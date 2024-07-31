Προκρίθηκαν στα ημιτελικά των 200μ ύπτιο ανδρών Χρήστου και Σίσκος

Δύο Έλληνες αθλητές θα έχουμε στα ημιτελικά των 200μ ύπτιο ανδρών των Ολυμπιακών Αγώνων!

Κι αυτό διότι οι Απόστολος Χρήστου και Απόστολος Σίσκος πήραν την πρόκριση για τα ημιτελικά, τερματίζοντας τρίτοι στις προκριματικές τους σειρές και με την 7η και 9η καλύτερη επίδοση.

Έτσι, οι Χρήστου και Σίσκος κατέλαβαν τις δύο από τις 16 θέσεις των ημιτελικών, ενώ ο ημιτελικός είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Τετάρτης (31/07, 22:47).

