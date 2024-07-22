Παρίσι 2024: «Είμαστε έτοιμοι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες» δηλώνει ο Μακρόν

Kατά τη διάρκεια επίσκεψής του σήμερα στο Ολυμπιακό Χωριό των αθλητών στο Σεν Ντενί, στην βόρεια πλευρά της γαλλικής πρωτεύουσας, ο Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε σήμερα ότι όλα είναι «έτοιμα» για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι2024», που αρχίζουν την Παρασκευή στο Παρίσι.

«Είμαστε έτοιμοι και θα είμαστε έτοιμοι σε όλην τη διάρκεια των Αγώνων», είπε ο Γάλλος πρόεδρος, στα εγκαίνια του αστυνομικού και του πυροσβεστικού τμήματος στο Ολυμπιακό Χωριό.

«Εάν μπορούμε να είμαστε συλλογικά υπερήφανοι για τη χώρα, είναι επειδή κάνετε αυτήν τη θυσία», είπε ο Μακρόν στους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος στον πλανήτη (26 Ιουλίου-11 Αυγούστου).

Πριν γευματίσει με τους Γάλλους αθλητές, ο Μακρόν χαιρέτησε τους εθελοντές «στην καρδιά του Ολυμπιακού Χωριού», τονίζοντας: «Η Γαλλία είναι πολύ υπερήφανη που φιλοξενεί αυτούς τους Αγώνες. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που μας επιτρέψατε να καλωσορίσουμε τον κόσμο».

Ο Γάλλος πρόεδρος συμμετείχε το πρωί, σε συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών, Ζεράλντ Νταρμανέν, για τον απολογισμό των πιο εμπιστευτικών στοιχείων ασφαλείας για την Τελετή Εναρξης, που έχει προγραμματισθεί για την ερχόμενη Παρασκευή στον Σηκουάνα.

«Εργαζόμαστε χρόνια τώρα για αυτούς τους Αγώνες και βρισκόμαστε στην αρχή μιας αποφασιστικής εβδομάδας που θα δούμε την Τελετή Έναρξης την Παρασκευή και μετά την Ολυμπιάδα που θα διεξαχθεί στο Παρίσι, εκατό χρόνια αργότερα. Είναι ο καρπός μιας τεράστιας δουλειάς που άλλαξε βαθιά την επικράτεια, ιδιαίτερα το διαμέρισμα» του Σεν-Σαιν-Ντενί, στα βόρεια προάστια της πρωτεύουσας», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος επεσήμανε τη «κληρονομιά» των Ολυμπιακών Αγώνων για αυτές τις μειονεκτικές περιοχές, χάρη στις πολυάριθμες υποδομές που θα παραμείνουν μετά τα γεγονότα: «Θα επιστρέψω μετά τους Αγώνες για να δω την κληρονομιά δίπλα σας και να δω τη ζωή που θα έχει αλλάξει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

