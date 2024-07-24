Αρκετοί Βέλγοι αθλητές, οι οποίοι έχουν προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, των οποίων ο αριθμός και η ταυτότητα δεν έχουν αποκαλυφθεί, βρέθηκαν πρόσφατα θετικοί στην Covid-19 και αναγκάσθηκαν να αναβάλουν την αναχώρησή τους για το Παρίσι, όπως έκανε γνωστό σήμερα (24/7), ο ιατρός της βελγικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

«Δεν θέλουμε να ρισκάρουμε. Έχουμε αρκετούς αθλητές που είναι στη λίστα αναμονής και στους οποίους δεν επιτρέπεται ακόμη να μπουν, γιατί πρέπει πρώτα να παρουσιάσουν αρνητικό τεστ. Προς το παρόν, υπάρχει ακόμα κάποιο περιθώριο ελιγμών» σχολίασε ο ιατρός, Γιόχαν Μπέλεμανς, διαβεβαιώνοντας ότι η συμμετοχή των αθλητών στους Αγώνες δεν τίθεται σε κίνδυνο και πρόσθεσε:

«Ο στόχος είναι να μην επηρεαστούν επιπλέον αθλητές, γιατί, αν εμφανίζονταν νέα κρούσματα τώρα, ο χρόνος θα ήταν πιο δύσκολος. Υπάρχει πραγματικός φόβος ότι ο κορονοϊός θα μπει εδώ (σ.σ. στο Ολυμπιακό Χωριό)».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

