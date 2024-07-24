Τεράστια τιμή και διάκριση για την Κόκο Γκοφ.

Η 20χρονη θα είναι η πρώτη τενίστρια (άνδρας ή γυναίκα) που γίνεται σημαιοφόρος των ΗΠΑ, ενώ συνολικά θα είναι και η νεαρότερη Αμερικανίδα στην ιστορία.

Η Νο.2 στην κατάταξη στον κόσμο κατέκτησε πέρυσι το US Open, ενώ το 2022 έπαιξε στον τελικό του Roland Garros, έχοντας στην τροπαιοθήκη της επτά τίτλους.

Παράλληλα, η Κόκο Γκοφ θα είναι σημαιοφόρος στο πλευρό του Λεμπρόν Τζέιμς στην πρώτη της παρουσία σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αφού το 2021 δεν έδωσε το παρών εξαιτίας του Covid.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.