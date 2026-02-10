Crypto βουτιά

Μόλις τέσσερις μήνες μετά το ιστορικό υψηλό των 122.000 δολαρίων, το bitcoin έχει χάσει σχεδόν τη μισή του αξία. Την προηγούμενη εβδομάδα κινήθηκε πέριξ των 70.000 δολαρίων, με τη λάμψη του να δείχνει να ξεθωριάζει.

Μόνο τον Ιανουάριο οι απώλειες υπολογίζονται σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Όπως συμβαίνει με κάθε περιουσιακό στοιχείο υψηλού ρίσκου, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν θα ξαναφτάσει σε ρεκόρ ή αν θα βυθιστεί κι άλλο.

Προς ώρας πάντως φαίνεται να τα έχει κάνει μούσκεμα, ενώ η εικόνα είναι ξεκάθαρη: χωρίς σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο και με τη μόχλευση να δίνει και να παίρνει, οι επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα παραμένουν... καθαρός τζόγος με απρόβλεπτα αποτελέσματα.

Από ΟΑΚΑ σε Νιάρχο μια...ΝΔ δρόμος!

Την ώρα που στο ΚΠΙΣΝ η ελληνική γλώσσα είχε την τιμητική της, στο VIP Lounge του ΟΑΚΑ μιλούσε... η αριθμητική. Και μάλιστα με τρόπο που δεν άφηνε πολλά περιθώρια παρερμηνείας.

Η κοπή πίτας του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και της ΝΔ, Κωστή Χατζηδάκη, εξελίχθηκε σε κανονική επίδειξη κομματικής ισχύος. Κατάμεστη η αίθουσα, κόσμος ακόμη και εκτός VIP Lounge, κυβερνητικά στελέχη κάθε βαθμίδας παρόντα, από υπουργούς πρώτης γραμμής μέχρι υφυπουργούς, βουλευτές και γραμματείς του κόμματος. Όχι απλώς «πήγαν», αλλά έμειναν, χαιρέτησαν, φωτογραφήθηκαν και πιάστηκαν στα γνωστά πηγαδάκια.

Η παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήταν επίσης ενδεικτική: δήμαρχοι από τα βόρεια προάστια και όχι μόνο, σε μια άτυπη σύναξη που θύμιζε περισσότερο κομματικό προσκλητήριο παρά εθιμοτυπική εκδήλωση. Και όταν σε μια πίτα συναντιούνται υπουργοί, αυτοδιοικητικοί και «παλιοί» του κόμματος, το μήνυμα συνήθως δεν αφορά το φλουρί.

Την ίδια στιγμή, λίγα χιλιόμετρα μακριά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η επίσημη κρατική εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας είχε σαφώς διαφορετικό χαρακτήρα: θεσμικό, προεδρικό, απολύτως «κουμπωμένο». Με τον πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον υπουργό Εξωτερικών στο πάνελ, αλλά με πιο επιλεκτική –και εμφανώς πιο προσεκτική– προσέλευση κυβερνητικών στελεχών.

Στο παρασκήνιο, πάντως, η σύγκριση έγινε από μόνη της. Και κάποιοι δεν παρέλειψαν να σημειώσουν ότι, όταν προκύπτει δίλημμα ανάμεσα σε θεσμική παρουσία και κομματικό παλμό, αρκετοί (ειδικά οι βόρειοι) επιλέγουν εκεί όπου «μετριέται» καλύτερα η δύναμη.

Άλλωστε, στην πολιτική, η γλώσσα έχει σημασία – αλλά οι αριθμοί ακόμη μεγαλύτερη.

Οι απόντες και οι παρόντες

Και κάπως έτσι, το βράδυ εξελίχθηκε σε ένα άτυπο πολιτικό... shuttle, με ορισμένους υπουργούς να κάνουν τη διαδρομή ΟΑΚΑ – ΚΠΙΣΝ σε χρόνο ρεκόρ, για να μην λείψουν από κανένα κάδρο.

Από την κοπή πίτας του Κωστή Χατζηδάκη στο ΟΑΚΑ προς την εκδήλωση του ΥΠΕΞ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εθεάθησαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη – με την τελευταία, πάντως, να έχει και έναν λόγο παραπάνω να δώσει το «παρών», καθώς το αντικείμενο της εκδήλωσης άγγιζε ευθέως το χαρτοφυλάκιό της.

Λίγο αργότερα κατέφθασε στο Νιάρχος και ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος ήταν από τους τελευταίους υπουργούς που εμφανίστηκαν στην επίσημη εκδήλωση, λίγο πριν την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η τελευταία κάθισε στην πρώτη σειρά, όπως επιβάλλει το πρωτόκολλο, όχι όμως κοντά στον πρωθυπουργό – μια λεπτομέρεια που δεν πέρασε απαρατήρητη από όσους παρακολουθούν προσεκτικά τη γεωγραφία των καθισμάτων. Και, όπως λένε όσοι ξέρουν, σπάνια οι αποστάσεις είναι τυχαίες.

Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα της βραδιάς ήταν σαφές: κάποιοι επέλεξαν στρατόπεδο, κάποιοι φρόντισαν να φανούν παντού, και κάποιοι άλλοι έδωσαν το «παρών» εκεί όπου το πολιτικό θερμόμετρο ανέβαινε.

Γιατί στην κυβέρνηση, όπως και στη γλώσσα, σημασία δεν έχει μόνο τι λες – αλλά και πού στέκεσαι.

Μουντιάλ… Χολιγουντιανό

Η Fifa ετοιμάζει αλλαγές για το καλοκαιρινό Μουντιάλ στις ΗΠΑ. Η τεχνητή νοημοσύνη μπήκε για τα καλά στο παιχνίδι και το παγκόσμιο κύπελλο αναμένεται να έχει την πιο εξελιγμένη μορφή ημιαυτόματου οφσάιντ: 3D avatars και ψηφιακή σάρωση παικτών για γρηγορότερες και πιο σωστές αποφάσεις - εικόνες που θα φτάνουν απευθείας στις οθόνες των τηλεθεατών.

Και επειδή γίνεται στην Αμερική, με όσα είδαμε στην κλήρωση με τον Ντόναλντ Τραμπ, δύσκολα θα λείψουν οι… χολιγουντιανές στιγμές. Ο Αμερικανός πρόεδρος, άλλωστε, έχει δείξει ότι είναι ικανός να κλέβει τις εντυπώσεις.

Μέχρι και σε διαιτητή είναι ικανός να μεταμφιεστεί...

Εργασία και AI

Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι σκέφτονται να αλλάξουν δουλειά, αλλά τρεις στους τέσσερις δεν νιώθουν έτοιμοι για το επόμενο βήμα.

Προβληματισμός όμως δεν υπάρχει μόνο στους εργαζόμενους: δύο στους τρεις εργοδότες παραδέχονται ότι δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό καταρτισμένο σε τεχνητή νοημοσύνη.

Συμπέρασμα; Οι εργαζόμενοι θέλουν αλλαγή, οι εργοδότες ψάχνουν ειδικούς και η AI... μένει το wildcard που κανείς δεν ξέρει πού θα χτυπήσει πρώτα.

