Έτοιμος για τη δεύτερη συμμετοχή του σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο 25χρονος Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα του στο Παρίσι τον Βέλγο, Ζίζου Μπεργκς, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Το Νο.12 της παγκόσμιας κατάταξης θα ριχθεί στη μάχη το προσεχές Σάββατο (27/07) στις 17:00 στο Court Simonne-Mathieu του Ρολάντ Γκαρός.

