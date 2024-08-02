Λογαριασμός
Ολυμπιακοί Αγώνες: Προκρίθηκε στον τελικό του άλματος εις ύψους η Τατιάνα Γκούσιν

Στον τελικό του άλματος εις ύψους με 1,92μ. προκρίθηκε η Τατιάνα Γκούσιν

Τατιάνα Γκούσιν

Εξασφάλισε θέση στον τελικό του άλματος εις ύψους των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 η Τατιάνα Γκούσιν!

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια με καλύτερο άλμα στα 1,92μ. τα οποία πέρασε με τη δεύτερη κατάφερε να προκριθεί στον τελικό. Αρχικά, πέρασε με την πρώτη τα 1,83μ. και τα 1,88μ., με τη δεύτερη προσπάθεια τα 1,92μ., ενώ δεν κατάφερε να περάσει τα 1,95μ.

