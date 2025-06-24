Η προειδοποίηση που ήρθε με έξι βαλλιστικούς και η λήξη συναγερμού

Η προειδοποίηση που ήρθε με έξι βαλλιστικούς

Τα αντίποινα του Ιράν προς τις ΗΠΑ τα περιμέναμε. Ίσως, όχι τόσο γρήγορα... Το απόγευμα της Δευτέρας ήρθε η απάντηση: έξι βαλλιστικοί πύραυλοι με... αποδέκτη αμερικανική βάση στο Κατάρ. Χτύπησαν, ευτυχώς, χωρίς να σκοτώσουν.

Η Τεχεράνη, λέει, είχε ενημερώσει εκ των προτέρων για τις προθέσεις της. Μήνυμα με αποστολέα, παραλήπτη και... θέμα. Σχεδόν διπλωματικό το χτύπημα, αν μπορεί ποτέ να είναι....

Η κατάσταση; Επικίνδυνη. Απρόβλεπτη.

Κι όμως - κάποιοι αναλυτές βλέπουν εδώ μια ευκαιρία για αποκλιμάκωση. Κι αυτό λόγω της... προειδοποίησης που έστειλε το Ιράν. Καθώς με την επίθεση έσωσε τα προσχήματα και το γόητρο του καθεστώτος χωρίς όμως να προκαλέσει περαιτέρω.

Το ερώτημα τώρα δεν είναι τι έκανε το Ιράν. Το ερώτημα είναι τι θα κάνει ο Τραμπ. Που είχε ήδη προειδοποιήσει: όχι αντίποινα για την επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Κι όμως, ήρθε το τιτίβισμα με... κλάδο ελαίας: «Συγχαρητήρια κόσμε, ήρθε η ώρα για ειρήνη!» Και μετά; Η... βόμβα: Ιράν και Ισραήλ συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση πυρός.

Το θέμα δεν είναι μόνο τι λέει ο Τραμπ.

Το θέμα είναι –το εννοεί;

Και –κυρίως– το εννοούν κι οι γύρω του;

Ο μαύρος χρυσός και τα... βιαστικά βενζινάδικα

Ένα από τα θέματα που μας καίνε (κυριολεκτικά και μεταφορικά) λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή είναι το πετρέλαιο.

Κι ενώ όλοι περιμέναμε να πάρει την ανηφόρα, ήρθε η Δευτέρα και ο μαύρος χρυσός έκανε… κατρακύλα 7%.

Μάλιστα, μετά τα ιρανικά αντίποινα.

Πώς; Γιατί;

Μάλλον επειδή τα χτυπήματα ήταν στρατιωτικά μεν, «χειρουργικά» δε. Καμία πετρελαϊκή εγκατάσταση δεν μπήκε στο στόχαστρο. Ούτε τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν - προς το παρόν τουλάχιστον, παραμένουν… ανοιχτά και στη θεωρία και στη θάλασσα.

Οπότε -και με κάθε επιφύλαξη- τα βενζινάδικα καλά θα κάνουν να κρατήσουν χαμηλά τα... καντράν.

Η ένταση υπάρχει.

Η φωτιά όχι (ακόμη).

Ας μην ανάψουμε εμείς πρώτοι το φιτίλι στην αντλία.

Στο Σιάτλ, το χρήμα δεν πιάνει μία (κυριολεκτικά)

Σε πρόσφατη δημοσιογραφική αποστολή στο Σιάτλ, ένας συνάδελφος παρατήρησε κάτι… όχι τόσο τεχνολογικό, όσο βαθιά πολιτικό:

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις γίνονται... cashless, δηλαδή αρνούνταν τα μετρητά. «Μόνο κάρτα», του έλεγαν. Κι έμεινε να κοιτά τον Βενιαμίν Φραγκλίνο και τον Τόμας Τζέφερσον που κρατούσε στα χέρια του, όπως κοιτάζει κανείς ένα αναμνηστικό από άλλη εποχή.

Το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο. Είναι τάση. Cashless. Γρήγορο, βολικό, σκανάρεται και τελειώνεις. Μια τάξη πραγμάτων που θα έρθει και στη χώρα μας;

Στις ΗΠΑ πάντως έχει ήδη ξεκινήσει η συζήτηση: Είναι σωστό να αποκλείεις όσους δεν έχουν κάρτα; Ορισμένες πολιτείες όχι μόνο δεν υιοθετούν το cashless trend,

αλλά περνούν νόμους υπέρ της δυνατότητας επιλογής πληρωμής για λόγους «οικονομικής συμπερίληψης».

Τάξη πραγμάτων ή ταξικός αποκλεισμός;

Το ερώτημα -όπως πάντα- μένει να το απαντήσουμε εμείς.

Με κάρτα ή χωρίς.

Αγοράζεις Αμερική, πληρώνεις Κίνα

Ταξιδεύεις περιχαρής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φωτογραφίζεις, ποστάρεις, σέλφι-ίζεις μπροστά απ’ τα πάντα - από Άγαλμα της Ελευθερίας μέχρι Starbucks Reserve. Και για να ολοκληρωθεί η τουριστική ιεροτελεστία; Σουβενίρ.

Μπλουζάκια, καπελάκια, μαγνητάκια με την αμερικανική σημαία και τον Λίνκολν. Μόνο που αν κοιτάξεις λίγο καλύτερα την ετικέτα, γράφει: Made in China.

Ω καιροί, ω ήθη, θα έλεγε ο τουρίστας Κικέρωνας για την «κινεζική στάμπα» που κυριαρχεί (και) στις ΗΠΑ.

Και κάπου εκεί ακούγεται και η φωνή του Τραμπ «Make America Great Again».

Φωνάζουμε και εμείς για τα «κινέζικα». Ας παρηγορηθούμε ότι και τα δικά μας σουβενίρ μάλλον από τα ίδια εργοστάσια βγαίνουν.

Το παγκόσμιο χωριό έγινε παγκόσμιο εργοστάσιο.

Κι όλοι αγοράζουμε… από την ίδια πόρτα εξόδου.

Από το παρκέ στο πατητήρι… κι από κει στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου

Οι φήμες φουντώνουν για την εξαγορά της ιστορικής «Τσάνταλης», που βρίσκεται υπό εκκαθάριση, από τα Ελληνικά Οινοποιεία – των Ηλία και Θωμά Γεωργιάδη και της οικογένειας Αντετοκούνμπο. Τι κι αν ακόμη τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί; Αγοραία σενάρια δεν αποκλείουν σε βάθος χρόνου την είσοδο της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Μετά το ταμπλό του ΝΒΑ, δεν αποκλείεται ο Γιάννης να καρφώνει και στο ταμπλό του Χ.Α. Ίσως όχι με alley-oop, αλλά με… εσοδεία.

Από το rebound στο αμπέλι, ίσως η διαδρομή να είναι πιο μικρή απ’ όσο νομίζαμε.

Πηγή: skai.gr

