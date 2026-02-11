Η οικονομία ζεσταίνει το κλίμα …στην Άγκυρα

Ανάμεσα στους υπουργούς που συνοδεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Τουρκία για τις εργασίες του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας βρίσκεται και ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο πλαίσιο των συνομιλιών, ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεχμέτ Σιμσέκ, σε μια επαφή που μόνο τυπική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Αντιθέτως, έρχεται να «κουμπώσει» πάνω σε έναν οικονομικό διάλογο που χτίζεται προσεκτικά τους τελευταίους μήνες, με αφετηρία τη συνάντηση των δύο ανδρών στην Ουάσιγκτον και με σαφή στόχο τη θεσμική κανονικότητα στις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών.

Η οικονομία, άλλωστε, λειτουργεί συχνά ως ο πιο αξιόπιστος «θερμοστάτης» της διπλωματίας. Με το διμερές εμπόριο να αγγίζει τα 5 δισ. ευρώ και τη συζήτηση να ανοίγει για επενδύσεις σε μια σειρά από τομείς, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η «θετική ατζέντα» που συνοδεύει την επίσκεψη Μητσοτάκη δεν μένει στα λόγια, αλλά αποκτά και ουσιαστικό οικονομικό βάθος.

«Ο Όλυμπος κι ο Κίσσαβος τα δυο βουνά μαλώνουν»

Εξόχως ενδιαφέρουσα ήταν η εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου για την κατεύθυνση των αλλαγών που πρέπει να προβλέπει ο νέος καταστατικός χάρτης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του πρωθυπουργού. Αναμενόμενα, την παράσταση «έκλεψαν» ο κ. Βενιζέλος και ο Νίκος Αλιβιζάτος, δύο από τους διαπρεπέστερους συνταγματολόγους της χώρας, καθότι η διαφωνία τους όσον αφορά τις αλλαγές στο άρθρο 86 του Συντάγματος είναι γνωστή.

Οι κατά πολλούς δύο... βουνοκορφές σε ό,τι αφορά το Συνταγματικό Δίκαιο διαφώνησαν ανοιχτά και on camera - και ο διάλογος ήταν απολαυστικός, ειδικά στους εξοικειωμένους με τα νομικά ζητήματα.

Δυστυχώς, κρίσιμης σημασίας πολιτικές μεταρρυθμίσεις, και ειδικά συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, δεν πραγματοποιούνται σε πολιτικό κενό, αλλά είναι από γενέσεως του ελληνικού κράτους αντικείμενο εφήμερων κομματικών αντεγκλήσεων και περιορισμένης ουσιαστικής συζήτησης με αποτέλεσμα να μην επιλέγονται οι βέλτιστες λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο νηφάλιος διάλογος, με τις οποίες διαφωνίες, είναι μεγάλο ζητούμενο.

Οι νέες «κορώνες» της Κάρυ

Με αιχμές προς το Μέγαρο Μαξίμου και ξεκάθαρη επιμονή σε θέσεις που έχουν ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, η Μαρία Καρυστιανού επανήλθε δημόσια, σκιαγραφώντας τόσο τις βασικές κατευθύνσεις του υπό διαμόρφωση πολιτικού της εγχειρήματος όσο και τη δική της ανάγνωση για τα μεγάλα ανοιχτά μέτωπα της συγκυρίας.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η κριτική της στην επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να συναντήσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με την ίδια να εμφανίζεται σαφώς επιφυλακτική –έως απορριπτική– ως προς το timing και το πλαίσιο της συνάντησης. Έκανε λόγο για «ανασφάλεια» και «ερωτηματικά», αφήνοντας αιχμές για απουσία δημόσιας τοποθέτησης της ελληνικής πλευράς την ώρα που -όπως υποστηρίζει- η Τουρκία κλιμακώνει ρητορικά και επιχειρησιακά την πίεση στο Αιγαίο. «Υπό αυτές τις συνθήκες, όχι», ήταν η χαρακτηριστική φράση με την οποία ουσιαστικά επέκρινε την επιλογή της επίσκεψης στην Άγκυρα.

Την ίδια ώρα, δεν έκανε πίσω ούτε στο ζήτημα των αμβλώσεων, επιμένοντας ότι οι σχετικές τοποθετήσεις της δεν ήταν προϊόν πολιτικής ατζέντας αλλά απάντηση σε σχετική ερώτηση. Μιλώντας με την ιδιότητα της παιδιάτρου, επανέφερε αριθμούς που είχαν ήδη προκαλέσει σάλο, συνδέοντας το φαινόμενο άμεσα με την ακρίβεια και την οικονομική ασφυξία των νοικοκυριών. Η ακρίβεια -όπως είπε- λειτουργεί ανασταλτικά όχι μόνο στη γεννητικότητα αλλά συνολικά στη συγκρότηση οικογένειας, τοποθετώντας το δημογραφικό στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης που, κατά την ίδια, αποφεύγεται συστηματικά.

