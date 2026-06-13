Η βασιλική οικογένεια έδωσε δυναμικό «παρών» στο φετινό Trooping the Colour στο Λονδίνο, με τον βασιλιά Κάρολο να πλαισιώνεται από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, την πριγκίπισσα Κέιτ και τα τρία τους παιδιά, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις.

Η πριγκίπισσα Κέιτ πραγματοποίησε ακόμη μία κομψή εμφάνιση, επιλέγοντας ένα γαλάζιο και λευκό σύνολο της Catherine Walker, το οποίο συνδύασε με ασορτί καπέλο του Philip Treacy. Στην πομπή με την ανοιχτή άμαξα κάθισε δίπλα στον μικρότερο γιο της, τον 8χρονο Λούις, ενώ απέναντί τους βρίσκονταν η 11χρονη Σάρλοτ και ο 12χρονος Τζορτζ, ο οποίος φορούσε γραβάτα στην ίδια απόχρωση με το σύνολο της μητέρας του.

Η εμφάνιση της οικογένειας της Ουαλίας είχε εμφανή χρωματική αρμονία, καθώς τα παιδιά ήταν ντυμένα σε αποχρώσεις που ταίριαζαν με το look της Κέιτ. Ο Τζορτζ και ο Λούις φορούσαν γαλάζιες γραβάτες, ενώ η Σάρλοτ επέλεξε κρεμ φόρεμα με διακριτικές μπλε λεπτομέρειες.

I just love how they meticulously coordinate their outfits . Catherine twinning with her 3 children 🥰.

Baby blue ties with Prince George and Prince Louis 🩵

Baby blue embroidery pattern and 3 strand pearl bracelet with Princess Charlotte 🩵 pic.twitter.com/I8TTIxpBwO — Emey (@MissEmey91) June 13, 2026

Όπως συμβαίνει συχνά σε δημόσιες εμφανίσεις της βασιλικής οικογένειας, ο μικρός Λούις δεν πέρασε απαρατήρητος, χαρίζοντας χαμόγελα στο πλήθος με τις αυθόρμητες εκφράσεις του. Ο Τζορτζ, από την πλευρά του, εμφανίστηκε άνετος και χαμογελαστός, χαιρετώντας τον κόσμο και συνομιλώντας με τη Σάρλοτ κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Ο βασιλιάς Κάρολος εμφανίστηκε με στρατιωτική στολή, ενώ η βασίλισσα Καμίλα επέλεξε κόκκινο φόρεμα-στολή των Grenadier Guards, σχεδιασμένο από τη Fiona Clare. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ συμμετείχε στην πομπή έφιππος, φορώντας την επίσημη τελετουργική στολή των Welsh Guards, ενώ στο πλευρό του βρέθηκαν ο δούκας του Εδιμβούργου και η πριγκίπισσα Άννα.

The King and Queen begin their journey back to Buckingham Palace, with the Prince of Wales, the Princess Royal and the Duke of Edinburgh following on horseback after the conclusion of Trooping the Colour.#TroopingTheColour pic.twitter.com/ukVAYkoZcq — Royal Central (@RoyalCentral) June 13, 2026

Το Trooping the Colour είναι μία από τις πιο εμβληματικές τελετές της βρετανικής μοναρχίας και πραγματοποιείται κάθε χρόνο προς τιμή των επίσημων γενεθλίων του μονάρχη. Η παράδοση ξεκινά από τον 18ο αιώνα και συνδέεται με την παρουσίαση των σημαιών των στρατιωτικών συνταγμάτων στους στρατιώτες, ώστε να μπορούν να τις αναγνωρίζουν στο πεδίο της μάχης.

Φέτος, στο επίκεντρο της τελετής βρέθηκαν οι Grenadier Guards, το αρχαιότερο σύνταγμα πεζικού του βρετανικού στρατού, που συμπληρώνει 370 χρόνια ιστορίας. Η ημέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί με την παραδοσιακή εμφάνιση της βασιλικής οικογένειας στο μπαλκόνι του Παλατιού του Μπάκιγχαμ και τη διέλευση αεροσκαφών της RAF, μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του Trooping the Colour.

Crowds cheer as Princess Catherine of Wales and the young royals, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis join the procession of carriages for today's Trooping the Colour celebrations. pic.twitter.com/zsMOGRYpv6 — GB News (@GBNEWS) June 13, 2026

Πηγή: skai.gr

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