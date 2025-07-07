Η Τουρκία που βλέπει Chevron... και εφιάλτες

Πίσω από τους χάρτες, τα «οικόπεδα», τα μνημόνια και τα γεωτρύπανα, ξεδιπλώνεται μια αόρατη παρτίδα σκάκι στη Μεσόγειο –με πρωταγωνίστρια για άλλη μια φορά την Άγκυρα. Και η λέξη-κλειδί αυτή τη φορά είναι μία: Chevron.

Η αμερικανική ενεργειακή κολοσσιαία εταιρεία αποφάσισε να δώσει στίγμα στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης, και αυτό από μόνο του σήμανε συναγερμό στο τουρκικό κατεστημένο. Μπορεί τα τεμάχια που την ενδιαφέρουν να μην ήταν έως τώρα σε διαγωνιστική διαδικασία, όμως πριν λίγες μέρες άνοιξαν –κι αυτό ήταν αρκετό για να ξεκινήσει η Άγκυρα μια καλά συντονισμένη εκστρατεία αποτροπής.

Πρώτο χαρτί, η αναβίωση του τουρκολιβυκού μνημονίου. Δεύτερο, η επίκληση της Λιβύης (της Δυτικής, προφανώς) να επικυρώσει το ίδιο μνημόνιο μέσω της Βουλής της Ανατολικής Λιβύης –που ούτε το δέχεται ούτε το αναγνωρίζει. Μύλος; Πολιτικό θέατρο πρώτου μεγέθους. Όμως, με στόχο ξεκάθαρο: να μπλοκάρει η Chevron την παρουσία της σε περιοχή που η Τουρκία θεωρεί “δική της”.

Γιατί το κάνει; Διότι η Chevron δεν είναι μόνο εταιρεία. Είναι και ΗΠΑ. Και ο ελέφαντας στο δωμάτιο – ή καλύτερα, στο γεωτρύπανο – είναι ακριβώς αυτός. Και για όσους αναρωτιούνται γιατί η Τουρκία δεν έχει υπογράψει ακόμη συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης με τη Συρία, υπάρχει ιστορικός λόγος: λέγεται Αλεξανδρέττα. Θυμίζουμε, η περιοχή αυτή παραχωρήθηκε στην Τουρκία από τη Γαλλία το 1938 (σε μια προσπάθεια προσέγγισης πριν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο), αλλά η Συρία ουδέποτε την αναγνώρισε ως τουρκική.

Και τώρα, για να υπάρξει συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης Τουρκίας-Συρίας, η Δαμασκός θα πρέπει εμμέσως να αποδεχτεί την απώλεια της Αλεξανδρέττας. Μια τέτοια συμφωνία, αν και ενδεχόμενη στα χαρτιά, είναι σχεδόν αδιανόητη στο επίπεδο της συριακής κοινής γνώμης. Πολιτικό χαρακίρι.

Το μεγάλο παιχνίδι στη Συρία και ο ρόλος της Σαουδικής Αραβίας

Κι εκεί έρχεται η απάντηση του εκατομμυρίου που λέει πολλά για το τι πραγματικά συμβαίνει κάτω από το τραπέζι.

Έμπειρη διπλωματική πηγή τιτίβιζε τις τελευταίες μέρες πως το παιχνίδι επιρροής στη Συρία αλλάζει χέρια. Και το πάνω χέρι πια δεν είναι της Τουρκίας. Είναι της Σαουδικής Αραβίας.

Μια λεπτομέρεια που πέρασε στα ψιλά, αλλά είναι πολύ ουσιαστική: ο Ντόναλντ Τραμπ –ναι, ο ίδιος– διάλεξε να συναντήσει τον Γκολάνι όχι στην Τουρκία, αλλά στη Σαουδική Αραβία.

Η αναβάθμιση της σαουδαραβικής επιρροής συμφέρει προφανώς το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, αλλά –όσο κι αν φαίνεται μακρινό– ευνοεί και τα ελληνικά συμφέροντα. Γιατί; Διότι κάθε σπιθαμή εδάφους ή ναυτικών μιλίων που φεύγει από τον έλεγχο της Άγκυρας είναι πόντος υπέρ του ελληνικού διπλωματικού τόξου.

Και μην ξεχνάμε: με όλα αυτά τα δεδομένα στο τραπέζι, το –κατά καιρούς– συζητούμενο ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 απομακρύνεται σχεδόν ολοκληρωτικά. Το Ισραήλ, που κρατάει κλειδιά σε τέτοιες αποφάσεις, δεν δείχνει καμία διάθεση να δει Bayraktar να πετάνε δίπλα σε stealth αεροσκάφη.

