Σκηνοθέτης… ο Χαφτάρ;

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο στρατάρχης της Ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ, σηκώνει το τηλέφωνο για να ακυρώσει συναντήσεις και να ανακηρύξει Ευρωπαίους αξιωματούχους ανεπιθύμητους. Το είχε ξανακάνει τον Μάρτιο του 2020 –χωρίς σοβαρές συνέπειες τότε. Αυτή τη φορά όμως, το timing είναι… πιο περίτεχνα σκηνοθετημένο.

Η ενόχληση του Χαφτάρ ότι η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία –μεταξύ άλλων και ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης– πήγε πρώτα στην Τρίπολη, δεν ήταν απλώς θέμα "πρωτοκόλλου". Ήταν μήνυμα: αν δεν με αναγνωρίσετε ισότιμα, δεν έχει συμφωνία. Έτσι, όταν ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μπρούνερ δήλωσε ότι έχει εντολή να δει μόνο τον Χαφτάρ και όχι την "κυβέρνηση της Βεγγάζης", ο Στρατάρχης δεν δίστασε: ή βλέπετε όλους ή δεν βλέπετε κανέναν. Και η συνάντηση ναυάγησε.

Το παρασκήνιο έχει βαθύτερη ουρά. Ο Χαφτάρ, με αυτήν την επίδειξη ισχύος, φαίνεται να εκβιάζει ευθέως την Ευρωπαϊκή Ένωση -ζητώντας εμμέσως αλλά σαφώς περισσότερη χρηματοδότηση για το μεταναστευτικό. Μοιάζει να λέει: αν θέλετε να κρατήσω τους μετανάστες στην Ανατολική Λιβύη και να μην φτάσουν Κρήτη και Ευρώπη, δώστε κι άλλα. Το επιχείρημά του; Η Ανατολική Λιβύη φιλοξενεί πια πολύ περισσότερους μετανάστες απ’ ό,τι η Δυτική.

Η Αθήνα πάντως –κατά πληροφορίες– θεωρεί πως όλο το σκηνικό ήταν προσεκτικά στημένο. Το θετικό για την ελληνική πλευρά; Τώρα έχει πλέον ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο: η Ευρώπη βλέπει με τα μάτια της ποιος κάνει παιχνίδι και ποιος στήνει παγίδες. Και το βλέμμα τώρα στρέφεται στο Μαξίμου, όπου σήμερα συναντώνται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Θάνος Πλεύρης για να χαράξουν -όπως λέγεται- πιο σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι άλλο: ακόμα κι αν συμφωνηθεί αυτή η "πιο σκληρή γραμμή"… πού και πώς θα εφαρμοστεί; Στο Λιβυκό Πέλαγος δεν υπάρχει Αιγαίο με νησιά-ανάχωμα. Υπάρχει μόνο ανοικτός ορίζοντας. Και κάθε "pushback" εκεί, θα ακουστεί πολύ πιο δυνατά. Και στην Ευρώπη. Και στα διεθνή δικαστήρια.

Στην υγειά των κορόιδων

Από πού να αρχίσεις και πού να… σταματήσεις: μπορεί τα φώτα να έχουν πέσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο "πάρτι" με τα κοινοτικά κονδύλια, όμως σ’ αυτή τη χώρα το... πάρτι δεν είναι ποτέ μόνο ένα.

Σχεδόν 1.000 άτομα έχουν εντοπίσει ΑΑΔΕ και Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μέσα στους πρώτους πέντε μήνες του 2025. Η κατηγορία; Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φοροδιαφυγή, αλλά και φουσκωμένα χρέη προς το Δημόσιο.

Τους περισσότερους "πρόδωσαν" οι κινήσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών: καταθέσεις και εμβάσματα που δεν δικαιολογούνται με τίποτα από τα εισοδήματα που δήλωναν στην εφορία.

Συνολικά, στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου, στο μικροσκόπιο των δύο Αρχών μπήκαν 932 πρόσωπα, των οποίων τα εισοδήματα και η περιουσιακή τους κατάσταση ελέγχεται διεξοδικά.

Το ζητούμενο βέβαια είναι πάντα το ίδιο: να... βρεθούν τα κλεμμένα. Συνήθως όμως την πληρώνουν όλοι οι άλλοι με τους αετονύχηδες να τα πίνουν «στην υγειά των κορόιδων».

"Όνειρο θερινής νυκτός" η αγορά σπιτιού

Πρόσφατη μελέτη του ΚΕΠΕ για την περίοδο 2018–2023 δείχνει πως ο δείκτης αύξησης των τιμών κατοικιών είναι υψηλότερος από τον ρυθμό αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος.

Η ανισορροπία αυτή κάνει ακόμη πιο δύσκολη την εξασφάλιση προσιτής κατοικίας -ένα πρόβλημα που πλέον δεν αφορά μόνο τους πιο ευάλωτους.

Την ίδια ώρα, το κόστος δανεισμού για αγορά κατοικίας στην Ελλάδα ανήλθε τον Μάρτιο του 2025 στο 3,65% -αισθητά υψηλότερο από την Ισπανία (2,82%), την Ιταλία (3,21%) και την Πορτογαλία (3,14%).

Κι ενώ το όνειρο του «δικού σου σπιτιού» ακριβαίνει, ο ενυπόθηκος δανεισμός για αγορά κατοικίας στη χώρα παραμένει περιορισμένος.Όνειρο ήτανε και πάει...

Ανεβάζει στροφές η ιδιωτική ετικέτα

Με τον πληθωρισμό να έχει "ματώσει" οικονομικά πολλά νοικοκυριά, οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Στο πρώτο πεντάμηνο του 2025, οι πωλήσεις τους στα σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν κατά 6,7%, κλείνοντας παράλληλα την ψαλίδα με τα επώνυμα προϊόντα.

Το μερίδιό τους στην αγορά φτάνει πλέον το 27,2%, έναντι 72,8% των επωνύμων.

Τα επώνυμα προϊόντα λοιπόν εξακολουθούν να έχουν τη μερίδα του λέοντος, αλλά η στροφή των καταναλωτών στην ιδιωτική ετικέτα δεν πρέπει να υποτιμηθεί.

Οι μάρκες χάνουν έδαφος -και τα brands τον… ύπνο τους.

Ο γόρδιος δεσμός του καλοκαιρινού "Break" της Βουλής

Ένα από τα βασικά – αν όχι το βασικότερο – θέματα συζήτησης στους διαδρόμους της Βουλής αυτές τις μέρες δεν είναι άλλο από το πότε σκοπεύει να καταθέσει η Χαριλάου Τρικούπη το αίτημά της για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης έχει ήδη προειδοποιήσει τα κόμματα: αν καθυστερήσουν, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο η Βουλή να παραμείνει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Παρ' όλα αυτά, οι προτάσεις εξακολουθούν να… αγνοούνται.

Ανώτατες κοινοβουλευτικές πηγές πάντως διαβεβαίωναν χθες, ότι ακόμα και αν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ έρθει στα μέσα της επόμενης εβδομάδας και η Ολομέλεια της Βουλής αποφασίσει να δεχτεί τη σύστασή της, υπάρχει η "χρονική" φόρμουλα που θα οδηγούσε στη συγκρότησή της μέχρι τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, ούτως ώστε το κοινοβούλιο να διακόψει -κανονικά- τις εργασίες του για λίγες εβδομάδες και από τις 25 Αυγούστου -με την επανέναρξη της λειτουργίας του- να ξεκινήσει η επιτροπή τις συνεδριάσεις της.

Πηγή: skai.gr

