To «μακρύ χέρι» του Ερντογάν στη Λιβύη

Η Τουρκία ζήτησε από το κοινοβούλιο της να εγκρίνει 24μηνη παράταση της παραμονής των δυνάμεών της που έχουν αναπτυχθεί στη Λιβύη, σύμφωνα με πρόταση που υπέβαλε η προεδρία.

Το έγγραφο, που υπογράφεται από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, περιγράφει τις πολιτικές εξελίξεις και τις προκλήσεις ασφάλειας στη Λιβύη από το 2011, και τονίζει την άποψη της Άγκυρας ότι «η σταθερότητα στη χώρα παραμένει ζωτικής σημασίας για την περιφερειακή ασφάλεια».

Στο έγγραφο ξεκαθαρίζεται ακόμη ότι «η παρουσία της Τουρκίας στη Λιβύη βασίζεται σε υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων ασφάλειας και στρατιωτικής συνεργασίας, και σε μακροχρόνιους πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών».

Για όποιον δεν κατάλαβε, για ευνόητους λόγους ο Ερντογάν φιλοδοξεί να παραμείνει ρυθμιστικός παράγοντας στη Λιβύη παρεμβαίνοντας στο πολιτικά ρευστό περιβάλλον της και έχοντας βαρύνοντα λόγο ανεξάρτητα από τις οποίες εξελίξεις.

Ακρίβεια, φραπέδες και Ιθάκη

Ποιους δεν θέλουν να βλέπουν και να ακούνε οι Έλληνες αυτή την περίοδο; Προφανώς, τα παιδιά με τις Φεράρι και τους βαρύμαγκες που πίνουν φραπεδάκια και κομπάζουν για την εξουσία τους.

Και τι έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα; Δεν παρουσίασε κάποιο σχέδιο ούτε ένα πρόγραμμα για το μέλλον. Έκανε μία ομιλία με επίκεντρο τη διαφθορά, το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπενθύμιση της δικής του μάχης κατά των καρτέλ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν είναι μόνο οι φραπέδες με τα ανοιχτά πουκάμισα. Πολλές φορές είναι και οι 'εσπρέσο' με τα λευκά κολάρα και τις γραβάτες. Και ίσως πολύ περισσότερο αυτοί, που λυμαίνονται τις συλλογικές δυνατότητες αυτού του τόπου, προκειμένου να βγάζουν υπερκέρδη. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, ένα νέο συλλογικό όραμα. Μία νέα ελπίδα».

Νωρίτερα, μίλησε για την ακρίβεια, αλλά όχι για τις αυξήσεις μισθών. Δεν έδωσε λύσεις, μας προέτρεψε να διαβάσουμε το βιβλίο και ότι θα τις βρούμε εκεί (τις λύσεις). Και πως γι' αυτό η κυβέρνηση πολεμά το βιβλίο του. Διότι φοβούνται - οι της κυβέρνησης - πως οι λύσεις θα παρασύρουν τον κόσμο και θα ψηφίσουν το νέο του κίνημα, όταν αυτό δημιουργηθεί.

Για την ώρα, απ' ό,τι φαίνεται, ψάχνει ακόμη κόσμο να στελεχώσει το κίνημά του. Διότι κατά την ομιλία του, έκανε τέσσερα-πέντε καλέσματα...

Και αν κρίνουμε από το μέσο όρο ηλικίας των ανθρώπων που τον άκουσαν από κοντά στην αίθουσα της αχαϊκής πρωτεύουσας, μάλλον πρέπει να τον απασχολήσει η έλλειψη νεολαίας.

Στο τέλος, αυτό που μένει είναι η ανάγκη για ένα νέο συλλογικό όραμα. Μία νέα ελπίδα. Και ίσως, λίγο λιγότερο... φραπέ.

Αποστάσεις από Καρυστιανού

Σαφείς αποστάσεις από τα σενάρια πολιτικής εμπλοκής και ειδικότερα από τις πρόσφατες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού περί ενδεχόμενης δημιουργίας κόμματος ή κινήματος παίρνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Με ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο ξεκαθαρίζει ότι οι σχετικές πρωτοβουλίες αποτελούν προσωπικές επιλογές της προέδρου και δεν εκφράζουν τον Σύλλογο.

