«Γρίφος» για δυνατούς λύτες τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Η λύση που προωθείται για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο δεν τους αφήνει ιδιαίτερα ικανοποιημένους. Ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια το "κούρεμα" πιθανότατα θα κυμαίνεται από 10 έως 25%.

Ο σύλλογος των δανειοληπτών τα θεωρεί "ψίχουλα", ενώ ήδη εκκρεμούν τρεις συλλογικές αγωγές.

Στο τραπεζικό μέτωπο, όπου τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο φτάνουν τα 2,5 δισ., το κόστος θα κυμανθεί – ανάλογα με τη συμμετοχή – από 200 έως 400 εκατ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε με ενδιαφέρον την ανακοίνωση για το ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να βγουν με κάθε επισημότητα και τα κομπιουτεράκια...

Η στροφή Χαφτάρ

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που παρακολουθούν με απορία, αν όχι και ανησυχία, τις κινήσεις του Στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ το τελευταίο διάστημα. Ο άλλοτε «βράχος» απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο δείχνει να λειαίνει τις γωνίες του. Και κάποιοι που γνωρίζουν, ψιθυρίζουν ήδη για μια στροφή 180 μοιρών.

Δεν ήταν πάντα έτσι. Όταν υπεγράφη το τουρκολιβυκό μνημόνιο, στα τέλη του 2019, ο Χαφτάρ είχε προσεγγιστεί διακριτικά από την ελληνική πλευρά –όχι απευθείας από την κυβέρνηση, αλλά μέσω γνωστών παραγόντων της ναυτιλίας. Του προτάθηκε να έρθει στην Αθήνα, κάτι που τελικά έγινε λίγο καιρό μετά.

Ωστόσο, ο Στρατάρχης είχε και αιτήματα. Ζήτησε τότε –μεταξύ σοβαρού κι αστείου– «υλική» ενίσχυση για τον λιβυκό στρατό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στα αιτήματα ήταν και η... "ελεύθερη πρόσβαση" στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, ώστε να αποκτήσει Mirage ή ό,τι απέμενε από αυτά. Το ελληνικό "οπλοστάσιο" όμως δεν είχε να του προσφέρει κάτι αξιοποιήσιμο – και το αίτημα έμεινε στον αέρα.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επικοινωνία είχε η Αίγυπτος, που τότε λειτουργούσε ως δίαυλος μεταξύ Αθήνας και Βεγγάζης. Όμως, πλέον κάτι έχει αλλάξει. Η σχέση Χαφτάρ - Αιγύπτου δείχνει να έχει ψυχρανθεί – οι λόγοι παραμένουν αδιευκρίνιστοι, αλλά είναι υπαρκτοί και διακριτοί.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, βάλτε στην εξίσωση πως ένας εκ των γιων του Χαφτάρ φέρεται να εμπλέκεται σε σχήματα ή συνεργασίες με εταιρείες τουρκικών συμφερόντων. Οι παρατηρητές των ισορροπιών στη Βόρεια Αφρική διαβάζουν πίσω από τις γραμμές: το σύστημα Χαφτάρ μπορεί να επανατοποθετείται. Ίσως και όχι απαραίτητα με οριστικό τρόπο, αλλά αρκετά ώστε να προκαλεί προβληματισμό σε Αθήνα και Κάιρο.

Διότι, όταν ο Στρατάρχης στρίβει το τιμόνι, ολόκληρη η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να κρατά την αναπνοή της.

Η αγορά ακινήτων "φρενάρει" και τα φορολογικά έσοδα

Είναι γνωστό ότι οι τιμές των ακινήτων έχουν εκτοξευθεί στον Θεό, ενώ κανείς δεν ξέρει αν έχουν πιάσει "ταβάνι" ή όχι. Το γεγονός ότι η οικοδομή βουλιάζει είναι επίσης αδιαμφισβήτητο.

Αν προσθέσουμε και την ψαλίδα στην προσφορά και ζήτησης, γίνεται ξεκάθαρο γιατί τον Απρίλιο μειώθηκαν τα φορολογικά έσοδα από τις πωλήσεις ακινήτων.

Από τα 51,63 εκατομμύρια τον Απρίλιο του 2024, τα φορολογικά έσοδα από την αγοραπωλησία ακινήτων έπεσαν κάτω από τα 40 φέτος τον ίδιο μήνα. Και χωρίς ορίζοντα ανάκαμψης, προς το παρόν.

Αντίθετα - και ανέλπιστα- τα έσοδα από τις μεταβιβάσεις οικοπέδων και αγροκτημάτων "είδαν" μια μικρή έστω άνοδο της τάξης του 2,4%.

Υπερωρίες ρεκόρ ή ρεκόρ... εντυπώσεων;

Κάποιος δεν μας τα λέει καλά όσον αφορά τις περιβόητες υπερωρίες-ρεκόρ που εμφανίστηκαν να δηλώνονται ξαφνικά από τους ξενοδόχους μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας: Από τη μια έχουμε το υπουργείο Εργασίας να θριαμβολογεί γιατί ήταν λέει φέτος τον Απρίλιο οι δηλωμένες υπερωρίες ήταν 1.105% υψηλότερες απ’ ό,τι τον περυσινό, και όλα αυτά χάρη στην Ψηφιακή Κάρτα. Εξέλιξη βεβαίως που υπηρετεί το αφήγημα της κυβέρνησης για παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την "ευημερία των εργαζομένων".

