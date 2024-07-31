Ξεκίνησε νωθρά ο Παναγιώτης Γκιώνης απέναντι στον Αμερικανό Κανάκ Τζα και έχασε με 4-2 σετ (11-5, 11-4,11-7, 7-11, 8-11, 11-8), με αποτέλεσμα να μείνει εκτός από τους «16» του πινγκ πονγκ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Ο 44χρονος αθλητής δεν κατάφερε να μπει καλά στο παιχνίδι, άργησε να βρει τον ρυθμό του, με αποτέλεσμα να χάσει εύκολα τα δύο πρώτα σετ, με 11-5 και με 11-4 αντίστοιχα.

Έχασε και το τρίτο, με τον Γκιώνη να κάνει αντεπίθεσή του στη συνέχεια, παίρνοντας εκείνος τα δύο επόμενα σετ και μειώνοντας σε 3-2, ενώ στο έκτο σετ προηγήθηκε με 7-6. Δεν άντεξε ωστόσο, με αποτέλεσμα να ηττηθεί εν τέλει με 11-8.

Ο Έλληνας άσος αποκλείστηκε με το κεφάλι ψηλά, πάντως, στην έκτη του παρουσία σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.