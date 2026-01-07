Ταγίπ Ερντογάν: Κρίμα το... μπόι σου καλέ

«Οι εχθροί μας θέλουν την κεφαλή μας... Κουνούν το δάχτυλο αδιαφορώντας για το μπόι τους» δήλωσε προκλητικά τη Δευτέρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης.

«Ναι, ακόμη και σήμερα, όσοι, αδιαφορώντας για το μέγεθος ή το μπόι τους, κουνούν το δάχτυλό τους στην Τουρκία με μια εξαιρετικά αλαζονική στάση, θέλουν το κράτος μας, την πατρίδα μας και να εμποδίσουν το ιδανικό μας για μια μεγάλη και ισχυρή Τουρκία να γίνει πραγματικότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με την επιθετικότητά του ο Τούρκος πρόεδρος δεν επιδεικνύει αυτοπεποίθηση σύμφωνα με το δικό του, «μεγάλο μπόι». Μάλλον ανασφάλεια και εκνευρισμό εκπέμπει, ειδικά μετά την τριμερή. Όπως ο πραγματικά ισχυρός δεν φωνάζει ούτε επιτίθεται, ακριβώς επειδή είναι ισχυρός. Πώς το έλεγε το παλιό τραγούδι της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου; «Κρίμα το... μπόι σου καλέ...».

Το αφήγημα θέλει και πρόγραμμα

Τελικά το παραδέχθηκε. Τι κι αν το διέψευδε με πάθος. Η στιγμή ήρθε. Και η Μαρία Καρυστιανού παραδέχθηκε εντέλει τις πολιτικές της προθέσεις, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

Μιλώντας προχθές στο Kontra Channel, η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων «Τέμπη 2023» αποκάλυψε ότι το εγχείρημα οργανώνεται «πάρα πολύ γοργά», με ορίζοντα συμμετοχής στις επόμενες εθνικές εκλογές, σκιαγραφώντας παράλληλα τη φιλοσοφία, τα πρόσωπα και τις «κόκκινες γραμμές» του.

«Ελπίζω στο τέλος να μπορούμε να είμαστε παρόντες σε μια εκλογική διαδικασία», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ για την ηγεσία του νέου φορέα κράτησε αποστάσεις από προσωποκεντρικά μοντέλα: «Το κίνημα θα δείξει τον ηγέτη του. Ο λαός θα αποφασίσει μέσα από τις διαδικασίες». Όσο για το όνομα, παρέπεμψε στο μέλλον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα προκύψει οργανικά.

Η Μαρία Καρυστιανού έθεσε αυστηρά κριτήρια για τη στελέχωση του κόμματος, αποκλείοντας πρόσωπα με προηγούμενη ενεργή κομματική διαδρομή. «Εμπειρία και γνώση» είναι τα βασικά προαπαιτούμενα, όχι όμως απαραίτητα αναγνωρισιμότητα. Αντίθετα, όπως τόνισε, τα βασικά φίλτρα είναι «η καθαρότητα, ο εθελοντισμός και η ακεραιότητα χαρακτήρα». Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι δεν τίθεται ζήτημα συνεργασιών με κόμματα του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος.

Και κάπου εδώ αρχίζουν τα δύσκολα.

Γιατί άλλο το αφήγημα και άλλο το πρόγραμμα. Ένα κόμμα δεν γεννιέται μόνο από την αγανάκτηση — κρίνεται στις θέσεις του. Στην οικονομία, στην υγεία, στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στη διοίκηση. Και φυσικά στα καυτά της επικαιρότητας, από τους αγρότες μέχρι την ακρίβεια.

Μέχρι στιγμής, οι απαντήσεις λείπουν. Και στην πολιτική, το «θα δούμε» δεν αρκεί.

Η οργή μπορεί να σε φέρει στο προσκήνιο. Οι θέσεις, όμως, είναι αυτές που σε κρατούν εκεί.

«Βολές» κατά του Αλέξη

Πάντως η κα Καρυστιανού χωρίς να αυτοανακηρύσσεται, περιέγραψε τα χαρακτηριστικά που —κατά την άποψή της— οφείλει να έχει όποιος ηγηθεί: αγάπη για το δίκαιο, τόλμη, θάρρος και ηθική καθαρότητα. «Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που τα κάνει όλα», σημείωσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το εγχείρημα θα στηριχθεί στη συλλογικότητα και την εξειδίκευση.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ευθεία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Η κ. Καρυστιανού μίλησε για «rebranding του παλιού πολιτικού συστήματος», ξεκαθαρίζοντας ότι «οι παλιοί πολιτικοί δεν θα πέσουν αμαχητί». Για τον πρώην πρωθυπουργό ήταν αιχμηρή: αναγνώρισε ότι «έδωσε ελπίδα», αλλά έσπευσε να προσθέσει πως «μας ανέβασε ψηλά και μετά μας γκρέμισε», ενώ του χρέωσε την υπογραφή του «χειρότερου μνημονίου», με το κράτος —όπως είπε— υποθηκευμένο για 100 χρόνια.

