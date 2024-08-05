Εμφανώς συγκινημένη για την πρόκρισή της μέσω των ρεπεσάζ στα ημιτελικά των 200μ. των Ολυμπιακών Αγώνων παρουσιάστηκε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου.



«Είμαι στα ημιτελικά, ήταν η πιο δύσκολη κούρσα ψυχολογικά. Δεν το περίμενα να προκριθώ. Νιώθω όμως ότι είμαι άτυχη, τυχαίνω πάντα στις πιο δύσκολες σειρές. Σημασία έχει ότι προκρίθηκα όμως. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, σωματικά ένιωθα τέλεια και μου βγήκε. Η καρδιά μου χτυπά πάρα πολύ δυνατά, είμαι ευτυχισμένη. Το απόγευμα θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, εγώ και η Ολίβια. Δεν βλέπω ότι είμαι σε μικρή ηλικία κι άλλες είναι σε μικρή ηλικία», τόνισε.

