Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η έκπληξη της Εθνικής στον εορτάζοντα Παπανικολάου: Το στοργικό φιλί του Σπανούλη και η φραουλίτσα της τουρτας (Βίντεο)

Ο αρχηγός της Εθνικής, Κώστας Παπανικολάου, είχε την τιμητική του στη σημερινή προπόνηση, καθώς, έκλεισε τα 34 χρόνια ζωής

Παπανικολάου

Την προετοιμασία της για το παιχνίδι «do or die» με αντίπαλο την Αυστραλία την ερχόμενη Παρασκευή (02/08, 14:30), συνέχισε η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η οποία χρειάζεται μόνο νίκη για να έχει πιθανότητες να προκριθεί στα προημιτελικά του Ολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ.
Στο πλαίσιο της σημερινής προπόνησης, ο αρχηγός της «γαλανόλευκης», Κώστας Παπανικολάου, είχε την τιμητική του, καθώς, έκλεισε τα 34 χρόνια ζωής.

Οι διεθνείς μας, αλλά και το τεχνικό επιτελείο της «επίσημης αγαπημένης», επεφύλασσαν μια μεγάλη έκπληξη στον φόργουορντ του Ολυμπιακού, καθώς, μετά το τέλος της προπόνησης, του έφεραν τούρτα γενεθλίων, τραγουδώντας του για τα χρόνια πολλά.

Μάλιστα, ο ίδιος έμοιαζε να απολαμβάνει τη στιγμή, «τσιμπώντας» και μια φραουλίτσα από την τούρτα, με τον Βασίλη Σπανούλη στη συνέχεια να του δίνει ένα στοργικό φιλί στο κεφάλι.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μπάσκετ εθνική Ελλάδος Ολυμπιακοί Αγώνες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark