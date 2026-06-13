25 χρόνια γυναίκες στον γερμανικό στρατό

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το 2001, με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση «Τάνια Κράιλ», δόθηκε το δικαίωμα στις γυναίκες να ενταχθούν σε όλους τους κλάδους των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων.

Πριν από αυτή τη δικαστική απόφαση, οι γυναίκες μπορούσαν να υπηρετήσουν μόνο ως ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ή μαγείρισσες στον γερμανικό στρατό.

Η Τάνια Κράιλ, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, προσέφυγε δικαστικά διεκδικώντας θέση χειριστή ηλεκτρονικών όπλων και δικαιώθηκε, οδηγώντας στην τροποποίηση της γερμανικής νομοθεσίας για τη στράτευση γυναικών.

Πριν από 25 χρόνια άνοιξε ο δρόμος με δικαστική απόφαση για την ένταξη γυναικών στον γερμανικό στρατό. Ο νέος νόμος για την στράτευση θέλει να επεκτείνει τη γυναικεία θητεία.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Η χρονιά-τομή για τη δυνατότητα κατάταξης γυναικών στα σώματα των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων είναι το 2001. Φέτος συμπληρώνονται ήδη 25 χρόνια. Τη χρονιά εκείνη, που θεωρείται σταθμός για την Bundeswehr, με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (vυν ΔΕΕ) στην υπόθεση «Τάνια Κράιλ», δόθηκε πράσινο φως από τους Ευρωπαίους Δικαστές για την ένταξη γυναικών σε όλους των κλάδους των ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας. Μέχρι τότε μπορούσαν γυναίκες να ενταχθούν στο στρατό μόνο ως ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ή ως μαγείρισσες.

Πηγή: Deutsche Welle

Η Κράιλ, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος στο επάγγελμα, είχε αιτηθεί για θέση χειριστή ηλεκτρονικών όπλων. Η αίτησή της όμως, τότε, είχε απορριφθεί λόγω φύλου. Προσέφυγε στη συνέχεια δικαστικά κατά των Ενόπλων Δυνάμεων στη Γερμανία και η υπόθεσή της έφτασε μέχρι το Λουξεμβούργο, όπου και δικαιώθηκε. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κλήθηκε, έτσι, από τους Ευρωπαίους Δικαστές να τροποποιήσει τη σχετική νομοθεσία και να ανοίξει τον δρόμο σε γυναίκες στον γερμανικό στρατό.Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Bαυαρικής Ραδιοτηλεόρασης BR, που αναμεταδίδουν γερμανικά δημόσια μέσα, το 2001 υπηρετούσαν 6.700 γυναίκες στον γερμανικό στρατό. Σήμερα πάνω από 25.000. Πρόκειται, ωστόσο, για ένα χαμηλό ποσοστό γύρω στο 13%, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι άδρες στρατιώτες ανέρχονται σε σχεδόν 190.0000.Προκλήσεις για τις γυναίκες στο στράτευμαΠρόσφατη έκθεση της γερμανικής βουλής αναφέρει ότι, 25 χρόνια μετά, η στρατολόγηση γυναικών παραμένει δύσκολη, με βασικό πρόβλημα τη συμβατότητα των στρατιωτικών καθηκόντων με την οικογένεια. Ταυτόχρονα ακόμη ο στρατιωτικός εξοπλισμός και η στρατιωτική εκπαίδευση δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις γυναικείςς προδιαγραφές, παρά τις προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών.Σήμερα η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να ενισχύσει με κάθε τρόπο την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανία και επενδύει τα τελευταία χρόνια μαζικά στην Bundeswehr και τα εξοπλιστικά.O νόμος «Πιστόριους» προβλέπει μεταξύ άλλων εθελοντική συμμετοχή των γυναικών στο σύστημα ερωτηματολογίου που απευθύνεται σε όλους τους 18χρονους, βάσει του οποίου μπορούν να εκφράσουν την επιθυμία τους για στράτευση.Υποχρεωτική στράτευση θα μπορούσε συνταγματικά να επιβληθεί, βάσει συνταγματικών διατάξεων, προς το παρόν μόνο για άντρες, ενώ η δημόσια συζήτηση για πιθανές αλλαγές στο νέο νομοθετικό πλαίσιο συνεχίζει να προκαλεί εντάσεις στη Γερμανία.Πηγές: ΒR, tagesschau.de, Bundeswehr

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