Σε ό,τι αφορά το πολιτικό της μέλλον, η κα Καρυστιανού περιέγραψε τη δημιουργία κόμματος ως «απόφαση ανάγκης» που -όπως υποστηρίζει- γεννήθηκε μέσα από την κοινωνία και όχι μέσα από κομματικούς μηχανισμούς. Μίλησε για ένα εγχείρημα χωρίς ιδεολογική ταμπέλα, το οποίο άλλοι σπεύδουν να τοποθετήσουν από την άκρα αριστερά έως την άκρα δεξιά – ένδειξη, κατά την ίδια, ότι δεν χωρά σε παραδοσιακά σχήματα. Το στίγμα που επιχειρεί να δώσει είναι αυτό μιας «κοινωνικής αντιπολίτευσης», με αιχμές για το κράτος δικαίου και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Παράλληλα, επιχείρησε να κλείσει τα σενάρια περί εξόδου από το ευρώ, χαρακτηρίζοντας τα σχετικά δημοσιεύματα «δόλια διαστρέβλωση».

Από την Πλεύση στην «Ιθάκη» (και βλέπουμε…)

Ή αλλιώς, η πρώτη φυγή από την Πλεύση Ελευθερίας με το βλέμμα στραμμένο αλλού. Η Ελένη Καραγεωργοπούλου αποχαιρέτησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αφήνοντας αιχμές για προσωποκεντρική λειτουργία, «φίλτρα» στον λόγο και πολιτική που δίνει βάρος στην εικόνα αντί στο περιεχόμενο. Αναγνώρισε ικανότητες στην πρόεδρο, αλλά όχι… τεκμηρίωση, ενώ φρόντισε να καταγράψει και τη δυσανεξία της στις φιλοφρονήσεις προς υπουργούς της ΝΔ – για να μη μείνει καμία αμφιβολία περί κατεύθυνσης.

Αυτοπροσδιοριζόμενη Αριστερή, χωρίς όμως πολιτική στέγη της προκοπής, κοιτά προς ΝΕΑΡ με επιφύλαξη (πολλές οι φυλές, λίγη η ενότητα) και διαβάζει «Ιθάκη» Τσίπρα – όχι τυχαία, όπως όλα δείχνουν. Το ενδεχόμενο συμπόρευσης μένει ανοιχτό, ενώ για την έδρα ούτε συζήτηση: μένει, καθώς «τελειώνει η θητεία».

Στα ψιλά, η σπόντα προς Καρυστιανού –με συγκρίσεις που φτάνουν έως Πλεύρη και Γεωργιάδη– δείχνει ότι η βουλευτής φεύγει από την Πλεύση, αλλά όχι αθόρυβα. Το ερώτημα είναι αν πρόκειται για προσωπική έξοδο ή για το πρώτο ρήγμα σε ένα κόμμα που, όπως φαίνεται, χωράει τελικά μόνο μία.

Τρέχει να προλάβει το τρένο

Μετά την κατραπακιά από τους δασμούς Τραμπ, η Ευρώπη τρέχει να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα.

Και ως ένα σημείο τα καταφέρνει.

Αρχικά με τη συμφωνία Mercosur -η οποία έχει μπει στον πάγο λόγω της άρνησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να την επικυρώσει- και στη συνέχεια με τη «μητέρα όλων των συμφωνιών» -όπως την αποκάλεσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν- με την Ινδία.

Η ΕΕ όμως δεν σταματάει εδώ καθώς, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Deutsche Welle, εξετάζει μια στενότερη εμπορική συνεργασία με τις χώρες της Προοδευτικής Συμφωνίας για τη Σύμπραξη των χωρών του Ειρηνικού ή αλλιώς CPTPP.

Ανάμεσα στις χώρες που απαρτίζουν τη CPTPP είναι και «μεγάλα κεφάλια», όπως η Ιαπωνία, η Βρετανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς.

Η Ευρώπη χρειάζεται να διαφοροποιήσει τις εμπορικές της συνεργασίες και μέχρι στιγμής δείχνει να αντεπεξέρχεται μετά το σοκ Τραμπ και να ξεφεύγει από τα «σχοινιά» όπου την είχε στριμώξει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Έχει αποφύγει κοινώς το νοκ άουτ και σαν άλλος Ρόκι Μπαλμπόα προσπαθεί να περάσει στην αντεπίθεση...

Η Coca Cola πάει με όλα

Το θυμάστε το παλιό σλόγκαν η Coca Cola πάει με όλα;

Κάπως έτσι θα μπορούσε να περιγραφεί η χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Με καύσιμα από την Coca-Cola HBC, το Χ.Α. επανήλθε στις θετικές πτήσεις μετά από τριήμερο αρνητικό σερί.

Η αλήθεια είναι ότι δεν μας είχε συνηθίσει τώρα τελευταία σε τόσες μαζεμένες αρνητικές συνεδριάσεις και η Coca-Cola HBC, η οποία ξεπέρασε το ορόσημο των 50 ευρώ με άνοδο άνω του 3,50%, ξεδίψασε τους επενδυτές.

Με αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 11,5% το 2025 και με πρόταση για μέρισμα στα 1,20 ευρώ ανά μετοχή, δεν θα μπορούσε να γίνει κι αλλιώς.

