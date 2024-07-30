Ολυμπιακοί Αγώνες - Τένις: Αποκλεισμός για Σάκκαρη, Παπαμιχαήλ στο διπλό

Δεν τα κατάφεραν Μαρία Σάκκαρη και Δέσποινα Παπαμιχαήλ στην πρεμιέρα τους στο διπλό του τουρνουά τένις γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες έχασαν 0-2 σετ (1-6, 3-6) από τις ανώτερες Αμερικανίδες Ντανιέλ Κόλινς/Ντεζιρέ Κράβτσικ σε 66’, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου του αγωνίσματος κι έμειναν εκτός συνέχειας.

Πλέον, οι Αμερικανίδες στον δεύτερο γύρο θα κοντραριστούν με τις Ουκρανίδες Λιουντμίλα και Νάντια Κίτσενοκ.

Το ελληνικό δίδυμο έχασε εύκολα το πρώτο σετ, όμως στο δεύτερο ήταν πιο ανταγωνιστικό και πήρε πίσω τα δύο πρώτα μπρέικ που δέχτηκε (2-1, 4-3). Δεν συνέβη, όμως, το ίδιο και στο τρίτο γκέιμ, αφού οι Αμερικανίδες προηγήθηκαν 5-3 κι έκλεισαν τον αγώνα στο σερβίς της Κόλινς.

