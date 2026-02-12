«Πολύ καλός φίλος», αλλά με… υποσημειώσεις

Σε θερμό κλίμα και με δημόσιες φιλοφρονήσεις πραγματοποιήθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα, με τον Τούρκο πρόεδρο να χαρακτηρίζει «πολύ καλό φίλο» τον Έλληνα πρωθυπουργό. Οι δύο ηγέτες εξέπεμψαν μήνυμα συνέχισης του διαλόγου και διατήρησης των ανοιχτών διαύλων, επιβεβαιώνοντας ότι –τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής– τα προβλήματα «δεν είναι άλυτα» στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Βεβαίως, πίσω από τις αβρότητες, οι πάγιες θέσεις παρέμειναν ακέραιες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά που μπορεί να οδηγηθεί σε διεθνή δικαιοδοσία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ενώ έθεσε εκ νέου και το ζήτημα της άρσης του casus belli. Από τουρκικής πλευράς, η αναφορά στο διεθνές δίκαιο είχε τη δική της πολιτική σημειολογία, χωρίς –προς το παρόν– συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Κυβερνητικές πηγές μιλούν για «ειλικρινή συζήτηση» διάρκειας μιάμισης ώρας, με όλα τα δύσκολα θέματα στο τραπέζι, αλλά και επισκόπηση των διεθνών εξελίξεων, από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή.

Το ζητούμενο, πάντως, δεν είναι οι φιλοφρονήσεις ούτε οι χαρακτηρισμοί περί «φιλίας». Είναι αν η θετική ατμόσφαιρα μπορεί να μεταφραστεί σε απτά βήματα ή αν θα μείνει στο επίπεδο της διπλωματικής ευγένειας.

Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Business as usual με έμφαση στις business

Καλό το κλίμα με… χαμηλά τη μπάλα. Κάπως έτσι συμπυκνώνουν τα διεθνή πρακτορεία (Reuters, AP) το κλίμα στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Τα διεθνή πρακτορεία υπογραμμίζουν ότι η συνάντηση αποδεικνύει πως οι δύο χώρες έχουν επιλέξει να «συμφωνούν ότι διαφωνούν» στα μεγάλα ζητήματα (Αιγαίο, Κύπρος, ελληνική μουσουλμανική μειονότητα), προκειμένου να διατηρήσουν «τα ήρεμα νερά» στην Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και το μεσανατολικό σε εξέλιξη.

Επομένως, οι παράλληλοι «μονοδιάλογοι» με επανάληψη των πάγιων θέσεων συμφέρουν αμφότερες τις πλευρές.

Άλλωστε, με τις συμφωνίες που υπογράφηκαν είναι εμφανές ότι μεγάλος στόχος είναι οι business, με τον πήχη για διμερείς εμπορικές συναλλαγές 10 δισ. δολαρίων να χαρακτηρίζεται από τα διεθνή ΜΜΕ ως η «οικονομική κόλλα» που κρατά τις δύο πλευρές στο τραπέζι.

Το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών ήταν σε γενικές γραμμές προβλέψιμο, «business as usual» με έμφαση στις… business, και αυτό αποτιμάται θετικά.

Μπλακ άουτ με θέα… Βασιλέως Κωνσταντίνου

Για τέταρτη φορά από τα Χριστούγεννα, το Παγκράτι –πέριξ της Βασιλέως Κωνσταντίνου– έμεινε στο σκοτάδι. Αυτή τη φορά το μπλακ άουτ ξεκίνησε γύρω στις 19:30 και, όπως συνηθίζεται πλέον, κανείς δεν ήξερε πότε θα τελειώσει. Η απάντηση του ΔΕΔΔΗΕ γνώριμη, σχεδόν αυτοματοποιημένη: «υπάρχει βλάβη».

Το πρόβλημα είναι ότι η «βλάβη» έχει καταντήσει μόνιμη επωδός. Στις τρεις προηγούμενες διακοπές, οι κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα από δύο έως και οκτώ ώρες – με χαμένες ώρες εργασίας, χαλασμένα τρόφιμα και μια αίσθηση ότι το πρόβλημα απλώς μετατίθεται χρονικά μέχρι την επόμενη φορά.

Τέσσερις διακοπές σε λιγότερο από δύο μήνες δεν παραπέμπουν σε τυχαίο συμβάν αλλά σε δομικό ζήτημα που, προφανώς, δεν έχει εντοπιστεί ή δεν έχει αντιμετωπιστεί οριστικά. Εκτός αν η στρατηγική είναι κάθε φορά το ίδιο sms και η ίδια γενική ενημέρωση.

Στο μεταξύ, οι κάτοικοι αναρωτιούνται αν χρειάζεται πλέον να επενδύσουν σε γεννήτριες – ή απλώς σε περισσότερη υπομονή.

Η εποχή της …μισής μερίδας

Shrinkflation …και στο πιάτο: η νέα παγκόσμια τάση έχει μια πολύ λογική εξήγηση.

Όσο το κόστος για το φαγητό ανεβαίνει, τόσο οι καταναλωτές και οι μαγαζάτορες στρέφονται σε νέες λύσεις.

Έτσι, τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος το φαινόμενο της μισής μερίδας.

Το βλέπουμε όλο και περισσότερο και στην Ελλάδα πλέον.

Αρκετά μαγαζιά προσφέρουν μισές μερίδες σε χαμηλές τιμές για να μη χάσουν μέρος των πελατών τους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες τιμές.

Είναι όμως μια λύση και για τους καταναλωτές που θέλουν να παραγγείλουν κάτι απ' έξω και να μην τους κοστίσει ο κούκος αηδόνι ή το κοτόπουλο πέρδικα.

Το φαινόμενο παρατηρείται και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς πολλές εταιρείες επιλέγουν να μικρύνουν τις συσκευασίες τους αντί να αυξήσουν τις τιμές.

Το λεγόμενο shrinkflation.

Φουγάρο οι Έλληνες

Σχεδόν ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους άνω των 15 ετών καπνίζει. Το ποσοστό δε, στην Ελλάδα αγγίζει το 36%, δηλαδή πάνω από ένας στους τρεις, κατατάσσοντας τη χώρα μας δεύτερη στη σχετική λίστα, πίσω μόνο από τη Βουλγαρία.

Τα άσχημα νέα όμως δεν σταματούν εδώ, αφού οι Ελληνίδες κατέχουν την πρωτιά στις γυναίκες με ποσοστό 32%, έναντι 21% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Αν και συνολικά παρατηρείται μια μικρή μείωση του καπνίσματος στην Ευρώπη, στην Ελλάδα η πτωτική τάση είναι πιο αργή συγκριτικά με την πλειοψηφία των χωρών.

Με λίγα λόγια δυστυχώς...φουγάρα οι Έλληνες

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.