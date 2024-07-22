Ολυμπιακοί Αγώνες: Νοκ άουτ από τους Αγώνες η Βοντρούσεβα

Η ασημένια Ολυμπιονίκης στο απλό γυναικών των Αγώνων του Τόκιο (2021) και πρώην κάτοχος του Wimbledon, Μαρκέτα Βοντρούσοβα, δεν θα είναι παρούσα στη διοργάνωση του Παρισιού, λόγω τραυματισμού.

Η αθλήτρια από την Τσεχία, τέσσερις ημέρες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (22/7) ότι λόγω τραυματισμού στο χέρι δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει ένα ακόμη μετάλλιο στην «Πόλη του Φωτός».

«Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά για λόγους υγείας, δεν θα συμμετάσχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Περίμενα μέχρι την τελευταία στιγμή για να παίξω, τουλάχιστον στα διπλά, αλλά τα προβλήματα με το χέρι μου δεν μου επιτρέπουν να βρεθώ στο κορτ. Τώρα θα επικεντρωθώ στην προετοιμασία μου για το US Open», έγραψε η 25χρονη τενίστρια στο λογαριασμό που διατηρεί στα social media.

Η Βοντρούσεβα (νο 18 στον κόσμο) έφτασε στον τελικό του Roland Garros το 2019, όπου και θα διεξαχθεί το Ολυμπιακό τουρνουά. Πρόσφατα ξεχώρισε... αρνητικά, ως η πρώτη τενίστρια από το 1994 που αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του Wimbledon, έχοντας κερδίσει την περσινή διοργάνωση στο All England Club.

Τρία χρόνια πριν, στον τελικό των Αγώνων του Τόκιο ηττήθηκε από την Μπελίντα Μπέντσιτς (Ελβετία) με 2-1 (7-5, 2-6, 6-3).

Η κλήρωση για τα Ολυμπιακά τουρνουά τένις του Παρισιού 2024 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (25/7) και οι αγώνες θα ξεκινήσουν το Σάββατο (27/7).

Πηγή: skai.gr

