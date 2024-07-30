Εστω και με απώλεια βαθμού, η εθνική Πόλο των ανδρών διπλασίασε τις νίκες της στο Ολυμπιακό τουρνουά του Παρισιού.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, αν και βρισκόταν πίσω στο σκορ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με το Μαυροβούνιο, επικράτησε 17-16 στα πέναλτι και βρίσκεται στη δεύτερη θέση του Α΄ ομίλου με πέντε βαθμούς, πίσω από την «απόλυτη» Ιταλία. Ο κανονικός αγώνας ολοκληρώθηκε ισόπαλος 12-12, με την ελληνική ομάδα να δέχεται την ισοφάριση δύο δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτο το Μαυροβούνιο): 4-2, 3-3, 2-3, 3-4

Στα πέναλτι: 4-5

Ακολουθεί το βίντεο με τη διαδικασία των πέναλτι:

