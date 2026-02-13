Το γαλλογερμανικό «διαζύγιο» και ο ελληνοϊσραηλινός «γάμος» με προίκα τον «Κένταυρο»

«Μαύρα μαντάτα» για τον λεγόμενο «γαλλογερμανικό άξονα», καθώς το φιλόδοξο πρόγραμμα για την ανάπτυξη μαχητικού έκτης γενιάς Future Combat Air System (FCAS) φαίνεται ότι έχει καταρρεύσει, αλλά... ουδείς τολμάει να το αναγγείλει, με το πολιτικό πλήγμα ειδικά για τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να είναι βαρύ.

Την ίδια ώρα σε απολύτως αντίθετες ράγες κινείται η ελληνοϊσραηλινή συμμαχία στο φόντο των ελληνοτουρκικών. Στις αρχές της περασμένης εβδομάδας η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία (ΕΑΒ) ανακοίνωσε την ενσωμάτωση του ελληνικού συστήματος anti-UAV «Κένταυρος» στο Σύστημα Αεράμυνας & Αντιπυραυλικής Προστασίας BARAK-MX της Israel Aerospace Industries (IAI), επιτυγχάνοντας πλήρως ενοποιημένη λειτουργία σε επίπεδο Διοίκησης & Ελέγχου (C2).

Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του προγράμματος «Ασπίδα του Αχιλλέα» (τον πολυεπίπεδο θόλο προστασίας αεράμυνας της χώρας μας), καθώς ενοποιεί στο ίδιο πλαίσιο Διοίκησης & Ελέγχου τις επιλογές κινητικής αναχαίτισης και ηλεκτρονικού πολέμου.

Όμως, για την ανάπτυξη του ελληνικού εξοπλιστικού προγράμματος των €3 δισ. που μεταμορφώνει την αεράμυνα υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση και σύμπνοια των εμπλεκόμενων πλευρών για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες, «συστατικά» ανύπαρκτα ως φαίνεται στην περίπτωση του FCAS.

Χαμόγελα Πιέρ - Φιντάν στο δείπνο στο «Λευκό Παλάτι»

Σε εμφανώς θετικό κλίμα κύλησε το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο ιστορικό «Λευκό Παλάτι» της Άγκυρας, αμέσως μετά το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Τα χαμόγελα περίσσευαν και η εικόνα που εκπέμφθηκε ήταν αυτή μιας νέας φάσης στις διμερείς σχέσεις, με την οικονομική διπλωματία να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η εκτενής συνομιλία του Κυριάκου Πιερρακάκη με τον Χακάν Φιντάν. Επισήμως, στο τραπέζι βρέθηκαν τα «χαμηλής πολιτικής» ζητήματα της οικονομίας. Ανεπισήμως, όλοι γνωρίζουν ότι στα ελληνοτουρκικά τίποτα δεν είναι πραγματικά χαμηλής έντασης.

Οι επενδύσεις, το εμπόριο, η ενέργεια και οι διασυνδέσεις μπορεί να μοιάζουν τεχνοκρατικές λέξεις, αλλά λειτουργούν συχνά ως βαρόμετρο πολιτικής βούλησης.

Η οικονομική ατζέντα, άλλωστε, είναι το πεδίο όπου μπορούν να χτιστούν μικρές αλλά απτές συγκλίσεις – χωρίς τις εντάσεις που συνοδεύουν τα «μεγάλα» εθνικά θέματα. Το ερώτημα είναι αν το θετικό κλίμα του δείπνου θα αποδειχθεί απλώς μια καλοσερβιρισμένη εικόνα ή αν θα αποτελέσει τη βάση για πιο σταθερή -και αμοιβαία επωφελή– συνεργασία.

Γιατί, στην τελική, στα ελληνοτουρκικά ακόμη και το επιδόρπιο μπορεί να έχει… γεωπολιτική επίγευση.

Σουβλάκι gold edition

Πορεία παρόμοια με τις τιμές του χρυσού ακολουθεί το σουβλάκι. Αυτό το ταπεινό αλλά πεντανόστιμο έδεσμα που λιγουρεύονται μικροί μεγάλοι.

Κύριοι παράγοντες των αυξήσεων είναι η άνοδος των τιμών των κρεάτων και το ενεργειακό κόστος.

Μέσα σε μόλις έξι χρόνια οι τιμές για ένα γύρο απ' όλα έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Από τα 2,30-2,40 έχει φτάσει κοντά στα 4,5 ευρώ.

Για αυτό πλέον δεν είναι σπάνιο φαινόμενο η πλειοψηφία των πελατών να παραγγέλνει μόνο ένα.

Μια τετραμελής οικογένεια, χωρίς συνοδευτικά ή καμιά σαλατούλα, χρειάζεται σχεδόν είκοσι ευρώ, για τέσσερα πιτόγυρα.

Με λίγα λόγια...το χάνουμε το σουβλάκι πατριώτη!

Καν' το όπως η Ουρουγουάη

Μια μικρή χώρα της Λατινικής Αμερικής, με πληθυσμό τριών εκατομμυρίων, έχει βάλει τα γυαλιά σε πολύ μεγαλύτερα κράτη ως προς τον τρόπο διαχείρισης της ενεργειακής κρίσης και της πράσινης μετάβασης.

Μια χώρα που βάσιζε σχεδόν εξολοκλήρου την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε εισαγωγές, κατάφερε μέσα σε λιγότερο από 20 χρόνια να είναι ενεργειακά ανεξάρτητη.

Το 2008 ένας καθηγητής Πανεπιστημίου πήρε την εντολή να αλλάξει το ενεργειακό τοπίο της χώρας.

Και τώρα, εν έτει 2026, η Παραγουάη έχει φτάσει στο σημείο να παράγει το 98% της ενέργειας της αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ένα ξεχωριστό επίτευγμα που θα πρέπει να γίνει παράδειγμα προς μίμηση για όλους...

Πηγή: skai.gr

