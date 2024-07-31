Η πρόκριση του Στέφανου Ντούσκου στα ημιτελικά του σκιφ και η νίκη της εθνικής υδατοσφαίρισης των ανδρών με 17-16 στα πέναλτι επί του Μαυροβουνίου, για την 2η αγωνιστική του Α’ ομίλου, ξεχώρισαν στις χθεσινές (30/7) ελληνικές συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Αναλυτικά ο ελληνικός απολογισμός της 4ης ημέρας (30/7):

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

Την πρόκριση στα ημιτελικά του σκιφ, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, εξασφάλισε ο Στέφανος Ντούσκος. Ο Γιαννιώτης σκιφίστας πέρασε 3ος τη γραμμή του φίνις στην 3η προημιτελική σειρά που συμμετείχε, με χρόνο 6:56.68. Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο, θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό, αύριο, Τετάρτη (31/7) στις 10:54.

ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ

Σε έναν ιδιαίτερα κρίσιμο αγώνα για την υπόθεση πρόκριση στους «8» του Ολυμπιακού Τουρνουά μπάσκετ των ανδρών, η εθνική, αν και επέστρεψε από το -16 ισοφαρίζοντας σε 71-71, ηττήθηκε από την Ισπανία, με 84-77, στη Λιλ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου. Μετά τη δεύτερη ήττα της, καθώς είχε προηγηθεί αυτή από τον Καναδά στην πρεμιέρα, οι ελπίδες για παρουσία στους «8» μειώνονται για τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Εξαιρετική προσπάθεια έκανε η ελληνική τετράδα στα 4Χ200μ. ελεύθερο ανδρών στο Παρίσι, στην επιστροφή της συγκεκριμένης “σκυταλοδρομίας” σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από 16 χρόνια. Οι Δημήτρης Μάρκος, Κώστας Εγγλεζάκης, Κώστας Στάμου και Ανδρέας Βαζαίος τερμάτισαν πέμπτοι στην 2η προκριματική σειρά με 7:09.60 και κατέλαβαν την 11η θέση στο σύνολο, ενώ πλησίασαν πολύ το πανελλήνιο ρεκόρ (7:09.10) που είχαν πετύχει τον περασμένο Φεβρουάριο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα.

ΤΕΝΙΣ

Το εμπόδιο της Ουκρανής Μάρτα Κόστιουκ αποδείχθηκε αξεπέραστο για την Μαρία Σάκκαρη, η οποία αποκλείστηκε στην φάση των «16» του απλού γυναικών του Ολυμπιακού τουρνουά τένις των Αγώνων του Παρισιού. Παρότι η Ελληνίδα πρωταθλήτρια προηγήθηκε στο πρώτο σετ με 6-4, στα επόμενα δύο η Ουκρανή ανέβασε την απόδοσή της και σε συνδυασμό με τα πολλά λάθη της Ελληνίδας πρωταθλήτριας έφτασε στη μεγάλη ανατροπή και στη νίκη με 2-1.

Λίγες ώρες αργότερα, η Σάκκαρη, με παρτενέρ την Δέσποινα Παπαμιχαήλ, αντίκρισε ήττα-αποκλεισμό με 1-6, 3-6 και στο διπλό, από τις Αμερικανίδες Ντανιέλ Κόλινς και Ντεζιρέ Κράβτσικ, σε 66 λεπτά στην πρεμιέρα του διπλού γυναικών στο Ολυμπιακό τουρνουά.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

Με την εικοστή θέση στην έκτη ιστιοδρομία ολοκλήρωσε ο Βύρων Κοκκαλάνης τις σημερινές προσπάθειές του στην κατηγορία σκαφών IQFoil της ιστιοπλοΐας στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024», τα αγωνίσματα της οποίας διεξάγονται στη Μασσαλία.

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ

Εστω και με απώλεια βαθμού, η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών διπλασίασε τις νίκες της στο Ολυμπιακό τουρνουά του Παρισιού. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, αν και βρισκόταν πίσω στο σκορ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με το Μαυροβούνιο, επικράτησε 17-16 στα πέναλτι και βρίσκεται στη δεύτερη θέση του Α΄ ομίλου με πέντε βαθμούς, πίσω από την «απόλυτη» Ιταλία. Ο κανονικός αγώνας ολοκληρώθηκε ισόπαλος 12-12, με την ελληνική ομάδα να δέχεται την ισοφάριση δύο δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Οι ελληνικές συμμετοχές της 5ης ημέρας (31/07)

