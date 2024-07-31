Την προετοιμασία της για το παιχνίδι «do or die» με αντίπαλο την Αυστραλία την ερχόμενη Παρασκευή (02/08, 14:30), συνέχισε η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η οποία χρειάζεται μόνο νίκη για να έχει πιθανότητες να προκριθεί στα προημιτελικά του Ολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ.

Στο πλαίσιο της σημερινής προπόνησης, ο αρχηγός της «γαλανόλευκης», Κώστας Παπανικολάου, είχε την τιμητική του, καθώς, έκλεισε τα 34 χρόνια ζωής.

Οι διεθνείς μας, αλλά και το τεχνικό επιτελείο της «επίσημης αγαπημένης», επεφύλασσαν μια μεγάλη έκπληξη στον φόργουορντ του Ολυμπιακού, καθώς, μετά το τέλος της προπόνησης, του έφεραν τούρτα γενεθλίων, τραγουδώντας του για τα χρόνια πολλά.

Μάλιστα, ο ίδιος έμοιαζε να απολαμβάνει τη στιγμή, «τσιμπώντας» και μια φραουλίτσα από την τούρτα, με τον Βασίλη Σπανούλη στη συνέχεια να του δίνει ένα στοργικό φιλί στο κεφάλι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.