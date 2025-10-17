Το Μνημείο, τα αντίσκηνα και η ΠΑΣΟΚ edition (μη) ενημέρωση

Το Μνημείο, τα αντίσκηνα και το «δεξιό ρεκτιφιέ» του ΜΜ

Πολύς λόγος, και δικαίως, για την κυβερνητική απόφαση να περάσει η «φροντίδα» του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε συνεργασία με το Προστασίας του Πολίτη.

Επισήμως, για να «ξεμπλέξει το κουβάρι των αρμοδιοτήτων». Ανεπισήμως, για να λυθεί ένα άλλο κουβάρι — αυτό της πολιτικής φυσιογνωμίας της κυβέρνησης.

Η αφορμή δόθηκε με τα αντίσκηνα μπροστά από τα φυλάκια των Ευζώνων, την περίοδο της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι. Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις, αλλά ο πραγματικός λόγος για την κινητοποίηση ήταν πιο πολιτικός παρά επιχειρησιακός.

«Το τελευταίο διάστημα λαμβάναμε τηλεφωνήματα και mail από εκατοντάδες ψηφοφόρους μας που μας ζητούσαν να σταματήσει η εικόνα με τις σκηνές στο Μνημείο», έλεγε χαρακτηριστικά κορυφαίο στέλεχος της ΝΔ στη Βουλή, σε πηγαδάκι που... κράτησε παραπάνω από το προβλεπόμενο.

Κι έτσι, από το Μαξίμου κρίθηκε ότι είχε φτάσει η ώρα για ένα... «δεξιό ρεκτιφιέ».

Η κυβερνητική στρατηγική το τελευταίο διάστημα κινείται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση: να ενισχύσει τα δεξιά ανακλαστικά και τις συντηρητικές αναφορές της ΝΔ, που είχαν αρχίσει να ξεθωριάζουν.

Η απόφαση για το Μνημείο, λοιπόν, δεν ήταν μεμονωμένη. Ήρθε να προστεθεί σε μια αλυσίδα κινήσεων με σαφή στόχευση:

Η τοποθέτηση Τζιτζικώστα ως Ευρωπαίου Επιτρόπου.

Ο Θάνος Πλεύρης στο Μετανάστευσης.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος στη γραμματεία της Κ.Ο. της ΝΔ.

Ο Σκρέκας στη γραμματεία της Πολιτικής Επιτροπής.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης στην Προεδρία της Βουλής.

Και, φυσικά, ο Κωνσταντίνος Τασούλας στην Προεδρία της Δημοκρατίας.

Κοινός παρονομαστής; Η επιστροφή στα “καραμανλικά” και δεξιά αντανακλαστικά, με στόχο να σταματήσει η αιμορραγία ψηφοφόρων προς τα δεξιά του εκλογικού χάρτη.

«Υπάρχει μια σιωπηρή πλειοψηφία που κουράστηκε να υποφέρει», είπε πρόσφατα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αποτυπώνοντας με μία φράση το πολιτικό στίγμα της νέας γραμμής.

Το μήνυμα είναι σαφές:

Οι «νοικοκυραίοι» που δυσανασχέτησαν με τις σκηνές μπροστά στους Ευζώνους πρέπει να νιώσουν πως η κυβέρνηση τους ακούει — και πως παραμένει η δική τους κυβέρνηση.

Μπορεί η πολιτική να είναι τέχνη των συμβολισμών, αλλά στο Μαξίμου ξέρουν ότι μερικές φορές, μια κίνηση μπροστά στο Μνημείο αξίζει όσο 10 ανασχηματισμοί.

Μέρα ΠΑΣΟΚ οι ανακοινώσεις, ΠΑΣΟΚ edition η... (μη) ενημέρωση

Η ανακοίνωση των στελεχών που θα οδηγήσουν το ΠΑΣΟΚ στο Συνέδριο, δεν έγινε σε ώρα… αλλά σε μέρα ΠΑΣΟΚ. Ενώ είχε αρχικά προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, έφτασε στα δημοσιογραφικά γραφεία τελικά την Τετάρτη.

Έτσι, ο γραμματέας της Κ.Ο.Ε.Σ. Γιάννης Βαρδακαστάνης —που από τον Μάιο ανέλαβε χρέη γραμματέα… χωρίς γραμματεία— απέκτησε επιτέλους συνεργάτες για να ξεκινήσουν οι προπαρασκευαστικές εργασίες του ανώτατου οργάνου του κόμματος.

Βέβαια, οι κακές γλώσσες μιλούν για ακόμη ένα «παρατράγουδο» στη Χαριλάου Τρικούπη. Τα τηλέφωνα πήραν φωτιά ανάμεσα σε βουλευτές και κομματικά στελέχη (ακόμη και ιστορικά), καθώς αρκετοί πληροφορήθηκαν από τα ΜΜΕ ότι συμμετέχουν σε επιτροπές — χωρίς να έχουν λάβει προηγούμενη ειδοποίηση από τα κεντρικά.