«Προς αποφυγή παρεξηγήσεων», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, τα μέλη του ΔΣ δηλώνουν ότι δεν είχαν καμία ενημέρωση, καμία συμμετοχή και καμία γνώση για πρόσωπα, συνεργάτες ή επιτελεία που φέρονται να συνδέονται με τα πολιτικά αυτά σενάρια. Υπογραμμίζουν δε ότι δεν υπήρξε καμία συλλογική συζήτηση ή απόφαση, στοιχείο που καθιστά σαφές ότι ο Σύλλογος δεν ταυτίζεται με οποιαδήποτε πολιτική πρωτοβουλία.

Στην ανακοίνωση τονίζεται με έμφαση πως ο Σύλλογος παραμένει αυστηρά προσηλωμένος στον αρχικό και αδιαπραγμάτευτο στόχο του: την πλήρη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και την απόδοση ευθυνών «όσο ψηλά και αν βρίσκονται». Όπως σημειώνουν τα μέλη του ΔΣ, η εμπλοκή με την πολιτική δεν τους αφορά, ειδικά ενόψει της επικείμενης έναρξης της δίκης, την οποία θεωρούν κομβικό σημείο για τη δικαίωση των θυμάτων.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά σε προσπάθειες συγκάλυψης, στα κενά της ανάκρισης αλλά και –όπως αναφέρουν– στη «συστηματική κυβερνητική προπαγάνδα» που επιχειρεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσουν και τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, τις οποίες καταγγέλλουν ως παρεμβατικές στο έργο της Δικαιοσύνης.

Το μήνυμα της ανακοίνωσης είναι σαφές: οι συγγενείς των θυμάτων επιθυμούν να διατηρήσουν τον αγώνα τους μακριά από κομματικές ή πολιτικές επιδιώξεις, θεωρώντας ότι οποιαδήποτε τέτοια σύνδεση ενδέχεται να αλλοιώσει ή να αποδυναμώσει τον βασικό τους στόχο.

Η δημόσια αυτή διαφοροποίηση, πάντως, δείχνει ότι το θέμα της πολιτικής αξιοποίησης της κοινωνικής δυναμικής που έχει δημιουργηθεί γύρω από τα Τέμπη προκαλεί ήδη ρωγμές και εσωτερικές εντάσεις, ακόμη και στους ίδιους τους πρωταγωνιστές του αγώνα για δικαίωση.

Το μέταλλο του διαβόλου

Για τον χρυσό έχουν γραφτεί τόσα. Φέτος λένε ότι είναι η χρονιά του. Αλλά, ας είμαστε ειλικρινείς, πότε δεν είναι; Λάμπει πάντα – άλλοτε λιγότερο, άλλοτε περισσότερο – και κλέβει την παράσταση χωρίς συζήτηση.

Την έκπληξη, όμως, φέτος την κάνει το ασήμι. Αυτό το «μέταλλο του διαβόλου» – όπως το αποκαλούν οι γνώστες – φτάνει σε ιστορικά υψηλά και συνεχίζει τις... πτήσεις του. Μάλιστα, η φετινή του άνοδος ξεπερνά ακόμα και τον χρυσό.

Και κάπως έτσι, ενώ όλοι κοιτάζουν το χρυσό, το ασήμι χαμογελάει πίσω από τη σκιά του, αποδεικνύοντας ότι τα μεγάλα παιχνίδια γίνονται συχνά εκεί που δεν κοιτάμε.

Έρχεται το πορτοκαλί τιμολόγιο

Μετά το πράσινο, το μπλε και το κόκκινο, στο μενού έρχεται τώρα και το πορτοκαλί τιμολόγιο ρεύματος. Από 1η Φεβρουαρίου για τις μεγάλες επιχειρήσεις, από 1η Απριλίου για μικρές επιχειρήσεις και κατοικίες.

Προϋπόθεση; Έξυπνος μετρητής – αλλιώς, δεν μιλάμε. Οι καταναλωτές θα μπορούν να βλέπουν από την προηγούμενη ημέρα ποιες ώρες θα είναι φθηνότερο το ρεύμα και να οργανώνουν… τις πιο ενεργοβόρες συσκευές τους.

Με λίγα λόγια: μεσημέρι, φθηνότερο ρεύμα χάρη στις ανανεώσιμες πηγές. Από τη θεωρία στην πράξη, δηλαδή, και η κουζίνα και το πλυντήριο σε… απόλυτο συγχρονισμό με το πορτοκαλί.

Πηγή: skai.gr