Η Καρυστιανού επιβεβαίωσε την ύπαρξη ομάδων εργασίας και μιας άτυπης «επιτροπής σοφών», που επεξεργάζονται —όπως υποστήριξε— τεκμηριωμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις. «Θα βγούμε με ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα καλύπτει τα πάντα», δήλωσε, μιλώντας για κοινωνική αφύπνιση και πολίτες με εντυπωσιακά βιογραφικά.

Έδωσε επίσης έμφαση στη διαφάνεια των οικονομικών, τόσο του Συλλόγου όσο και του νέου πολιτικού εγχειρήματος, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν χορηγοί. Στο θέμα του ελέγχου της ΑΑΔΕ άφησε αιχμές προς τον Νίκο Πλακιά, ζητώντας διευκρινίσεις για το αν υπήρξε σχετική καταγγελία.

Τέλος, έθεσε τον πήχη ψηλά: «Όσοι κατεβαίνουν στις εκλογές θέλουν την πρώτη θέση. Αλλιώς δεν αλλάζει τίποτα». Υπογράμμισε ότι αρκετοί συγγενείς θυμάτων στηρίζουν την προσπάθεια, ενώ σε προσωπικό τόνο σημείωσε: «Όταν μιλάω, μιλάω για την κόρη μου».

Και κάπου εδώ επιστρέφουμε στην ουσία.

Γιατί στην πολιτική δεν αρκεί να περιγράφεις τις αρετές. Ούτε να υπόσχεσαι ότι θα υπάρξει πρόγραμμα. Οι κάλπες δεν ψηφίζουν προθέσεις, ούτε βιογραφικά επιτροπών. Ψηφίζουν θέσεις, αποφάσεις και ευθύνη.

Κι αυτά, προς το παρόν, παραμένουν υπό διαμόρφωση.

Espresso shock

Πονοκέφαλο έχει προκαλέσει στους Ιταλούς η αύξηση της τιμής του καφέ. Και εδώ περιμένεις να ακούσεις νούμερα που θα σε κάνουν να πνιγείς πριν καν πιεις γουλιά.

Μάταια.

Γιατί στην Ιταλία ο εσπρέσο κοστίζει κατά μέσο όρο 1,25 ευρώ. Ο καπουτσίνο; Περίπου 2,60.

Την ίδια ώρα, στην Ελλάδα, ένας φρέντο εσπρέσο στο χέρι ξεπερνά άνετα τα 2 ευρώ, ενώ ο καπουτσίνο παίζει πάνω από 2,5 — και μιλάμε χωρίς θέα, χωρίς τραπεζάκι και χωρίς «buongiorno».

Στη Ρώμη, πίνεις καφέ στο μπαρ, με κανονική κρέμα, κανονική τιμή και χωρίς να νιώθεις ότι έκανες μικρή επένδυση.

Μήπως τελικά συμφέρει να πας Ρώμη για εσπρέσο; Γιατί, όπως πάνε τα πράγματα, ακόμα και τα αεροπορικά μπορεί να βγουν φθηνότερα από έναν καφέ στο χέρι στην Ελλάδα.

Γίναμε Ίμπιζα

Η αγορά πολυτελούς κατοικίας στην Ελλάδα δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Αν και ακόμη είναι σχετικά μικρή, δείχνει περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης.

Ο ετήσιος τζίρος των αγοραπωλησιών φτάνει περίπου το 1 δισ. ευρώ — μόλις το 2% της μεσογειακής αγοράς, αλλά με ανοδική τάση.

Και οι τιμές; Στο ίδιο επίπεδο με Ίμπιζα και Μαγιόρκα.

Στη Μύκονο και την Αθηναϊκή Ριβιέρα το τετραγωνικό ξεπερνάει πλέον τα 10.000 ευρώ — για όσους ψάχνουν το ελληνικό «luxury lifestyle».

Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη: Ο Τραμπ και η… απόβαση στη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο απηύθυνε κάλεσμα στους πετρελαϊκούς κολοσσούς των ΗΠΑ για μαζική απόβαση στη χώρα.

Παρά την παραγωγή μόλις 1% του παγκόσμιου πετρελαίου, η χώρα διαθέτει το 17% των παγκόσμιων κοιτασμάτων — χωρίς να μιλήσουμε για τις σπάνιες γαίες.

Το σχέδιο; Επενδύσεις στις απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις, για να αρχίσουν οι εισπράξεις. Δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την αμερικανική οικονομία, και ο Τραμπ δεν αφήνει… ευκαιρίες να πάνε χαμένες.

Τα πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου θα μπορούσαν να αποφέρουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική οικονομία και ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να μην αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Μυρίστηκε χρήμα ο πρόεδρος και δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Και, όπως λέμε στην Ελλάδα, πολλά τα λεφτά, Άρη..