Συμμετοχές σε επτά διαφορετικά αθλήματα περιλαμβάνει το «ελληνικό» πρόγραμμα της Τετάρτης (31/7) στην 5η ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Τρία στα τρία σε προκρίσεις σε τελικούς σήμερα (31/7) για τα ελληνικά «κουπιά»

Από τα τέσσερα συνολικά ελληνικά πληρώματα που βρίσκονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, τα τρία εξασφάλισαν σήμερα την πρόκριση στους τελικούς των αγωνισμάτων τους, ενώ ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο, Στέφανος Ντούσκος, διεκδικεί αύριο, Πέμπτη (1/8, 11:00π.μ.), αγωνιζόμενος στην 2η ημιτελική σειρά, την πρόκριση στον τελικό... για το απόλυτο τέσσερα στα τέσσερα της ελληνικής κωπηλασίας στην «Πόλη του Φωτός».

Σήμερα (31/7), πρώτες χρονικά εξασφάλισαν την παρουσία στον τελικό της δίκωπου γυναικών οι Χριστίνα Μπούρμπου και η Ευαγγελία Αναστασιάδου. Προκρίθηκαν ως 3ες της 1ης ημιτελικής σειράς με χρόνο 7:18.28 και την Παρασκευή, 2 Αυγούστου, στις 12:42 μ.μ. θα πάρουν θέση στον τελικό με στόχο την κατάκτηση ενός μεταλλίου. Ως πρώτες της 1ης ημιτελικής σειράς στον τελικό της δίκωπου γυναικών προκρίθηκαν οι Ύμκε Κλέβερινγκ και Βερονίκ Μέεστρ από την Ολλανδία (7:10.16). Ως δεύτερες οι Ιωάννα Βριντσεάνου και Ροξάνα Άνγχελ από τη Ρουμανία (7:14.53).

Εν συνεχεία, ακολούθησε η πρόκριση στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών των Αντώνη Παπακωνσταντίνου και Πέτρου Γκαϊδατζή. Οι Έλληνες κωπηλάτες προκρίθηκαν ως 2οι της 2ης ημιτελικής σειράς με χρόνο 6:23.36. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Παρασκευή (2/8) στις 13:02μ.μ. Ως πρώτοι της 2ης ημιτελικής σειράς, στην οποία μετείχαν οι Παπακωνσταντίνου/Γκαϊδατζής προκρίθηκαν οι Ιταλοί Στέφανο Όππο και Γκάμπριελ Σοάρες (6:22.85) και ως 3οι οι Νορβηγοί Λαρς Μάρτιν Μπένσκε και Ασκ Γιαρλ Τγιόεμ (6:26.62). Το ελληνικό πλήρωμα έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς τερμάτισε σε μικρή απόσταση πίσω από τους πρώτους Ιταλούς και στόχο έχει πλέον την κατάκτηση ενός μεταλλίου στον τελικό.

Οι Ζωή Φίτσιου και Μιλένα Κοντού έγιναν το τρίτο ελληνικό πλήρωμα που εξασφάλισε τη συμμετοχή στον τελικό του αγωνίσματός του στην κωπηλασία, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Τερμάτισαν δεύτερες στη 2η ημιτελική σειρά που μετείχαν, με χρόνο 6:57.90 και θα είναι παρούσες στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών την ερχόμενη Παρασκευή (2/8) στις 13:22 μ.μ. Ως πρώτες της 2ης ημιτελικής σειράς προκρίθηκαν στην καταληκτική κούρσα που θα κρίνει τα Ολυμπιακά μετάλλια οι Ρουμάνς Τζιανίνα Έλενα φαν Γκρόνινγκεν και Ιονέλα Λιβία Κόζμιουτς (6:56.65). Ως τρίτες εξασφάλισαν την παρουσία τους στον τελικό οι Αοίφε Κέισι και Μάργκαρετ Κρέμειν από την Ιρλανδία (6:59.72).

Στο τζούντο οι Ελισάβετ Τελτσίδου και Θοδωρής Τσελίδης μπήκαν στους πρώτους γύρους των γυναικών και ανδρών στα 70 και 90 κιλά αντίστοιχα, ενώ στην κολύμβηση «έπεσαν» στα προκριματικά των 200μ. υπτίου ανδρών οι Απόστολος Χρήστου, Απόστολος Σίσκος και στα 200μ. πεταλούδας γυναικών η Γεωργία Δαμασιώτη.

