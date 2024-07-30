Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ολυμπιακοί Αγώνες - Τένις: Αποκλεισμός για Σάκκαρη, Παπαμιχαήλ στο διπλό

Οι Μάρια Σάκκαρη, Δέσποινα Παπαμιχαήλ έχασαν 0-2 σετ από τις Ντανιέλ Κόλινς/Ντεζιρέ Κράβτσικ και έμειναν εκτός του δεύτερου γύρου του διπλού του τουρνουά τένις γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Τένις, Ολυμπιακοί Αγώνες

Δεν τα κατάφεραν Μαρία Σάκκαρη και Δέσποινα Παπαμιχαήλ στην πρεμιέρα τους στο διπλό του τουρνουά τένις γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες έχασαν 0-2 σετ (1-6, 3-6) από τις ανώτερες Αμερικανίδες Ντανιέλ Κόλινς/Ντεζιρέ Κράβτσικ σε 66’, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου του αγωνίσματος κι έμειναν εκτός συνέχειας.

Πλέον, οι Αμερικανίδες στον δεύτερο γύρο θα κοντραριστούν με τις Ουκρανίδες Λιουντμίλα και Νάντια Κίτσενοκ.

Το ελληνικό δίδυμο έχασε εύκολα το πρώτο σετ, όμως στο δεύτερο ήταν πιο ανταγωνιστικό και πήρε πίσω τα δύο πρώτα μπρέικ που δέχτηκε (2-1, 4-3). Δεν συνέβη, όμως, το ίδιο και στο τρίτο γκέιμ, αφού οι Αμερικανίδες προηγήθηκαν 5-3 κι έκλεισαν τον αγώνα στο σερβίς της Κόλινς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες τένις Μαρία Σάκκαρη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark