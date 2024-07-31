Άσχημα ξεκίνησε ο Βύρων Κοκκαλάνης τις σημερινές προσπάθειές του στην κατηγορία σκαφών IQFoil του windsurfing για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ακυρώθηκε στην έβδομη ιστιοδρομία που έγινε στη Μασσαλία. Συγκεκριμένα ήταν ένας από τους έξι ιστιοπλόους που ακυρώθηκαν στη συγκεκριμένη κούρσα, καθώς εκκίνησαν υπό μαύρη σημαία. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, ο Κοκκαλάνης, οποίος χρεώθηκε με 25 βαθμούς για την ακύρωσή του, υποχώρησε στην 20ή θέση της γενικής με 89 βαθμούς ποινής.

Στο μεταξύ, στην έβδομη ιστιοδρομία πρώτευσε ο Τσινγκ Γιν Τσενγκ από το Χονγκ Κονγκ, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσαν ο Αυστραλός Γκρέι Μόρις και ο Ολλανδός Λουκ Φαν Όπζελαντ. Ο Φαν Όπζελαντ παραμένει επικεφαλής στη γενική κατάταξη με 22 βαθμούς ποινής, ενώ ακολουθούν ο Πολωνός Πάβελ Ταρνόφσκι με 27 βαθμούς ποινής και ο Ισραηλινός Τομ Ρεουβενί με 36 βαθμούς ποινής.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.