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, όμως, όχι μόνον δεν φάνηκε να συμμερίζεται τις σχετικές θριαμβολογίες, αλλά θα μπορούσε να πει κανείς πως σχεδόν … θίχτηκε από τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μάλιστα, σε ανακοίνωσή της η ΠΟΞ κάνει λόγο για "δηλώσεις εντυπωσιασμού" και "ανούσια ευρήματα".

Ίσως έχει νόημα να δούμε το σκεπτικό της αναφορικά με τις υπερωρίες ρεκόρ.

Συγκεκριμένα με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων αναφέρει ότι "έχουμε επανειλημμένα ζητήσει από το Υπουργείο Εργασίας να μας ενημερώσει για τον ακριβή τρόπο υπολογισμού της υπερωριακής απασχόλησης. Ειδικότερα, αναμένουμε επίσημη επιβεβαίωση ότι στον υπολογισμό αυτό δεν περιλαμβάνεται ούτε η υπερεργασία, η οποία μέχρι πρότινος αν και αμειβόταν και ασφαλιζόταν, δεν εμφανιζόταν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ούτε ο χρόνος διαλείμματος, που δεν θεωρείται χρόνος εργασίας. Χωρίς αυτά τα βασικά δεδομένα, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ασφάλεια ούτε ο όγκος, ούτε το εύρος των πραγματικών υπερωριών".

Και συνεχίζει: "Ανεξαρτήτως αυτού, ακόμα και αν δεχθούμε πως πραγματοποιήθηκαν 45.000 ώρες υπερωρίας, αξίζει να εξετάσουμε το μέγεθος αυτό σε πραγματική βάση. Αν λάβουμε υπόψη ότι ο αριθμός των εργαζομένων στα ξενοδοχεία ξεπερνάει τους 220.000, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι τον Απρίλιο εργάζονται οι μισοί μόνο εξ αυτών, τότε οι 45.000 ώρες υπερωρίας αντιστοιχούν σε λιγότερο από μισή ώρα υπερωριακής απασχόλησης ανά εργαζόμενο για ολόκληρο τον μήνα ήτοι, λιγότερο από 1 λεπτό την ημέρα. Πρόκειται, επομένως, για δηλώσεις εντυπωσιασμού και όχι ουσίας. Εάν μάλιστα στους ανωτέρω αριθμούς συνυπολογίζεται και η υπερεργασία ή/και το διάλειμμα τότε μιλάμε για πρακτικά ανούσια ευρήματα".

Άρχισαν το όργανα και δεν έχουν ξεκινήσει καν ακόμη τα πανηγύρια...

Μπράβο σας": Τα καλά λόγια του Σουλτς στον Ανδρουλάκη

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης συνάντησε τον Μάρτιν Σουλτς στο γραφείο του στη Βουλή. Επισήμως, οι δύο άνδρες συζήτησαν για τις διεθνείς εξελίξεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Ανεπισήμως όμως; Ωτακουστής μού μετέφερε ότι ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκανε ιδιαίτερα θερμά σχόλια όταν έσβησαν οι κάμερες.

"Έρχομαι χρόνια μετά και θυμάμαι ότι το ΠΑΣΟΚ πέρασε δύσκολες μέρες και κάποιοι το θεωρούσαν νεκρό. Βλέπω, Νίκο, τώρα που είσαι πρόεδρος ένα κόμμα που έχει αναγεννηθεί, που έχει ένα ισχυρό ποσοστό, είναι αξιωματική αντιπολίτευση και μπορεί να γίνει κυβέρνηση και μπράβο σας» φέρεται να είπε ο Μάρτιν Σουλτς απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη με τον οποίο γνωρίζονται από τη θητεία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ευρωβουλή.

Ποιος έφερε ποτό από το σπίτι, ποιος χόρεψε ζεϊμπέκικο

Με πάρτι και... κέφι ολοκληρώθηκε η Συνδιάσκεψη Νεολαίας ΠΑΣΟΚ στο ΣΕΦ. Βουλευτές και στελέχη της πρώτης γραμμής έγιναν ένα με τη νέα γενιά του κινήματος, και οι συζητήσεις «μεταξύ τυρού και αχλαδιού» ήταν -όπως άκουσα να λένε- άκρως ενδιαφέρουσες.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φέρεται να είχε φέρει το ποτό του από το σπίτι (ούτε νερό απ' το ΣΕΦ;), ενώ την παράσταση έκλεψε ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς, που δεν μπόρεσε να αντισταθεί στους ρυθμούς του «Βραδιάζει» και το έριξε στο ζεϊμπέκικο.

Το μήνυμα ελήφθη: Το ΠΑΣΟΚ ξέρει και να το γλεντάει.