Το πιο ωραίο; Ούτε πριν τις ανακοινώσεις… ούτε μετά. Το τηλέφωνό τους δεν χτύπησε ποτέ.

«Είσαι κι εσύ σύντροφε;» ρωτούσαν ο ένας τον άλλον. «Κι εγώ τώρα το διάβασα σε ένα site!» ήταν η πιο συνηθισμένη απάντηση, συνοδευόμενη από πειράγματα: «Αν δεν είχε εμφανιστεί στο προσκήνιο ο Αλέξης, ούτε το μικρό μας όνομα δεν θα βλέπαμε στις επιτροπές», φέρεται να είπε εις εκ των “ανενημέρωτων”, σύμφωνα με έναν ωτακουστή μου.

Το «πηγαδάκι» Ανδρουλάκη – Χαρίτση - Κωνσταντοπούλου

Αν και δεν υπάρχει φωτογραφικό ντοκουμέντο και μόνο η διάρκεια του «τριπλού» τετ α τετ ήταν αρκετή για να τραβήξει τα δημοσιογραφικά βλέμματα…και όχι μόνο! Νίκος Ανδρουλάκης και Ζωή Κωνσταντοπούλου συνομιλούσαν για ώρα στο Περιστύλιο, κοντά στην είσοδο της Ολομέλειας ενώ κάποια στιγμή προστέθηκε στην παρέα και ο Αλέξης Χαρίτσης, με τη βεντάλια να ανοίγει και να μπαίνουν όλα τα θέματα της επικαιρότητας στο «μενού». Ποιο ήταν όμως το κυρίως πιάτο; Μα φυσικά εκείνο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όπως μαθαίνω δεν έμειναν μόνο στα της εξεταστικής...

Άμστερνταμ – Παρίσι όπως Κολιάτσου – Παγκράτι

Μια ολλανδική εταιρεία προσπαθεί να κάνει το όνειρο του Έλον Μασκ πραγματικότητα: μετακινήσεις με ταχύτητα 700 χιλιομέτρων την ώρα.

Πώς θα γίνει αυτό; Με το hyperloop — μια κάψουλα που θα ταξιδεύει μέσα σε έναν μακρύ σωλήνα, αναπτύσσοντας εξωπραγματικές ταχύτητες.

Στόχος της ολλανδικής εταιρείας είναι να καλύπτουν τη διαδρομή Άμστερνταμ – Παρίσι σε μόλις 45 λεπτά.

Κάτι σαν το Κολιάτσου – Παγκράτι, δηλαδή…

Αρκεί, βέβαια, να μην μπλέξεις στην κίνηση.

Έβαλε πλάτη η ιδιωτική ετικέτα

Ανακοινώθηκαν πρόσφατα οι μειώσεις σε πάνω από 2.100 κωδικούς προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Αν και αρχικά είχε γίνει λόγος για περίπου χίλιους κωδικούς, τελικά τα προϊόντα με μειωμένες τιμές είναι υπερδιπλάσια.

Και ο λόγος; Η ιδιωτική ετικέτα. Από το σύνολο των μειωμένων κωδικών, 1.356 αφορούν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ τα επώνυμα είναι 824.

Αυτό σημαίνει πως ναι μεν η συνολική μείωση είναι μεγαλύτερη, αλλά δεν ισχύει οριζόντια σε όλες τις αλυσίδες — κάθε μεγάλη εταιρεία έχει τα δικά της προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, άρα και διαφορετικές εκπτώσεις στα ράφια.

Πάντως, μην τρέξετε στα σούπερ μάρκετ για να επωφεληθείτε των χαμηλότερων τιμών. Θα εφαρμοστούν, προσεχώς...

Οι δασμοί… δαγκώνουν

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις των δασμών Τραμπ.

Οι φετινές προβλέψεις παραμένουν θετικές, αλλά το 2026 τα σύννεφα πυκνώνουν. Ενώ αρχικά αναμενόταν αύξηση 1,8% στον όγκο του παγκόσμιου εμπορίου, τώρα η πρόβλεψη περιορίζεται στο 0,5%.

Ο λόγος; Τα αποθέματα που είχαν συσσωρευτεί εξαντλούνται, και τα νέα εμπορεύματα που μπαίνουν στις ΗΠΑ θα βρίσκουν πλέον μπροστά τους τους υψηλότερους δασμούς της πολιτικής Τραμπ.

Οι αριθμοί μιλούν: το παγκόσμιο εμπόριο φρενάρει, και οι δασμοί... βγάζουν δόντια.

