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Πριγκίπισσα Κέιτ: Στα μπλε με τα παιδιά της στο Trooping the Colour – Η εμφάνιση που έφερε βασιλική λάμψη

Η πριγκίπισσα Κέιτ πραγματοποίησε ακόμη μία κομψή εμφάνιση, επιλέγοντας ένα γαλάζιο και λευκό σύνολο της Catherine Walker

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Πριγκίπισσα Κέιτ

Η βασιλική οικογένεια έδωσε δυναμικό «παρών» στο φετινό Trooping the Colour στο Λονδίνο, με τον βασιλιά Κάρολο να πλαισιώνεται από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, την πριγκίπισσα Κέιτ και τα τρία τους παιδιά, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις.

Η πριγκίπισσα Κέιτ πραγματοποίησε ακόμη μία κομψή εμφάνιση, επιλέγοντας ένα γαλάζιο και λευκό σύνολο της Catherine Walker, το οποίο συνδύασε με ασορτί καπέλο του Philip Treacy. Στην πομπή με την ανοιχτή άμαξα κάθισε δίπλα στον μικρότερο γιο της, τον 8χρονο Λούις, ενώ απέναντί τους βρίσκονταν η 11χρονη Σάρλοτ και ο 12χρονος Τζορτζ, ο οποίος φορούσε γραβάτα στην ίδια απόχρωση με το σύνολο της μητέρας του.

Η εμφάνιση της οικογένειας της Ουαλίας είχε εμφανή χρωματική αρμονία, καθώς τα παιδιά ήταν ντυμένα σε αποχρώσεις που ταίριαζαν με το look της Κέιτ. Ο Τζορτζ και ο Λούις φορούσαν γαλάζιες γραβάτες, ενώ η Σάρλοτ επέλεξε κρεμ φόρεμα με διακριτικές μπλε λεπτομέρειες.

Όπως συμβαίνει συχνά σε δημόσιες εμφανίσεις της βασιλικής οικογένειας, ο μικρός Λούις δεν πέρασε απαρατήρητος, χαρίζοντας χαμόγελα στο πλήθος με τις αυθόρμητες εκφράσεις του. Ο Τζορτζ, από την πλευρά του, εμφανίστηκε άνετος και χαμογελαστός, χαιρετώντας τον κόσμο και συνομιλώντας με τη Σάρλοτ κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Πριγκίπισσα Κέιτ

Ο βασιλιάς Κάρολος εμφανίστηκε με στρατιωτική στολή, ενώ η βασίλισσα Καμίλα επέλεξε κόκκινο φόρεμα-στολή των Grenadier Guards, σχεδιασμένο από τη Fiona Clare. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ συμμετείχε στην πομπή έφιππος, φορώντας την επίσημη τελετουργική στολή των Welsh Guards, ενώ στο πλευρό του βρέθηκαν ο δούκας του Εδιμβούργου και η πριγκίπισσα Άννα.

Πριγκίπισσα Κέιτ

Το Trooping the Colour είναι μία από τις πιο εμβληματικές τελετές της βρετανικής μοναρχίας και πραγματοποιείται κάθε χρόνο προς τιμή των επίσημων γενεθλίων του μονάρχη. Η παράδοση ξεκινά από τον 18ο αιώνα και συνδέεται με την παρουσίαση των σημαιών των στρατιωτικών συνταγμάτων στους στρατιώτες, ώστε να μπορούν να τις αναγνωρίζουν στο πεδίο της μάχης.

Πριγκίπισσα Κέιτ

Φέτος, στο επίκεντρο της τελετής βρέθηκαν οι Grenadier Guards, το αρχαιότερο σύνταγμα πεζικού του βρετανικού στρατού, που συμπληρώνει 370 χρόνια ιστορίας. Η ημέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί με την παραδοσιακή εμφάνιση της βασιλικής οικογένειας στο μπαλκόνι του Παλατιού του Μπάκιγχαμ και τη διέλευση αεροσκαφών της RAF, μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του Trooping the Colour. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κέιτ Μίντλετον
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