Έκανε το χατίρι στον... εαυτό του και την Ελλάδα ο Καναδάς. Η ομάδα της Βόρειας Αμερικής επικράτησε πιο δύσκολα απ' όσο δείχνει το τελικό 93-83 της Αυστραλίας και προκρίθηκε στα νοκ άουτ του Ολυμπιακού τουρνουά φτάνοντας στις 2 νίκες.

Παράλληλα, όμως κράτησε ζωντανή την Εθνική μας ομάδα, η οποία σε περίπτωση νίκης των «καγκουρό» θα έμενε οριστικά εκτός, ωστόσο τώρα έχει πολλές ελπίδες πρόκρισης, αρκεί φυσικά να κερδίσει την Αυστραλία στην τελευταία αγωνιστική.

Οι «Boomers» ήταν σε γενικές γραμμές ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο έκλεισαν με μικρό προβάδισμα (45-49). Παρόλα αυτά, στο δεύτερο μέρος ο Καναδάς αντέδρασε, πήρε το προβάδισμα και «καθάρισε» τη νίκη με το επιμέρους 21-13 στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Κορυφαίος των νικητών με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο Αρ Τζέι Μπάρετ, ενώ από 16 πόντους μέτρησαν οι Ντίλον Μπρουκς και Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Από την Αυστραλία, ξεχώρισε και πάλι ο Τζος Γκίντεϊ με 19 πόντους, ενώ double-double (16π., 10ρ.) έκανε ο Τζοκ Λαντέιλ.

Τα δεκάλεπτα: 26-28, 45-49, 72-70, 93-83

