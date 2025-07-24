Βίζα για «παραδοσιακές αξίες» – made in Russia

Το δημογραφικό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Ούτε καν ευρωπαϊκό.

Και η Ρωσία, που εδώ και χρόνια βλέπει τον πληθυσμό της να συρρικνώνεται –από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το πρόβλημα έχει οξυνθεί– τώρα το παίζει ελκυστικός προορισμός –αρκεί να είσαι στον σωστό... ιδεολογικό χάρτη.

Πέρσι τέτοια εποχή, εν μέσω πολέμου, επιστρατεύσεων και μαζικής φυγής, η Μόσχα λάνσαρε ένα νέο πρόγραμμα: «βίζα κοινών αξιών». Μια «πρόσκληση» σε ξένους υπηκόους να ζήσουν και να εργαστούν στη Ρωσία. Με έναν όρο: να συμμερίζονται τις παραδοσιακές αρχές της χώρας. Δηλαδή: no woke, no pride, no feminism.

Μπορεί να μην κατέκλυσαν τη Ρωσία (1.150 αιτήσεις δεν το λες και κοσμοσυρροή), αλλά το μήνυμα δόθηκε: η Ρωσία θέλει να πλασαριστεί ως το τελευταίο «καταφύγιο ηθικής» σε έναν κόσμο που… εκφυλίζεται.

Και κάπου εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον: Πρώτοι στις αιτήσεις; Οι Γερμανοί. Οι απόγονοι του Διαφωτισμού φλερτάρουν με το νεοσυντηρητισμό made in Kremlin.

Άβυσσος η ψυχή των woke-wary δυτικών.

Αν ο πληθυσμός δεν αυξάνεται, τουλάχιστον ας ομογενοποιείται.

Ή αλλιώς: λιγότερο diversity, περισσότερη πειθαρχία.

Με βίζα.

Κάνουν «τζιζ» οι τιμές ρεύματος

Δεν φτάνει που ο καύσωνας μας ταλαιπωρεί, παρασέρνει και τις τιμές του ρεύματος.

Τη Δευτέρα η μέση τιμή ανά μεγαβατώρα στο Χρηματιστήριο Ενέργειας έφτασε τα 141,63 ευρώ. Δηλαδή:

+78% σε σχέση με την Κυριακή

+25% σε σχέση με τη Δευτέρα

Οπως βλέπουμε λοιπόν δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον υδράργυρο που εκτινάσσεται, αλλά και το ευρωπαϊκό μοντέλο "δύο ταχυτήτων" που επανέρχεται:

Στα Βαλκάνια – μαζί και εμείς – οι τιμές πιάνουν κόκκινο.

Στη Γερμανία, την Αυστρία ή τις Κάτω Χώρες; Άλλες τιμές, πολύ χαμηλότερες.

Αναρωτιέται κανείς:

Ή μας καίει διαφορετικός ήλιος,

ή κάποιοι καίνε διαφορετικά... τιμολόγια.

Κατά τα λοιπά, η ελεύθερη αγορά θα ρυθμίσει τα πάντα. Αρκεί να έχουμε το air condition στο 27, να μην πλύνουμε μεσημέρι και να μην τολμήσουμε να ρωτήσουμε γιατί πληρώνουμε σαν Δανία, αλλά με Βαλκανικές συνθήκες.

Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου, δηλαδή...

Τι θα κάνει η Λαγκάρντ; Βήμα-βήμα και… βλέπουμε

Τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι σαφώς πιο ήρεμα συγκριτικά με την αντίστοιχη αμερικανική, κυρίως λόγω της νομισματικής χαλάρωσης που έχει λάβει χώρα από το καλοκαίρι του 2024.

Έκτοτε, έχει μειώσει τα επιτόκια οκτώ φορές.

Με το βασικό επιτόκιο στο 2% και το αντίστοιχο αμερικανικό στο 4,25 -4,50% η ΕΚΤ έχει την πολυτέλεια να σταθμίζει την κατάσταση μέρα με την ημέρα και να μην κινείται βιαστικά.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, δεν αναμένεται νέα κίνηση.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ περιμένει τις εξελίξεις, τόσο από την πορεία του πληθωρισμού, όσο και από το εμπορικό μπρα-ντε-φερ ΗΠΑ-ΕΕ.

Το πιθανότερο σενάριο;

Δύο ακόμη μειώσεις ως το τέλος του έτους – τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο. Αλλά η Λαγκάρντ δεν είναι άνθρωπος των «πιθανών», είναι άνθρωπος του «βήμα-βήμα και βλέπουμε».

Και κάπου εδώ θυμόμαστε γιατί οι αγορές αγαπούν την Κριστίν και οι πολιτικοί τη ζηλεύουν: δεν υπόσχεται τίποτα. Αλλά αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Ακόμη κι όταν δεν κάνει τίποτα, είναι σαν να κάνει κάτι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.