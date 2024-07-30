Λογαριασμός
Ολυμπιακοί Αγώνες - Μπάσκετ: Τα σενάρια πρόκρισης ενόψει τελευταίας αγωνιστικής

Πώς προκρίνεται η Εθνική ομάδα στα προημιτελικά του Ολυμπιακού Τουρνουά Μπάσκετ

Εθνική Μπάσκετ

Η ήττα της Εθνικής μπάσκετ από την Ισπανία δυσκόλεψε πολύ το έργο πρόκρισης για την ελληνική ομάδα, που πλέον δεν έχει την τύχη στα χέρια της. Πάντως η πρόκριση δεν έχει χαθεί, αλλά βασίζεται και στα… χέρια άλλων.

Αναλυτικά τα σενάρια:

1. Νίκη Ελλάδας επί της Αυστραλίας και νίκη της Ισπανίας επί του Καναδά: Η Ελλάδα θα κατακτήσει την τρίτη θέση στην ισοβαθμία με την Αυστραλία (έχοντας κερδίσει το μεταξύ τους ματς) και θα ελπίζει να είναι μία από τις δύο καλύτερες τρίτες για να προκριθεί στα προημιτελικά.

2. Νίκη της Ελλάδας μέχρι με 2 πόντους κόντρα στην Αυστραλία και ήττα της Ισπανίας από τον Καναδά: Θα υπάρξει τριπλή ισοβαθμία με Αυστραλία και Ισπανία, με την Ελλάδα να μένει στην 4η θέση. Ο λόγος είναι ότι θα έχει -5 στην διαφορά πόντων, όπως και η Ισπανία, ενώ η Αυστραλία θα βρίσκεται στο +10.

3. Νίκη της Ελλάδας επί της Αυστραλίας με 3-9 πόντους και ήττα της Ισπανίας από τον Καναδά: Η Ελλάδα θα κατακτήσει την τρίτη θέση στην τριπλή ισοβαθμία με Αυστραλία και Ισπανία και θα περιμένει να δει αν θα είναι μία από τις δύο καλύτερες τρίτες.

4. Νίκη με +10 πόντους της Ελλάδας επί της Αυστραλίας και νίκη του Καναδά επί της Ισπανίας: Η Ελλάδα βρεθεί σε τριπλή ισοβαθμία με Αυστραλία και Ισπανία και θα κατακτήσει την 2η θέση.

5. Ήττα της Ελλάδας από την Αυστραλία. Σε αυτή την περίπτωση η Εθνική τερματίζει όπως και να 'χει στην τέταρτη θέση και μένει εκτός συνέχειας.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Εθνική μπάσκετ