Οι Απόστολος Χρήστου και Απόστολος Σίσκος πήραν την πρόκριση για τα ημιτελικά, τερματίζοντας τρίτοι στις προκριματικές τους σειρές και με την 7η και 9η καλύτερη επίδοση.

Έτσι, οι Χρήστου και Σίσκος κατέλαβαν τις δύο από τις 16 θέσεις των ημιτελικών, ενώ ο ημιτελικός είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Τετάρτης (31/07, 22:47).

Για τον ημιτελικό έφυγε η εκπληκτική Γεωργία Δαμασιώτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέλαβε την 5η θέση με χρόνο 2:09.55 και στο σύνολο κατετάγη στη 13η θέση, παίρνοντας έτσι το εισιτήριο για τον ημιτελικό των 200μ πεταλούδα.

Μάλιστα, βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ (2:09.74 το 2023) που άνηκε στην ίδια, ενώ ταχύτερη όλων ήταν η Κινέζα, Γιούφεϊ Ζανγκ, με 2:06.55.

Στην ιστιοπλοΐα, ο Βύρωνας Κοκκαλάνης αγωνίστηκε στα IQFoil ανδρών με τις κούρσες 7 έως 10 και ακυρώθηκε στην έβδομη κούρσα.

Το μεσημέρι, ο Παναγιώτης Γκιώνης αντιμετώπισε στους «32» του πινγκ πονγκ ανδρών τον Αμερικανό Κανάκ Τζα και αποκλείστηκε με το κεφάλι ψηλά.

Στη 13:00 μπήκε στη μάχη του 3ου γύρου του μονού τένις ανδρών και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος προκρίθηκε στους 8 με νίκη 0-2 επί του Αργεντινού Μπαέζ.

Τέλος, στις 21:05 η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Β’ ομίλου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών την 5η ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού έχει ως εξής:

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

12:24 ημιτελικά διπλού σκιφ ελαφρών ανδρών – Αντώνης Παπακωνσταντίνου / Πέτρος Γκαϊδατζής (2η σειρά)

12:44 ημιτελικά διπλού σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών – Ζωή Φίτσιου / Μιλένα Κοντού (2η σειρά)

11:04 ημιτελικά σκιφ ανδρών – Στέφανος Ντούσκος (2η σειρά)

ΤΖΟΥΝΤΟ

11:00 1ος γύρος γυναικών -70κ – Ελισάβετ Τελτσίδου: 13ος αγώνας στο Mat1 της Champ-de-Mars Arena

11:00 1ος γύρος ανδρών -90κ – Θόδωρος Τσελίδης – Ρομπέρτο Φλορεντίνο (Δομινικανή Δημοκρατία) – 8ος αγώνα στο Mat 2 της Champ-de-Mars Arena. Ο Θόδωρος Τσελίδης προκρίθηκε στους 16, έχασε από τον Γάλλο Μαξίμ Γκαέλ Ενγκαγιάπ Αμπού αλλά λύγισε τον Αράμ Γκριγκοριάν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και διεκδικεί το χάλκινο μετάλλιο.

ΤΕΝΙΣ

13:00 3ος γύρος μονού ανδρών: Στέφανος Τσιτσιπάς – Σεμπαστιάν Μπαέζ (Αργεντινή). Προκρίθηκε στους 8, ο Στέφανος Τσιτσιπάς με νίκη 0-2 επί του Μπαέζ.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

12:21 προκριματικά 200μ ύπτιο ανδρών – Απόστολος Χρήστου (2η σειρά), Απόστολος Σίσκος (4η σειρά). Προκρίθηκαν στα ημιτελικά.

12:46 προκριματικά 200μ πεταλούδα γυναικών – Γεωργία Δαμασιώτη (3η σειρά). Προκρίθηκε στον ημιτελικό των 200μ πεταλούδα η Δαμασιώτη με πανελλήνιο ρεκόρ.

21:45 ημιτελικά 200μ πεταλούδα γυναικών – Γεωργία Δαμασιώτη

22:47 ημιτελικά 200μ ύπτιο ανδρών – Απόστολος Χρήστου, Απόστολος Σίσκος

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

14:43 7η έως 10η κούρσα IQFoil ανδρών – Βύρωνας Κοκκαλάνης. Ακυρώθηκε στην έβδομη κούρσα.

ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ

13:00 Γύρος των «32»: Παναγιώτης Γκιώνης-Κανάκ Τζα (ΗΠΑ). Αποκλείστηκε με το κεφάλι ψηλά ο Γκιώνης.

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

21:05 2η αγωνιστική γυναικών Β’ Ομίλου: Ισπανία – Ελλάδα

