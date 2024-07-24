Λογαριασμός
Σημαιοφόρος των ΗΠΑ στο πλευρό του Λεμπρόν Τζέιμς η Κόκο Γκοφ

Η σημαιοφόρος των ΗΠΑ μαζί με τον Λεμπρόν Τζέιμς στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων θα είναι η Κόκο Γκοφ

Κόκο Γκοφ

Τεράστια τιμή και διάκριση για την Κόκο Γκοφ.

Η 20χρονη θα είναι η πρώτη τενίστρια (άνδρας ή γυναίκα) που γίνεται σημαιοφόρος των ΗΠΑ, ενώ συνολικά θα είναι και η νεαρότερη Αμερικανίδα στην ιστορία.

Η Νο.2 στην κατάταξη στον κόσμο κατέκτησε πέρυσι το US Open, ενώ το 2022 έπαιξε στον τελικό του Roland Garros, έχοντας στην τροπαιοθήκη της επτά τίτλους.

Παράλληλα, η Κόκο Γκοφ θα είναι σημαιοφόρος στο πλευρό του Λεμπρόν Τζέιμς στην πρώτη της παρουσία σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αφού το 2021 δεν έδωσε το παρών εξαιτίας του Covid.

Πηγή: sport-fm.gr

