετείχε στην επίμαχη σκηνή που προκάλεσε θύελλα οργής στη διάρκεια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού καθώς σύμφωνα με τον δικηγόρο της έχει γίνει στόχος απειλών και κακοποίησης.

Ειδικότερα, ο δικηγόρος της Μπάρμπαρα Μπουτς ανέφερε σε επιστολή που δημοσίευσε στο Instagram της DJ ότι η Μπουτς «έχει απειληθεί με θάνατο, βασανιστήρια και βιασμούς και επίσης έχει γίνει στόχος πολυάριθμων αντισημιτικών, ομοφοβικών, σεξιστικών και προσβολών». Ο ατζέντης της Μπουτς επιβεβαίωσε στο Associated Press ότι ο λογαριασμός στο Instagram είναι της DJ.

Αν και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της τελετής Thomas Jolly έχει επανειλημμένα πει ότι δεν εμπνεύστηκε τη σκηνή από τον Μυστικό Δείπνο, οι επικριτές του συνεχίζουν να τον κατηγορούν.

Η δήλωση του δικηγόρου της Μπουτς, Όντρεϊ Μσελάτι, ανέφερε ότι θα υποβάλλει μηνύσεις. Συνήθως, οι δικαστικές αρχές της Γαλλίας εξετάζουν τέτοιες καταγγελίες και αποφασίζουν εάν θα ξεκινήσουν επίσημη αστυνομική έρευνα.

Η μήνυση ανέφερε ότι η Μπουτς έχει γίνει «στόχος μιας εξαιρετικά βίαιης εκστρατείας παρενόχλησης και δυσφήμισης στο διαδίκτυο».

Σε μια δική της δήλωση, που αναρτήθηκε επίσης στο Instagram, η Μπουτς είπε: «Ό,τι και να πουν κάποιοι, υπάρχω. Ποτέ δεν ντρεπόμουν για αυτό που είμαι και αναλαμβάνω την ευθύνη για τα πάντα - συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών μου επιλογών. Όλη μου τη ζωή, αρνήθηκα να γίνω θύμα: δεν θα σιωπήσω».

Η δήλωση του δικηγόρου της ανέφερε ότι οι νομικές καταγγελίες θα υποβληθούν ανεξάρτητα από το «αν διαπράχθηκαν από Γάλλους υπηκόους ή αλλοδαπούς και σκοπεύουν να θέσουν υπό δίωξη οποιονδήποτε επιχειρήσει να την εκφοβίσει στο μέλλον».



Πηγή: skai.gr

