Τι σημαίνουν οι χορηγίες για τους αθλητές του υψηλότερου επιπέδου;

Η ημέρα ενός αθλητή ή μιας αθλήτριας που εκπροσωπεί μια χώρα σε διεθνές επίπεδο και απολαμβάνει διακρίσεις, περιστρέφεται γύρω από το σπορ του. Ό,τι κάνει από την ώρα που ξυπνάει έως εκείνην που κοιμάται, επί διαδοχικά χρόνια είναι σχετικό με το πώς μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό του να αποδώσει πιο αποτελεσματικά στη διεκδίκηση του όποιου στόχου.

Δεν υπάρχει καν η πολυτέλεια μιας φαινομενικά αθώας δραστηριότητας που μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο τραυματισμού, όπως π.χ. μια επίσκεψη σε λούνα παρκ.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν και πρακτικές ανάγκες, που πρέπει να τακτοποιούνται, όπως είναι αυτές της διαβίωσης. Τα μέλη της Stoiximan Belle Équipe εξηγούν πώς πραγματικά οι αθλητικές χορηγίες βοηθούν τον όποιον αθλητή και την όποια αθλήτρια να μπορεί να απαλλάσσεται από βασικά άγχη αυτής της ζωής, ώστε να επικεντρώνεται στις αθλητικές διεκδικήσεις του.

Ας δούμε τι είχαν να πουν για τη συμβολή των χορηγιών αυτών στην προσπάθεια τους.

Κριστιάν Γκολομέεβ (Κολύμβηση): «Συνοδεύονται από ομάδες ανθρώπων, που πραγματικά ενδιαφέρονται για εμάς»

«Παρά το γεγονός ότι η κολύμβηση είναι παγκοσμίως από τα πιο δημοφιλή αθλήματα - μάλιστα θεωρoύνται μαζί με τον στίβο και την ενόργανη γυμναστική τα πιο εμπορικά Ολυμπιακά Αθλήματα - στην Ελλάδα δεν έχει την υποστήριξη που της αξίζει.

Είναι πραγματικά απογοητευτικό αν βάλουμε στην εξίσωση και πόσα νέα παιδιά ασχολούνται. Οι αθλητές και οι σύλλογοι χρειάζονται την ελάχιστη υποστήριξη, ώστε να μπορέσουν να βελτιωθούν και να ανέβουν επίπεδο.

Κάποια από τα παιδιά της Εθνικής, είχαμε πάντα δίπλα μας την Ομοσπονδία και δη τα τελευταία χρόνια, που προπονούμαστε όλοι μαζί στο ΟΑΚΑ. Έχει βοηθήσει πολύ σε πολλαπλά επίπεδα.

Οι χορηγίες, όταν έρχονται, βοηθούν προφανώς να ελαφρύνει το βάρος που πέφτει πάνω στην οικογένεια, αλλά κυρίως βοηθούν στη ψυχολογία, διότι συνήθως συνοδεύονται και από μία ολική υποστήριξη από ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται για εμάς.

Εγώ έχω την χαρά και την τιμή να έχω αυτήν την στήριξη τα τελευταία χρόνια. Αυτό μου δίνει δύναμη και κουράγιο και στην προσωπική μου ζωή, που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια με τον ερχομό του μικρού μας στον κόσμο. Υπάρχουν όμως, εκεί έξω πολλοί ακόμα αθλητές και αθλήτριες που θέλουν να πάρουν μέρος στις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις, αλλά δεν έχουν έστω έναν χορηγό και αυτό είναι στενάχωρο».

Λευτέρης Πετρούνιας (Κρίκοι): «Δεν θα μπορούσα να συνεχίσω»

«Χωρίς τις αθλητικές χορηγίες, δεν ξέρω πόσοι από τους αθλητές που γνωρίζουμε θα είχαν φτάσει στο σημείο που είναι. Είναι πολύ βασικό να έχουμε στήριξη. Μέσω των χορηγιών μπορούμε να πάρουμε ανάσα και να επικεντρωθούμε στις προπονήσεις και την προετοιμασία μας. Το να είσαι αθλητής έχει φοβερά έξοδα, και χωρίς την στήριξη μέσω χορηγιών, προσωπικά τουλάχιστον, δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να αγωνίζομαι».

