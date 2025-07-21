Ξαφνικά, τάξη στο Κολωνάκι

Η Δημοτική Αστυνομία ξύπνησε –και ξηλώνει πινακίδες σε πεζοδρόμια, περάσματα ΑμεΑ και διπλοπαρκαρισμένα SUV. Για χρόνια, το Κολωνάκι ζούσε σε μια κανονικότητα που έμοιαζε... εκτός νόμου. Τώρα, οι τελευταίες μέρες θυμίζουν επιχείρηση επιβολής της τάξης με όρους στρατηγικής.

Επί της ουσίας, μοιάζει με σκηνικό από παράλληλο σύμπαν. Εκεί που για μήνες και χρόνια το διπλοπαρκάρισμα στο Κολωνάκι έμοιαζε με φυσική κατάσταση, εκεί που τα πεζοδρόμια ήταν πάρκινγκ δικύκλων, τα περάσματα ΑμεΑ σινιάλο για στάθμευση με alarm, και τα στενά εμπόδια για τους πεζούς –η Δημοτική Αστυνομία εμφανίστηκε. Και όχι απλώς εμφανίστηκε, αλλά ξεχύθηκε.

Οι τελευταίες μέρες θύμισαν... ελεγκτική επιχείρηση Λας Βέγκας. Μηχανάκια της Δημοτικής Αστυνομίας παντού σε Πατριάρχου Ιωακείμ, Λουκιανού, Πλουτάρχου, Ηροδότου και δεν συμμαζεύεται. Κλήσεις στο παρμπρίζ, πινακίδες ξεβιδώνονται, οδηγοί μένουν να κοιτάζουν απορημένοι.

Γιατί τώρα;

Εύλογο το ερώτημα. Τόσο καιρό δεν τους έβλεπε κανείς. Τώρα όμως, η εικόνα θυμίζει καθαρή «επιχείρηση τάξης» -σαν κάποιος να έδωσε το σύνθημα.

Πώς το έλεγε η αείμνηστη Κατερίνα Γιουλάκη στο γνωστό σίριαλ; «Εγώ δεν λέω τίποτα, χρυσό μου, αλλά μια πιο πονηρεμένη από μένα θα έλεγε πως όλο αυτό γίνεται μετά το περιστατικό με τον παρκαδόρο που δεν τράβηξε χειρόφρενο στο SUV, με αποτέλεσμα αυτό να πάρει παραμάζωμα τραπέζια και ανθρώπους στο πεντανόστιμο - ομολογουμένως - ιταλικό εστιατόριο στο πεζοδρόμιο της Λουκιανού...».

Κάτω από άλλες συνθήκες θα μπορούσαμε να δώσουμε έως και συγχαρητήρια στο δημαρχιακό μέγαρο για την καθυστερημένη, πλην εντυπωσιακή, αφύπνιση; Επρεπε να έχουμε τραυματίες και φωτογραφίες του SUV να σουλατσάρει στα stories, πάνω σε τραπέζια, για να έχουμε κάποια κινητοποιήση. Κάλλιο αργά...

Κόψτε το κάπνισμα

Η ΕΕ ετοιμάζει νέα Οδηγία για τη Φορολογία του Καπνού, και οι πρώτοι που θα το νιώσουν είναι βεβαίως οι καπνιστές. Είτε προτιμούν κανονικό τσιγάρο είτε ηλεκτρονικό, οι αυξήσεις έρχονται -και το πακέτο θα ζυγίζει (ακόμα πιο πολύ) στην τσέπη.

Οι τιμές των τσιγάρων αναμένεται να αυξηθούν έτσι κι αλλιώς, βάσει μιας πολυαναμενόμενης ενημέρωσης της Οδηγίας για τη Φορολογία του Καπνού.Πρόχειρες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 1-2 ευρώ στο πακέτο.

Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά και τα θερμαινόμενα τσιγάρα, θα υπόκεινται σε έναν ελάχιστο συντελεστή για πρώτη φορά, ο οποίος σε πρώτη φάση τουλάχιστον θα είναι χαμηλότερος συγκριτικά με τα παραδοσιακά τσιγάρα.

Το συμπέρασμα;

Κόψτε το κάπνισμα.

Κάνει καλό στην υγεία... και στην τσέπη...

Στα "κάγκελα" οι αγρότες

Εκτός όμως από τους φανατικούς καπνιστές, η Κομισιόν εξοργίζει και τους αγρότες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να μειώσει τη χρηματοδότηση για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αποκάλυψε σχέδια για μείωση από τα 386,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε μόλις 300 δισεκατομμύρια ευρώ μετά το 2027, στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ.

Εκατοντάδες αγρότες συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες με συνθήματα κατά της Φον ντερ Λάιεν. Για πολλούς από τους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΚΑΠ δεν είναι απλώς ένα σύστημα επιδοτήσεων, είναι ένα αναφαίρετο δικαίωμα 70 ετών.

Το πού θα φτάσει η αντιπαράθεση μεταξύ Βρυξελλών και αγροτών θα φανεί στο μέλλον.

Μην δούμε αυτή την φορά τρακτέρ όχι έξω από τα γραφεία της Κομισιόν, αλλά μέσα...

Έναν Σεπτέμβρη είχαμε...

Έχοντας πλέον μπει στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουν ξεκινήσει με κάθε επισημότητα οι άδειες των εργαζομένων.

Ενώ η πλειοψηφία παραδοσιακά επιλέγει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, τα τελευταία χρόνια, οι πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη, με τις όμορφες θάλασσες και τους λιγότερους τουρίστες, έχει μετατραπεί σε οικονομικό διέξοδο για πολλές οικογένειες.

Όσο όμως ο τουρισμός ανεβάζει στροφές στη χώρα μας, τόσο αυξάνονται οι κρατήσεις και κατά συνέπεια και οι τιμές, σε μια περίοδο που κάποτε θεωρούνταν off season.

Και ενώ οι τιμές παραμένουν χαμηλότερα σε σχέση με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δεν παύουν ωστόσο να κινούνται ανοδικά.

Μια τετραμελής οικογένεια, μόνο για τη διαμονή χρειάζεται περισσότερα από 100 ευρώ τη βραδιά - με αποτέλεσμα να δυσκολεύουν ακόμα και τα μπάνια του Σεπτέμβρη.

Φυσικά υπάρχουν και πραγματικές ευκαιρίες, αλλά δεν είναι πολλές και θέλει χρόνο, ψάξιμο και ολίγον τύχη.

Αν υπολογίσουμε και τα έξοδα μετακίνησης συν φαγητό, καφέ κλπ. δύο μισθοί ίσως και να είναι λίγοι για μια τετραμελή οικογένεια -και όλα αυτά για 5 ημέρες, το πολύ μία εβδομάδα διακοπών.

Μετά μην μας φαίνεται περίεργο που οι μισοί Έλληνες δεν κάνουν διακοπές...

Γιατί και οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν γίνει πλέον πολυτέλεια...και δυστυχώς δεν είναι για όλους...

Πηγή: skai.gr

