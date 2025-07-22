Πίσω από τα θαλάσσια πάρκα...

Η ανακοίνωση για τη δημιουργία δύο μεγάλων θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο και στο Αιγαίο προκάλεσε πανηγυρικά χειροκροτήματα εντός και... ενοχλήσεις εκτός συνόρων. Αν και η περιβαλλοντική σημασία τους είναι δεδομένη, η γεωπολιτική διάσταση δεν περνά απαρατήρητη –ιδιαίτερα όταν οι χάρτες «αγγίζουν» περιοχές που η Τουρκία βαφτίζει «γκρίζες».

Έμπειρος συνομιλητής με γνώση της γεωπολιτικής σκακιέρας έλεγε με νόημα πως το γεγονός ότι τελικά συμπεριελήφθησαν στον ελληνικό σχεδιασμό περιοχές ανατολικά της Αμοργού –παρά τις αρχικές επιφυλάξεις– είναι «θετικό και τολμηρό βήμα, χωρίς ενοχές». Όσο για την τουρκική αντίδραση; «Το πιο πιθανό είναι να ανακοινώσουν και εκείνοι δικό τους χάρτη – ας το κάνουν. Το πολύ-πολύ να βάλουν καμιά ελληνική βραχονησίδα μέσα. Δεν πρόκειται να πετύχουν τίποτα επί της ουσίας», ανέφερε ο ίδιος.

Και κλείνοντας, δεν παρέλειψε μια πικάντικη αιχμή: «Το να κατηγορεί η Τουρκία οποιονδήποτε για μονομερείς ενέργειες, πάει πολύ...»

Για τα views, ρε γαμώτο

Την υπόθεση με το ζευγάρι που «πιάστηκε στα πράσα» στη συναυλία των Coldplay την ξέρετε. Δεν υπάρχει μέσο – ελληνικό ή ξένο – που να μην την έχει αναφέρει (χωρίς βέβαια να αναλογιστεί κανείς ότι καταστράφηκε, κυριολεκτικά σε μια νύχτα, η ζωή αυτών των δύο ανθρώπων και των οικογενειών τους).

Αυτό που ενδεχομένως δεν ξέρετε είναι ότι το περιστατικό κατέγραψε με το κινητό της και το ανήρτησε στο TikTok η Grace Springer. Από την περασμένη Πέμπτη μέχρι και χθες, το βίντεο αυτό είχε κάνει 120 εκατ. views.

Και τώρα τι μας λένε; Ότι η Grace Springer θα μπορούσε να είχε βγάλει 100.000 δολάρια (υπό προϋποθέσεις ακόμη και 200.000), αν είχε φροντίσει να εξασφαλίσει αδειοδότηση του βίντεό της.

Η ίδια δηλώνει πως δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ. Δεν διστάζει μάλιστα να ζητήσει από τους «θαυμαστές» της να τη βοηθήσουν να ξεπληρώσει το φοιτητικό της δάνειο.

Ερωτηθείσα αν αισθάνεται τύψεις για την τωρινή κατάσταση των δύο «πρωταγωνιστών», αφού μας λέει ότι συμπάσχει με το δράμα τους, περιορίζεται να πει πως βρισκόταν σε έναν χώρο με 50.000 ανθρώπους. «Αν δεν ήμουν εγώ, θα ήταν κάποιος άλλος», δηλώνει κυνικά.

Και φτάνουμε στο ζητούμενο. Στην ανθρωποφαγία. Στην έκθεση των προσωπικών δεδομένων – και της ίδιας της αξιοπρέπειας – άλλων ανθρώπων για να γελάσουμε λίγο στο feed μας, να μετρήσουμε likes και views, να πιάσουμε την κορυφή του trending στιγματίζοντας και ισοπεδώνοντας ζωές. Το «παράνομο ζευγάρι» του οποίου την πτώση απολαύσαμε ηδονοβλεπτικά, ίσως ήταν από τα πιο διάσημα, αλλά σίγουρα δεν ήταν το πρώτο ούτε το τελευταίο θύμα στον βωμό των likes.

Με τι στόχο;

Μια στιγμή «δόξας» στο TikTok.

Μια ψευδαίσθηση επιρροής.

Ίσως, ένα εισιτήριο για κάποιον ψηφιακό μικρόκοσμο που δίνει νόημα στη ζωή μας όταν η δική μας δεν έχει αρκετό.

Αλλά για τους άλλους; Για αυτούς που έγιναν content, χωρίς να το επιλέξουν;

Το διαβατήριο προς μια ψηφιακή «αιωνιότητα» ντροπής, η «ζωή μας όλη» ως ένα emoji ή μια «δηλητηριώδης» ατάκα στο X. «Coldplay had never made a single. Now they have two»

Καμία Grace, απλώς ντροπή.

