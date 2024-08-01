Oλυμπιακοί Αγώνες 2024: H Mαρία Σάκκαρη αποχωρεί από το Ολυμπιακό Χωριό

Δύσκολη είναι η αποχώρηση από το Ολυμπιακό χωριό για την τενίστρια Μαρία Σάκκαρη, όπως παραδέχτηκε μιλώντας στην κάμερα της ΕΟΕ στο περιθώριο του αποκλεισμού της τόσο στο μονό, όσο και τα διπλά αγωνίσματα των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι.

«Είναι δύσκολο να φεύγω τόσο νωρίς από το Ολυμπιακό Χωριό και τους Αγώνες. Ήθελα να μείνω μέχρι το τέλος.

Οι τελευταίες ώρες δεν είναι ευχάριστες, αλλά η ζωή συνεχίζεται και ευτυχώς στο τένις έχουμε ευκαιρίες συνέχεια γιατί έχουμε αγώνες όλη τη χρονιά. Όμως Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι. Θα πρέπει να περιμένουμε άλλα τέσσερα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λίγο πριν αναχωρήσει από το Παρίσι η Μαρία Σάκκαρη μίλησε για την παρουσία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες pic.twitter.com/qNJfNdjc77 — Ηellenic Olympic Committee (@HellenicOlympic) August 1, 2024