Στέφανος Ντούσκος (Κωπηλασία): «Το μοναδικό ουσιαστικά χέρι βοηθείας»

«Θα έλεγα πως χωρίς τις αθλητικές χορηγίες είναι σχεδόν αδύνατον για έναν αθλητή ή μία αθλήτρια να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο. Στην Ελλάδα η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι το μοναδικό ουσιαστικά χέρι βοηθείας για έναν αθλητή, καθώς οι πόροι είναι ελάχιστοι και δη όταν έχεις να αντιμετωπίσεις αθλητές από χώρες όπως η Αγγλία, η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία, που έχουν έναν ολόκληρο μηχανισμό υποστήριξης δίπλα τους σε όλα τα επίπεδα.

Δυστυχώς, στην Ελλάδα οι χορηγοί συνήθως έρχονται μετά τις επιτυχίες και αυτό ίσως πρέπει να αλλάξει, καθώς την πραγματική βοήθεια την χρειάζεται ο αθλητής όταν είναι στο ξεκίνημα. Οι οικογένειες έχουν υποστεί ατελείωτες θυσίες για να στηρίξουν και συνήθως φίλοι και γνωστοί είναι αυτοί που στηρίζουν μέχρι ενός σημείου. Εγώ είμαι ευγνώμων που έχω σημαντικούς χορηγούς δίπλα μου στην πορεία για το Παρίσι, όχι μόνο σε επίπεδο οικονομικής βοήθειας αλλά και ηθικής στήριξης».

Ελισάβετ Τελτσίδου (Τζούντο): «Δεν αγχώνομαι για τα προς το ζην»

«Από τον Ιούνιο του 2022, όταν άρχισε η συνεργασία με την Stoiximan, απέκτησα τη δυνατότητα να μπορώ να αφοσιωθώ απόλυτα στο τζούντο, χωρίς να αγχώνομαι για το πώς θα βγάλω τα προς το ζην. Τα βασικά, τα απαραίτητα, από τα ρούχα σου έως το τι θα φας.

Δεν θέτω καν θέμα να μένεις μόνος σου και να ‘χεις να διαχειριστείς και τους λογαριασμούς. Σε κορυφαίο επίπεδο δεν γίνεται να μπορείς να ανταπεξέλθεις χωρίς τους χορηγούς. Ειδικά με τη Stoiximan ξέρω πως ό,τι και αν προκύψει έχω ανθρώπους να με στηρίξουν, οι οποίοι είναι πάντα συνεπείς».

Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (Στίβος 100μ. & 200μ.): «Άλλαξε η ζωή μου»

«Η ζωή όποιου κάνει πρωταθλητισμό προσδιορίζεται από το πρόγραμμα των προπονήσεων. Αν δεν υπήρχαν οι χορηγοί μας, θα έπρεπε να βρίσκουμε χρόνο και τρόπο να δουλεύουμε κάθε ημέρα. Ξέρω πολλά άτομα, που ενώ προσπαθούν να διεκδικήσουν τα όνειρα τους, δουλεύουν παράλληλα για να τα βγάλουν πέρα. Είναι πρακτικοί οι λόγοι που δεν μπορείς να κάνεις πρωταθλητισμό αν δεν έχεις τη βοήθεια σπόνσορα ή των γονιών σου, που γίνεται αντιληπτό πως μπορούν να φτάσουν έως ένα σημείο.

Ο στίβος έχει πολλά έξοδα. Πιστεύω ότι χωρίς χορηγούς μπορείς να κάνεις πρωταθλητισμό, αλλά θα φτάσεις έως την τριάδα, την τετράδα. Το να είσαι πρώτος, να πηγαίνεις σε μεγάλες διοργανώσεις είναι πολύ δύσκολο.

Η Stoiximan μου έχει αλλάξει πραγματικά όλη τη ζωή από πέρυσι. Μπορώ να πω ότι με έσωσε, γιατί μπορώ να επικεντρωθώ σε αυτό που κάνω, χωρίς να αγχώνομαι για τα της επιβίωσης μου».