Πάνω η καθαριότητα - κάτω η σχέση ποιότητας τιμής

Με «όπλο» την καθαριότητα. Αυτή είναι η βασική αρετή των ελληνικών ξενοδοχείων, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για την ικανοποίηση των πελατών, σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές μας στη Μεσόγειο.

Η Ελλάδα φιγουράρει πρώτη τη χειμερινή σεζόν 2024-25, αφήνοντας πίσω της – με αυτή τη σειρά – Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία και Γαλλία.

Τι μας ξεχωρίζει; Η καθαριότητα.

Τι μας κρατάει πίσω; Η σχέση ποιότητας – τιμής.

Κι ενώ τα ξενοδοχεία της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου παίρνουν άριστα, εκείνα της Δυτικής Ελλάδας ακούνε το γνωστό «χρειάζεται βελτίωση» και παίρνουν τη χαμηλότερη βαθμολογία.

Παρά ταύτα, η χώρα ξεχωρίζει στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων. Είμαστε τρίτοι σε Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία. Πέμπτοι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έκτοι στην Ισπανία. Και – λένε τα στοιχεία – φέτος ανεβάζουμε τα ποσοστά μας σε δύο από τις τρεις βασικές αγορές μας.

Όσο για το πορτοφόλι των επισκεπτών; Οι Γερμανοί και οι Βρετανοί θα ξοδέψουν τα περισσότερα. Οι Ιταλοί, τα λιγότερα.

Αλλά ας κρατήσουμε τη βασική εικόνα:

Ευπρεπές δωμάτιο, καθαρά σεντόνια, μπάνιο που μυρίζει λεβάντα. Μπορεί να μη φτάνει για να δικαιολογήσει τα 350 ευρώ τη βραδιά, αλλά τουλάχιστον δεν εκθέτει κανέναν στο TikTok.

Μπλακ άουτ στη... δροσιά;

Αφού μιλήσαμε για καθαριότητα και ακρίβεια στα ξενοδοχεία μας, ας μιλήσουμε τώρα για δροσιά -αυτή που θα μας κρατήσει ζωντανούς μέσα στον καύσωνα που έως το τέλος της εβδομάδας θα είναι εδώ.

Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και μαζί τους η ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα και ως εκ τούτου η κατανάλωση αυξάνεται. Το μεγάλο στοίχημα; Να αντέξει το σύστημα και να μην μας αφήσει «στο σκοτάδι» ή καλύτερα στον... «φούρνο».

Οι συσκέψεις μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΡΑΑΕ και άλλων αρμόδιων φορέων έχουν πάρει φωτιά, με στόχο να σταθεί όρθιο το ηλεκτρικό δίκτυο, ακόμα και αν ιδρώνει.

Στα θετικά, η νέα μονάδα φυσικού αερίου στην Κομοτηνή δίνει ανάσα στο σύστημα. Μακάρι να μην χρειαστεί να την παλέψουμε χωρίς aircondition και ανεμιστήρες — ούτε στα σπίτια μας, ούτε στα γραφεία μας, ούτε στα ξενοδοχεία που με τόση φροντίδα φροντίζουμε να κρατούν καθαρούς και δροσερούς τους επισκέπτες.

Made in Turkey, σερβιρισμένο εδώ...

Και μετά τον καύσωνα και το aircondition ο συνειρμός μας οδηγεί εύλογα σε καλοκαίρι, διακοπές, ψαράκι. Κατά προτίμηση φρέσκο και φυσικά ελληνικό. Είναι όμως;

Όπως μας ενημέρωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Υγείας, πέρυσι στην Ελλάδα είχαμε ρεκόρ εισαγωγών ψαριών από την Τουρκία. Ειδικότερα, οι εισαγωγές τσιπούρας ιχθυοκαλλιέργειας από τη γείτονα αυξήθηκαν κατά 67% σε αξία, ενώ στο λαβράκι σχεδόν διπλασιάστηκαν σε όγκο (97%).

Την ίδια ώρα, οι ελληνικές εξαγωγές τσιπούρας υποχώρησαν κατά 13%. Πίσω από τα νούμερα, η τραυματισμένη Avramar και μια εξυγίανση που ακόμα δεν έχει έρθει.

Και κάπως έτσι, στο τραπέζι του Έλληνα καταναλωτή φτάνει περισσότερο τουρκικό ψάρι απ’ ό,τι φαντάζεται. Και καθώς δεν υπάρχει ετικέτα Made in Turkey, δύσκολα θα το καταλάβει. Εκτός κι αν είναι ο μάγειρας. Ή ο ψαράς.

