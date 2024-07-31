Ολυμπιακοί Αγώνες: Στον ημιτελικό των 200μ πεταλούδα η Δαμασιώτη με πανελλήνιο ρεκόρ

Έφυγε για τον ημιτελικό η εκπληκτική Γεωργία Δαμασιώτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού!

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέλαβε την 5η θέση με χρόνο 2:09.55 και στο σύνολο κατετάγη στη 13η θέση, παίρνοντας έτσι το εισιτήριο για τον ημιτελικό των 200μ πεταλούδα.

Μάλιστα, βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ (2:09.74 το 2023) που άνηκε στην ίδια, ενώ ταχύτερη όλων ήταν η Κινέζα, Γιούφεϊ Ζανγκ, με 2:06.55.

