Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η Λουάνα Αλόνσο, απομακρύνθηκε από το Ολυμπιακό Χωριό

Η Λουάνα Αλόνσο απασχολεί για ακόμα μία φορά την κοινή γνώμη κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο Παρίσι!

Πριν από λίγες ημέρες, η εντυπωσιακή Παραγουανή κολυμβήτρια ξάφνιασε τους πάντες, όταν μέσω ανάρτησής της στα social media ανακοίνωσε την απόφασή της να αποσυρθεί από τον αθλητισμό σε ηλικία μόλις 20 ετών, αμέσως μετά την παρθενική της συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η νεαρή πρωταθλήτρια τράβηξε εκ νέου τα βλέμματα πάνω της, καθώς, «αναγκάστηκε» να αποχωρήσει από το Ολυμπιακό Χωρίο μετά από απόφαση της χώρας της, λόγω «ανάρμοστης συμπεριφοράς».

Συγκεκριμένα, η επικεφαλής της ολυμπιακής αποστολής της Παραγουάης, Λαρίσα Σάερερ δήλωσε χαρακτηριστικά πως: «Η παρουσία της δημιουργεί μια ακατάλληλη ατμόσφαιρα στην ομάδα της Παραγουάης», χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίσει το τι ακριβώς εννοεί και πως επηρέαζε η διαμονή της στο Ολυμπιακό Χωρίο την αποστολή της χώρας.

