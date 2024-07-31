Ο Έλληνας τζουντόκα πανηγύρισε μια τεράστια πρόκριση στον τελικό του ρεπεσάζ των 90 κιλών στο τζούντο, επικρατώντας στο Golden Score με 10-0 του Αράμ Γκριγκοριάν.

Ο 27χρονος αθλητής μας, που πραγματοποιεί μια σπουδαία ημέρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, κατάφερε στο φινάλε να πάρει τη νίκη που άξιζε βάσει της εικόνας του και της επιθετικότητάς του στο ματς, με αποτέλεσμα το βράδυ της Τετάρτης (31/07) να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του ρεπεσάζ.

«Είναι όνειρο κάθε αθλητή να παλέψει για μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι ένας τελευταίος αγώνας, θα δώσω τα πάντα, ό,τι έχω και δεν έχω. Πιστεύω πως θα πάμε καλά. Έτσι είναι το τζούντο. Θα είναι το πρώτο μετάλλιο και για την Ελλάδα, αλλά και για μένα», δήλωσε ο Τσελίδης.

Ο προπονητής του, κ. Ηλιάδης, είπε πως «… μπορεί να πάρει μετάλλιο. Μπορούσε να πάει καλύτερα και στον προηγούμενο αγώνα, αλλά ήταν Γάλλος ο αντίπαλός του. Είδαμε πώς αδίκησαν και την άλλη κοπέλα (σ.σ. εννοώντας την Γκουντούρα στην ξιφασκία».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.