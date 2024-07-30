Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Οι αγώνες Σέρφινγκ αναβλήθηκαν

Οι αγώνες σέρφινγκ των Ολυμπιακών Αγώνων αναβλήθηκαν στο Τιουπο’ο (Teahupo'o), στην Ταϊτή (Γαλλική Πολυνησία), το βράδυ (ώρα Ελλάδας) της Τρίτης (30/7) λόγω δυσμενούς ανέμου για σχηματισμό κυμάτων και ενδέχεται να επαναληφθούν την Πέμπτη σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Οι αγώνες διακόπηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (30/7), πριν από τον γύρο των «16» γυναικών.

Το σέρφινγκ εξαρτάται πολύ από τις καιρικές συνθήκες και αυτό το είδος αναβολής είναι σύνηθες σε μεγάλους αγώνες. Στο Teahupo'o, οι διοργανωτές παρέχουν ενημερώσεις κάθε πρωί.

«Από την Πέμπτη, ο άνεμος θα επιστρέψει στα νοτιοανατολικά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων ο Πασκάλ Λουτσιάνι, μέλος της επιτροπής του Παρισιού 2024 για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ταϊτή.

Οι αγώνες μπορούν να αναβληθούν μέχρι τις 5 Αυγούστου το αργότερο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

