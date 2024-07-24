Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε έναν Ρώσο σεφ, ο οποίος θεωρείται ύποπτος ότι σχεδίαζε να αποσταθεροποιήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του εισαγγελέα στο Παρίσι λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.

Ο 40χρονος άνδρας, που ζούσε στο Παρίσι τα τελευταία 14 χρόνια, συνελήφθη χθες Τρίτη έπειτα από έφοδο της αστυνομίας στο σπίτι του ύστερα από αίτημα του υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρει το γραφείο του εισαγγελέα σε ανακοίνωσή του.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που βρέθηκαν στο σπίτι του εγείρουν "φόβους για την πρόθεσή του να οργανώσει κάτι που θα προκαλούσε αποσταθεροποίηση στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων", όπως αναφέρεται.

Οι σχέσεις ανάμεσα στη Γαλλία και στη Ρωσία επιδεινώνονται εδώ και μήνες καθώς ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είναι σφοδρός επικριτής της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και ένθερμος υποστηρικτής της κυβέρνησης του Κιέβου.

Οι γαλλικές αρχές έχουν επανειλημμένως επισημάνει τις ύποπτες εκστρατείες παραπληροφόρησης της Ρωσίας, ενώ η Μόσχα έχει συλλάβει έναν Γάλλο ερευνητή στη χώρα με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Ο συλληφθείς έχει τεθεί σε προσωρινή κράτηση και αντιμετωπίζει έως και 30 χρόνια ποινή κάθειρξης, αναφέρει η ανακοίνωση.

Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Παρίσι ανακοίνωσε ότι δεν έχει λάβει κάποια επίσημη ενημέρωση περί προσωρινής κράτησης.

Οι Ολυμπιακοί ξεκινούν την Παρασκευή με την τελετή έναρξης κατά μήκος του Σηκουάνα.

Η Γαλλία έχει θέσει σε εφαρμογή τη μεγαλύτερη επιχείρηση ασφαλείας στα χρονικά της χώρας για την περιφρούρηση των Αγώνων, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη σκιά δύο πολέμων--στην Ουκρανία και στη Γάζα.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, είπε ότι ο Ρώσος θεωρείται ύποπτος ότι σχεδίαζε "αποσταθεροποίηση", η οποία θα μπορούσε να λάβει τη μορφή παραπληροφόρησης ή άλλου είδους επίθεσης.

Η εφημερίδα Le Monde, επικαλούμενη αρκετές ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών, έγραψε ότι οι αρχές βρήκαν μια ταυτότητα που έφερε ο Ρώσος, η οποία υποδήλωνε ότι είχε εργαστεί για μια μονάδα υπό την διεύθυνση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB).

Τον περασμένο μήνα η γαλλική αστυνομία συνέλαβε έναν 26χρονο Ουκρανορώσο ο οποίος ανατίναξε τα εκρηκτικά που έφερε σε δωμάτιο ξενοδοχείου βόρεια του Παρισιού.

Ο άνθρωπος αυτός ανακρινόταν από την υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών της Γαλλίας ως ύποπτος για συμμετοχή σε τρομοκρατικό σχέδιο βομβιστικής επίθεσης.

Επίσης τον Ιούνιο η Ρωσία συνέλαβε τον Γάλλο ερευνητή Λοράν Βινατιέ επειδή δεν είχε εγγραφεί ως ξένος πράκτορας ενώ συγκέντρωνε πληροφορίες για τον ρωσικό στρατό.

Αυτός ο άνθρωπος εντάσσεται στην διευρυνόμενη λίστα ξένων υπηκόων που έχουν συλληφθεί στη Ρωσία την περίοδο αυτή της κρίσης στις σχέσεις Ρωσίας-Δύσης με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.