Εξασφάλισε θέση στον τελικό του άλματος εις ύψους των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 η Τατιάνα Γκούσιν!
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια με καλύτερο άλμα στα 1,92μ. τα οποία πέρασε με τη δεύτερη κατάφερε να προκριθεί στον τελικό. Αρχικά, πέρασε με την πρώτη τα 1,83μ. και τα 1,88μ., με τη δεύτερη προσπάθεια τα 1,92μ., ενώ δεν κατάφερε να περάσει τα 1,95μ.
Πηγή: sport-fm.gr
