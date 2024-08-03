Λογαριασμός
Ολυμπιακοί Αγώνες - Πόλο ανδρών: Έπαθε μπλακ άουτ και γνώρισε την πρώτη της ήττα από την Κροατία η Ελλάδα

 Ελλάδα έκανε κάκιστο τρίτο οκτάλεπτο (7-3) και γνώρισε την πρώτη της ήττα στο Ολυμπιακό τουρνουά με 14-13 από την Κροατία. Επόμενο ματς με την Ιταλία (05/08, 16:10) για την τελευταία αγωνιστική

Πόλο ανδρών

Πλήρωσε το τρίτο οκτάλεπτο και γνώρισε την πρώτη της ήττα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού η Εθνική πόλο ανδρών!

Η Ελλάδα ηττήθηκε με 14-13 από την Κροατία για την 4η αγωνιστική του 1ου ομίλου, σε ένα παιχνίδι που ήλεγχε για δύο οκτάλεπτα όμως στο τρίτο έπαθε μπλακ άουτ (7-3) και δεν μπόρεσε να πάρει κάτι παρά την προσπάθειά της στο τέλος, όπου τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα είχε φέρει το ματς σε ισορροπία (12-12).

Πλέον, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση με την Ιταλία και στην τελευταία μεταξύ τους αναμέτρηση στον όμιλο (05/08, 16:10) θα προσπαθήσει να πάρει τη νίκη για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει του προημιτελικού.

Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του ματς, με την Ελλάδα να ανοίγει το σκορ, όμως, η Κροατία έβγαλε αντίδραση και προηγήθηκε με 3-1. Η «γαλανόλευκη» δεν επηρεάστηκε και με τα γκολ των Γενηδουνιά και Παπαναστασίου ισοφάρισε σε 3-3, που ήταν και το σκορ του πρώτου οκταλέπτου.

Περισσότερα σε λίγο...

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 4-6, 11-9, 14-13
Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 1, Σκουμπάκης 1, Καλογερόπουλος 2, Φουντούλης 2, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας, Αργυρόπουλος 2, Παπανικολάου, Κάκαρης, Νικολαΐδης 1, Βλαχόπουλος 2.

Κροατία (Ίβιτσα Τούτσακ): Μπούριτς, Φάτοβιτς 3, Λόντσαρ 1, Γιόκοβιτς 1, Μπούκιτς 1, Βουκίτσεβιτς 1, Ζουβέλα, Κράγκιτς 3, Βρλιτς, Μπίλιακα, Χάρκοφ 4, Πόπαντιτς.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Πόλο