Μια Μεσόγειος που βράζει – και η Τουρκία που βρίσκει παντού εχθρούς

Η Τουρκία παρακολουθεί τη διεθνή σκακιέρα να αλλάζει μπροστά στα μάτια της. Η Chevron έρχεται, η Σαουδική Αραβία μπαίνει σφήνα στη Συρία, το τουρκολιβυκό μνημόνιο ξεθωριάζει στις διεθνείς αίθουσες και οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε ψυχρολουσία.

Η Άγκυρα απαντά με την παλιά της συνταγή: απειλές, συμφωνίες με μισές κυβερνήσεις, προβολή ισχύος με drones και NAVTEX. Όμως η σκακιέρα έχει αλλάξει. Και στη θέση της βρίσκεται ένα γεωτρύπανο με αστερόεσσα σημαία, λίγο νοτιότερα από τα νερά της Κρήτης.

Ανεβάζει στροφές το delivery

Χρόνο με τον χρόνο, το delivery δεν είναι απλώς μια ευκολία — έχει γίνει καθημερινή ιεροτελεστία. Από το πρώτο καφεδάκι της ημέρας μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας, όλα καταφθάνουν στην πόρτα σου. Σνακ, φαγητό, είδη σούπερ μάρκετ — you name it.

Λίγο η δουλειά, λίγο οι υποχρεώσεις, λίγο και η βαρεμάρα της μαγειρικής, κάνουν πολλούς να επιλέγουν την "εύκολη λύση", έστω και με το σχετικό... καπέλο στην τιμή. Ένας μπελάς λιγότερος, μια παραγγελία περισσότερη.

Κι όπως φαίνεται, αυτή η όχι και τόσο νέα συνήθεια εξακολουθεί να ταΐζει την ανάπτυξη των μεγάλων παικτών του χώρου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η efood, που επεκτείνει φέτος το καλοκαίρι την ακτίνα δράσης της και σε... νησιώτικα εδάφη: Μύκονος, Πάρος, Σύρος, Νάξος, Κως, Ζάκυνθος, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Πρέβεζα προστίθενται στο delivery menu.

Καλοκαιρινές διακοπές με ένα tap. Ή αλλιώς, το σουβλάκι πάει παραλία.

Σοκ από τις τιμές σε κρέατα και σοκολάτες

Σοκ και δέος (και... λογαριασμοί) στα σούπερ μάρκετ: τα κρέατα και οι σοκολάτες τραβούν την ανηφόρα -και μαζί τους και τις τιμές.

Οι αυξήσεις στα ράφια παίζουν σε διψήφιο ταμπλό, με το κρέας να γίνεται είδος πολυτελείας και η σοκολάτα… ακριβό χούι.

Πίσω από τις τιμές στα κρέατα, δύο είναι οι βασικοί ύποπτοι:

-Η μειωμένη εγχώρια παραγωγή πέρσι, κυρίως λόγω των ασθενειών των ζώων και

-Οι αυξημένες τιμές παγκοσμίως

Όσον αφορά το γλυκό πειρασμό της σοκολάτας και των συναφών προϊόντων, η αύξηση των τιμών του κακάο προκαλεί άνοδο και στις τιμές των ανάλογων προϊόντων στα ράφια και κατ' επέκταση πλήττει τις τσέπες των καταναλωτών.

Μέχρι νεοτέρας, λοιπόν, το "γλυκός πειρασμός" μεταφράζεται ως "αλμυρός λογαριασμός".

Νέα άνοδος στα ενοίκια;

Και εκεί που λέμε δεν μπορεί, έχουν πιάσει ταβάνι, οι τιμές των ενοικίων συνεχίζουν να αυξάνονται.

Η έλλειψη προσφερόμενων κατοικιών και η αυξημένη ζήτηση κρατούν τα ενοίκια πολύ υψηλά.

Εν τω μεταξύ, τέλος Ιουλίου βγαίνουν οι βάσεις των πανελλαδικών, οπότε νέοι εν δυνάμει ενοικιαστές θα βγουν στη γύρα για ένα σπίτι.

Αρκετοί, ήδη έχουν ξεκινήσει έρευνα αγοράς και ο συνδυασμός ποσότητας κατοικιών, ποιότητας και τιμών τούς έχει αποθαρρύνει.

Που να μπει και ο Αύγουστος δηλαδή...

