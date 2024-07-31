Λογαριασμός
Ολυμπιακοι Αγωνες 2024: Μπήκε νωθρά και αποκλείστηκε αλλά με το κεφάλι ψηλά ο Γκιώνης - Δείτε βίντεο

Άργησε να ξυπνήσει ο Παναγιώτης Γκιώνης, καθώς ηττήθηκε με 4-2 σετ από τον Αμερικανό Κανάκ Τζα και αποκλείστηκε στους «32» του Ολυμπιακού τουρνουά 

Γκιώνης

Ξεκίνησε νωθρά ο Παναγιώτης Γκιώνης απέναντι στον Αμερικανό Κανάκ Τζα και έχασε με 4-2 σετ (11-5, 11-4,11-7, 7-11, 8-11, 11-8), με αποτέλεσμα να μείνει εκτός από τους «16» του πινγκ πονγκ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Ο 44χρονος αθλητής δεν κατάφερε να μπει καλά στο παιχνίδι, άργησε να βρει τον ρυθμό του, με αποτέλεσμα να χάσει εύκολα τα δύο πρώτα σετ, με 11-5 και με 11-4 αντίστοιχα.

Έχασε και το τρίτο, με τον Γκιώνη να κάνει αντεπίθεσή του στη συνέχεια, παίρνοντας εκείνος τα δύο επόμενα σετ και μειώνοντας σε 3-2, ενώ στο έκτο σετ προηγήθηκε με 7-6. Δεν άντεξε ωστόσο, με αποτέλεσμα να ηττηθεί εν τέλει με 11-8.
Ο Έλληνας άσος αποκλείστηκε με το κεφάλι ψηλά, πάντως, στην έκτη του παρουσία σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Πινγκ Πονγκ
