Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Σάββατο το απόγευμα η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024

Το προσεχές Σάββατο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ριχθεί στη μάχη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού κόντρα στον Ζιζού Μπεργκς

Στέφανος Τσιτσιπάς

Έτοιμος για τη δεύτερη συμμετοχή του σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο 25χρονος Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα του στο Παρίσι τον Βέλγο, Ζίζου Μπεργκς, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Το Νο.12 της παγκόσμιας κατάταξης θα ριχθεί στη μάχη το προσεχές Σάββατο (27/07) στις 17:00 στο Court Simonne-Mathieu του Ρολάντ Γκαρός.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Στέφανος Τσιτσιπάς τένις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark