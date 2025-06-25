Ένα μοναστήρι, δύο αφηγήσεις και μια σιωπή πολλών decibel

Στο μακρινό Γιοχάνεσμπουργκ της Νοτίου Αφρικής συνεδριάζει τις τελευταίες ημέρες η Κεντρική Επιτροπή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Εκεί βρέθηκε και ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Γαβριήλ, εκπροσωπώντας την Εκκλησία της Ελλάδος.

Το θέμα που κυριάρχησε; Όχι οι συνήθεις θεολογικές αναζητήσεις, αλλά το πρόβλημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Ι. Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά. Ναι, του ιστορικού μοναστηριού που λειτουργεί αδιάκοπα εδώ και 1.500 χρόνια, και τώρα κινδυνεύει να βρεθεί χωρίς… μόνιμους ενοίκους.

Στο ψήφισμα της Επιτροπής Διεθνών Θεμάτων γίνεται συνοπτική αναφορά του χρονικού αμφισβήτησης των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων της Μονής και της πρόσφατης δικαστικής απόφασης. «Οι μοναχοί θεωρούνται πλέον ενοικιαστές στο μοναστήρι τους, το οποίο λειτουργεί αδιάκοπα εδώ και 1.500 χρόνια. Η παρουσία των μοναχών είναι επισφαλής, καθώς η παραμονή τους εξαρτάται από ετήσια άδεια διαμονής, την οποία οι αιγυπτιακές αρχές μπορούν να αποφασίσουν να μην ανανεώσουν οποιαδήποτε στιγμή» επισημαίνεται. στο ψήφισμα. Η Κεντρική Επιτροπή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών ζητά από τον Γενικό Γραμματέα να:

- Αποστείλει επίσημη επιστολή προς τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, εκφράζοντας την ανησυχία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών για αυτό το ζήτημα, ζητώντας μια σαφή και δεσμευτική συμφωνία που θα αναγνωρίζει το δικαίωμα και την κυριότητα της Ιεράς Μονής στον χώρο της επ' αόριστον, και θα εγγυάται την προστασία της θρησκευτικής ζωής και των καθηκόντων της μοναστικής κοινότητας.

- Επικοινωνήσει με την UNESCO για την παρέμβασή της για την προστασία της Ιεράς Μονής ως Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς και του χριστιανικού μοναστικού χαρακτήρα της.

Η απόφαση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών έχει τη σημασία της, ειδικά από τη στιγμή που στην Αθήνα κυκλοφορεί η αίσθηση πως η αιγυπτιακή πλευρά ποντάρει στη φθορά του χρόνου κι όχι στη λύση. Η διεθνής κινητοποίηση, λοιπόν, λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι το ζήτημα δεν έχει ξεχαστεί.

Ποιος γιατρεύει ποιον;

Το κλίμα ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, δεν λέει να αποκλιμακωθεί. Και χθες, στη Βουλή, στη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών Περιοχών, ήρθε μία ακόμη επιβεβαίωση.

Θέμα της συζήτησης, η κατάσταση της δημόσιας υγείας στα νησιά. Παίρνοντας τον λόγο, ο κ. Εξαδάκτυλος τόνισε ότι φέτος οι προσλήψεις ιατρικού προσωπικού ήταν λιγότερες από πέρυσι, ενώ με νόημα υπογράμμισε πως στην Κω – το νησί που είχε πρόσφατα αναφέρει ο Υπουργός ως παράδειγμα προόδου – ο αριθμός των γιατρών παρέμεινε ίδιος.

Ο υπαινιγμός δεν πέρασε απαρατήρητος. Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν λίγες εβδομάδες ο κ. Γεωργιάδης είχε χαρακτηρίσει τον Πρόεδρο του ΠΙΣ ως «μία από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις» του.

Το στοιχείο του… αιφνιδιασμού

Η απόφαση του Πρωθυπουργού να ανακοινώσει την αποστολή φρεγατών νοτίως της Κρήτης για την επιτήρηση των μεταναστευτικών ροών προκάλεσε –σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες– έναν μικρό, αλλά μετρήσιμο αιφνιδιασμό στο Πολεμικό Ναυτικό.

Όχι επειδή το θέμα δεν είχε τεθεί. Οι κακές γλώσσες λένε ότι αν και στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ την Κυριακή συζητήθηκε το πρόβλημα με τις αυξημένες ροές από Λιβύη, ο πρωθυπουργός δεν μοιράστηκε με τους παριστάμενους τις σκέψεις του για εμπλοκή του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς δεν ήθελε να διαρρεύσει η είδηση πριν το ανακοινώσει ο ίδιος.

Εξ ου και ο αιφνιδιασμός, που, κατά ορισμένους, δεν περιορίστηκε στους υπηρεσιακούς των Ενόπλων Δυνάμεων. Ακούγεται πως ακόμα και στην πολιτική ηγεσία, ορισμένοι έμαθαν για την απόφαση με τις επίσημες ανακοινώσεις.

Προσδοκίες

Εντονη φημολογία - έως και τερατολογία κατά ορισμένους - αναπτύσσεται γύρω από το περιεχόμενο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αναμένεται στη Βουλή. Φαίνεται ότι στην κυβερνητική πλειοψηφία προασδοκούν πως τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την εισαγγελική έρευνα θα δικαιώνουν τη θέση τους ότι τα σκάνδαλα των αγροτικών επιδοτήσεων δεν αφορούν μόνο τη Ν.Δ., αλλά επεκτείνονται και σε άλλα πολιτικά κόμματα. Στο παρασκήνιο διακινείται έντονη φημολογία ότι από τη δικογραφία θα αποκαλυφθεί συμμετοχή προσώπου ή προσώπων κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη στο σκάνδαλο των επιδοτήσεων. Τα σενάρια επεκτείνονται από πρόσωπα του πολύ στενού οικογενειακού περιβάλλοντός του, μέχρι και κουμπάρους ή, καλύτερα, σύντεκνους.

Στη Χαριλάου Τρικούπη τα ακούνε όλα αυτά και για την ώρα εμφανίζονται αποφασισμένοι. «Αν περιμένουν ότι θα κάνουμε πίσω ή θα δεχτούμε συμψηφισμούς, είναι γελασμένοι» διαμηνύουν.

Για να δούμε. Τι θα αποκαλυφθεί τελικά από αυτή τη δικογραφία;

Ο Αλέξης άργησε 14 μέρες, αλλά πέτυχε τη μέρα του 2,9%

Αν ο πολιτικός χρόνος μετριόταν σε stories, τότε η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα χθες 24 Ιουνίου θα ήταν περίπου σαν να θυμήθηκες σήμερα να απαντήσεις σε μήνυμα του Μαρτίου: ελαφρώς εκτός timing, αλλά ποτέ άσχετη.

Ο πρώην πρωθυπουργός αποφάσισε να αναρτήσει στο Instagram ένα βίντεο με απόσπασμα από την ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής -εκείνη που έδωσε στις 10 Ιουνίου και θεωρήθηκε από πολλούς το άτυπο «πρώτο καμπανάκι» για νέο κόμμα. Ο «νέος πατριωτισμός», τα περί «νέας αρχής», τα χειροκροτήματα, οι φωτογραφίες με Φάμελλο, Χαρίτση — όλα εκεί.

Το περίεργο όμως δεν είναι τι ανέβασε, αλλά πότε.

Συμπτωματικά (;) την ημέρα της... πιο χαμηλής δημοσκοπικής στιγμής του ΣΥΡΙΖΑ

Την ίδια ακριβώς ημέρα -24 Ιουνίου- κυκλοφόρησε δημοσκόπηση της Interview που δίνει στον ΣΥΡΙΖΑ 2,9%: για πρώτη φορά κάτω από το πολυσυζητημένο όριο του 3%. Μια εικόνα σοκ, που προκάλεσε άμεση και σφοδρή ανακοίνωση του κόμματος:

«Η δημοσκοπική εταιρεία Interview εμφανίζει ψευδώς τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ποσοστό που ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα [...] είναι παντελώς αναξιόπιστη, δεν ανήκει στον ΣΕΔΕΑ και η ανοχή που έχουμε επιδείξει έχει και τα όριά της».

Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για «μαγειρέματα», «εργαλεία χειραγώγησης», ακόμα και για «ομάδες δολοφονίας χαρακτήρων» -ενώ κάνει έκκληση στον ΣΕΔΕΑ να αναλάβει δράση.

Και εκεί που η βάση βράζει, ο Αλέξης ανεβάζει βίντεο με... μουσικό χαλί, προβολέα και λόγο-μανιφέστο από μια εκδήλωση που συνέβη δυόμιση εβδομάδες πριν.

Το ίντερνετ δεν άργησε να αναρωτηθεί: Flashback; Retrospective; Ή απλώς teaser για το «επόμενο επεισόδιο»;

Ξαναζεσταμένο ποστ ή προθέρμανση κόμματος;

Τη σύμπτωση πολλοί εμίσησαν — την πολιτική σημειολογία, ουδείς.

Τα έχουμε ξαναπεί άλλωστε. Ο Αλέξης το ’χει πάρει απόφαση: το νέο κόμμα έρχεται. Το ερώτημα πλέον είναι πότε -πριν ή μετά τις ερχόμενες εκλογές. Ο ίδιος δεν το λέει (ακόμη), αλλά οι κινήσεις του δείχνουν ότι το σκέφτεται πολύ λιγότερο από όσο περιμέναμε.

Προσωπικό αφήγημα έχει. Ομάδα έχει. Rebranding χτίζεται. Και τώρα, έχει και Instagram υλικό για promo.

Άρα μήπως αυτό το βιντεάκι δεν είναι throwback, αλλά trailer;

«Εσείς δεν λέγατε ότι θα πάτε με Τσίπρα;» – Η ατάκα-φωτιά σε πάνελ

Το κλίμα στους «παρολίγον συντρόφους» δεν είναι και το πιο ανέφελο. Προχθές, σε τηλεοπτικό πάνελ, ο βουλευτής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη, όταν εκείνος του πέταξε on air:

«Κι εσείς στο ΠΑΣΟΚ δεν ήσασταν παλιά;»

Αντί να το προσπεράσει, ο γαλάζιος βουλευτής Καβάλας αντεπιτέθηκε... αποκαλύπτοντας τα όσα —κατά τον ίδιο— ειπώθηκαν off camera πριν αρχίσει η εκπομπή:

«Εσείς, κύριε Μαμουλάκη, μας λέγατε πριν μπούμε στο στούντιο ότι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν τελειώσει και ότι εσείς θα φύγετε από τον ΣΥΡΙΖΑ για να πάτε στο νέο κόμμα Τσίπρα».

Τώρα αν ισχύει ή όχι, θα το δείξει η πορεία. Πάντως, αν οι φήμες για νέο κόμμα Τσίπρα ήταν φλόγα, τα πηγαδάκια του backstage είναι πλέον η μπουκάλα υγραερίου.

Το ημερολόγιο γράφει 24 Ιουνίου. Ο αλγόριθμος λέει «μείνε ενεργός».

Κι εμείς, κρατάμε popcorn.

Το πολιτικό καλοκαίρι ξεκινά με Instagram, διαψεύσεις, backstage καρφώματα και καλομαγειρεμένες σάλτσες -δημοσκοπικές και μη.

Γιατί, όπως έλεγε κι ο ίδιος παλιότερα, «η Ιστορία δεν γράφεται με αλγόριθμους». Αλλά δεν βλάπτει και λίγη σωστή στιγμή για upload.



Πηγή: skai.gr

