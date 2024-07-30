Η Ελλάδα ηττήθηκε με σκορ 84-77 από την Ισπανία παρόλο που πάλεψε ηρωικά για μία σπουδαία ανατροπή, και τώρα βρίσκεται με την πλάτη στον «τοίχο» όσον αφορά την πρόκριση στα προημιτελικά του Ολυμπιακού τουρνουά.

Πλέον, η Εθνική θα ψάξει οπωσδήποτε νίκη κόντρα στην Αυστραλία την Παρασκευή (02/08, 14:30), αλλά ακόμη και αυτή μπορεί να μην είναι αρκετή σε περίπτωση που προκύψουν ισοβαθμίες, κάτι που σημαίνει πως η πρόκριση δεν είναι στα χέρια της.

Το ματς

Η Ελλάδα μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε με τρίποντο του Νικ Καλάθη (0-3), με τον Σάντι Αλντάμα να απαντά με δικό του μακρινό σουτ για το 3-3. Ο Παπαγιάννης ευστόχησε και αυτός από τα 6.75μ., ενώ ο Αντετοκούνμπο έβαλε εντυπωσιακό γκολ-φάουλ για το 3-9. Ο Γ. Ερνανγκόμεθ με κάρφωμα και ο Αλντάμα με νέο τρίποντο μείωσαν σε 8-11, πριν ο Γιάννης καρφώσει μετά από ωραία επαναφορά του Καλάθη (8-13). Ο Αλντάμα και πάλι μείωσε με βολές (10-13), όμως ο Γιάννης σκόραρε και έπειτα δημιούργησε για τον Μήτογλου, με το σκορ να γίνεται 10-17. Ο Καλάθης έβαλε το δεύτερο προσωπικό του τρίποντο και έγραψε το 12-20, όμως ο Γιουλ του απάντησε στο τρανζίσον για το 15-20. Ο έμπειρος Ισπανός έκανε μεγάλη ζημιά στην Εθνική καθώς σκόραρε στη συνέχεια ένα «μανταρίνι» και ένα λέι απ, με τη διαφορά να πέφτει στον πόντο (21-22).

Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Γιουλ έβαλε για πρώτη φορά μπροστά την Ισπανία (24-22) με ένα ακόμη τρίποντο, όμως άμεσα ο Τολιόπουλος του απάντησε (24-25). Ο Λαρεντζάκης σκόραρε μετά από επιθετικό ριμπάουντ (24-27), όμως ο Πραντίγια ισοφάρισε για τη «ρόχα» με τρίποντο από τη γωνία (27-27). Ο Αλντάμα από κοντά και ο Ρούντι από μακριά έφεραν για πρώτη φορά την Ισπανία στο +6 (33-27), ενώ ο Μπράουν έβαλε και αυτός τρίποντο για το 36-29. Ο Λαρεντζάκης μείωσε προσωρινά με τρίποντο, όμως ο Πραντίγια έβαλε τέσσερις συνεχόμενους πόντους για το 40-32. Η διαφορά έγινε διψήφια για τους Ισπανούς με τρίποντο του Αμπρίνες (43-32), με τον Μπριθουέλα να σκοράρει ακόμη ένα για το 46-32. Ο Παπανικολάου έδωσε μία ανάσα (46-35), όμως ο Αμπρίνες την… έκοψε με νέο μακρινό σουτ (49-35), διαμορφώνοντας το σκορ ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Γ. Ερνανγκόμεθ σκόραρε με δύσκολο fadeaway, όμως ο Γιάννης πέτυχε τέσσερις συνεχόμενους πόντους για το 51-39. Ο Αμπρίνες απάντησε με λέι απ (53-39), ενώ ο Μπράουν έβαλε τυχερό καλάθι (55-39). Ο Γουόκαπ έβαλε ένα τρίποντο και έβγαλε πολύ κρίσιμες άμυνες, με τον Παπανικολάου να ευστοχεί και αυτός από μακριά (55-45). Ο Γιάννης πήρε παλικαρίσιο επιθετικό ριμπάουντ και κάρφωσε (55-47), με τον Ερνανγκόμεθ να δίνει ανάσα στην Ισπανία με βολές (57-47). Ο Καλάθης πήρε την ασίστ του Γουόκαπ και μείωσε (57-49), όμως ο Ισπανός ψηλός πήγε πάλι στη γραμμή (59-49). Ο Αλντάμα μετά από ώρα σκόραρε τρίποντο (62-49) και ο Γιάννης του απάντησε με λέι απ (62-51). Ο Μήτογλου από κοντά έκανε τη διαφορά μονοψήφια (62-53), ενώ ο Τολιόπουλος με τρίποντο buzzer beater υπέγραψε το 62-56 της τρίτης περιόδου.

Στο ξεκίνημα του τετάρτου δεκαλέπτου, ο Γιάννης με επικό γκολ φάουλ μείωσε σε 62-59, ενώ με νέο λέι απ έγραψε το 62-61. Ο Ρούντι έδωσε ανάσα στην Ισπανία με τρίποντο (65-61), όμως ο Τολιόπουλος έβαλε δύο συνεχόμενα και έφερε το ματς στον πόντο και πάλι (68-67). Ο Ρούντι έβαλε «σκοτωμένο» τρίποντο πάνω σε άμυνα για το 71-67, όμως ο τρομερός Τολιόπουλος σκόραρε ξανά και έφερε τη «γαλανόλευκη» στο καλάθι (71-69). Γιάννης και Αλντάμα διαμόρφωσαν το 73-71, ενώ ο Μπράουν με δύο βολές έγραψε το 75-71. Ο Γιουλ σκόραρε μετά από κακή επίθεση και άστοχο σουτ του Καλάθη, ενώ ο Αλντάμα με φόλοου έγραψε το 79-71. Ο Παπανικολάου μείωσε με τρίποντο και ο Ερνανγκόμεθ έβαλε βολή για το 80-74. Ο Αντετοκούνμπο έβαλε γκολ φάουλ για το 80-77 όμως αστόχησε σε τρίποντο ισοφάρισης από την κορυφή, ενώ ο Ερνανγκόμεθ ευστόχησε σε δύο βολές για το 82-77 και οι Ισπανοί πήραν τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 49-35, 62-56, 84-77

