Οι πρώτες κούρσες μεταλλίων της ιστιοπλοΐας στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024» μετατέθηκαν για αύριο (2/8), καθώς η καταληκτική ιστιοδρομία στα skiff ανδρών διεκόπη δύο φορές, αφού οι διοργανωτές έκριναν ότι ο άνεμος δεν ήταν αρκετά ισχυρός για να ολοκληρωθούν, ενώπιον ενός ενθουσιώδους κοινού στη Μασσαλία. Η επιτροπή των αγώνων ανακοίνωσε μετά από αρκετές ώρες ότι δεν θα διεξαχθούν άλλες ιστιοδρομίες σήμερα (1/8) και πως τόσο η κούρσα μεταλλίων για τα skiff ανδρών όσο και αυτή για τα skiff γυναικών θα διεξαχθούν την Παρασκευή (2/8).

Οι Ισπανοί Ντιέγκο Μπότιν και Φλόριαν Τρίτελ είχαν πάρει αρχικά το προβάδισμα στην πρώτη κούρσα μεταλλίων, ενώ οι Ολλανδοί Μπαρτ Λάμπριξ και Φλόρις φαν ντε Βέρκεν... κυριάρχησαν στη δεύτερη προσπάθεια να διεξαχθεί η καταληκτική ιστιοδρομία στα skiff ανδρών. Το ισπανικό πλήρωμα προηγείται στη γενική κατάταξη με 68 βαθμούς ποινής, ενώ ακολουθούν οι Ιρλανδοί Ρόμπερτ Ντίκσον και Σον Γουάντιλοβ με 73 και οι Νεοζηλανδοί Άϊζακ ΜακΧάρντι και Γουίλιαμ ΜακΚένζι με 76 βαθμούς ποινής. Όμως, στην κούρσα μεταλλίων απονέμονται διπλοί βαθμοί και η χαμηλότερη συγκομιδή βαθμών ποινής θα κρίνει τον νικητή.

Η κούρσα μεταλλίων στα skiff γυναικών ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί μετά από αυτή των ανδρών, όμως δεν έγινε προσπάθεια να αρχίσει, ύστερα από τις αποτυχίες να ολοκληρωθεί αυτή των ανδρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.