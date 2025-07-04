Μας πήρανε χαμπάρι και εκεί στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και μας κάνουν "καζούρα" για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, διακριτικά μεν, ξεκάθαρα δε.

"Δια της πλαγίας" σε έκθεσή του ο Οργανισμός μιλά γενικώς για το πώς διαχειρίζεται η Ευρώπη τους πόρους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που έχουν ως παραλήπτη τις χώρες-μέλη, αλλά όπως και να έχει το δικό μας "σκανδαλάκι" είναι βέβαιο πως ενέπνευσε τους συντάκτες της εν λόγω έκθεσης.

Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει επίσης ότι η κατανομή των ενισχύσεων στο πλαίσιο της ΚΑΠ είναι άνιση και θα μπορούσε να είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Συχνά, οι ενισχύσεις ωφελούν άλλους ενδιαφερόμενους εκτός από τους αγρότες και δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της διακύμανσης των αγροτικών εισοδημάτων διαχρονικά, σημειώνει…

Ειδικά αυτό το "οι ενισχύσεις ωφελούν άλλους ενδιαφερόμενους εκτός από τους αγρότες", πρέπει να … "πόνεσε" λίγο, όσους το διάβασαν εδώ. Καθότι οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάθε άλλο παρά αγρότες είναι. "Μαϊμού αγρότες" με άλλα λόγια.

Ο ΟΟΣΑ, βεβαίως, δεν έμεινε μόνο στη διαπίστωση. Έχει και συστάσεις για αυτή την κατάσταση και εισηγείται: Επανεξέταση των δαπανών, απλούστευση της διαχείρισης και εθνική συγχρηματοδότηση όλων των δαπανών της ΚΑΠ για καλύτερη εποπτεία και απελευθέρωση πόρων.

Καλές οι συστάσεις –στην πράξη, όμως, έχουμε ένα… ζητηματάκι.

Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα;

Η τετραήμερη εργασία δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία -τουλάχιστον για κάποιες χώρες στην Ευρώπη. Η Ισλανδία έκανε το πρώτο βήμα το 2015, το Βέλγιο ακολούθησε το 2022, θεσπίζοντας το δικαίωμα για τετραήμερη εργασία νομοθετικά.

Τώρα, και στην Ελλάδα, με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, ο θεσμός παίρνει λίγο μεγαλύτερη ανάσα: Από το εξάμηνο, πάμε στο δωδεκάμηνο -δηλαδή ένας εργαζόμενος θα μπορεί, αν συμφωνήσει και ο εργοδότης (σημαντική λεπτομέρεια), να εργάζεται 4 ημέρες την εβδομάδα για έναν ολόκληρο χρόνο.

Μια ακόμη αλλαγή που πέρασε στα ψιλά, αφορά την ετήσια άδεια. Μέχρι τώρα, οι δύο εβδομάδες αναψυχής έπρεπε να είναι κολλητές. Πλέον, ο εργαζόμενος μπορεί να τις "σπάσει" σε δύο ξεχωριστές εβδομάδες. Μικρή ρύθμιση, αλλά καθόλου αδιάφορη για όσους ψάχνουν δεύτερη ανάσα μέσα στο έτος.

Με άλλα λόγια, το νέο πλαίσιο προσθέτει λίγη ευελιξία — ή τουλάχιστον την υπόσχεσή της. Γιατί στην πράξη, όπως όλοι ξέρουμε, η ευελιξία εξαρτάται συνήθως από την πλευρά του τραπεζιού που κάθεσαι...

Ένα σουβλάκι κι ένα παγωτό: η πολυτέλεια της πλατείας

Μια βόλτα στην πλατεία της γειτονιάς -αυτή τη μικρή πολυτέλεια που κάποτε θεωρούσαμε αυτονόητη- μπορεί πια να κοστίσει όσο ένα μεροκάματο. Κι αυτό, όχι για να καθίσεις σε κάποιο μαγαζί, αλλά απλώς να περπατήσεις και να ενδώσεις σε μια μικρή απόλαυση.

Ένα σουβλάκι (αν μπορεί κάποιος να χορτάσει μόνο με ένα) και δύο μπάλες παγωτό στο χέρι; Δέκα ευρώ.

Στα 4 ευρώ το σουβλάκι, 2,5 ευρώ μια μπάλα παγωτό. Και αυτό στην καλύτερη. Αν δηλαδή σταματήσεις σε συνοικιακό μαγαζί, και όχι σε τουριστική περιοχή όπου το σουβλάκι φλερτάρει με τα 5 ευρώ και το παγωτό με τα 3. Για τετραμελή οικογένεια, ο λογαριασμός αγγίζει τα 50 ευρώ -χωρίς τραπέζι, χωρίς σερβιτόρο, χωρίς καν απόδειξη μερικές φορές.

Το περίπτερο ίσως σώσει λίγο την κατάσταση με ένα αναψυκτικό του ευρώ… αλλά και πάλι, το χαρτονόμισμα φεύγει και δεν επιστρέφει.

Το πρόβλημα δεν είναι το παγωτό. Ούτε το σουβλάκι. Είναι ότι η καθημερινότητα, εκεί που δεν το περιμένεις, σου υπενθυμίζει το κόστος του να ζεις απλά. Και το να μπορείς να πεις "ναι" σε ένα παγωτό χωρίς να κάνεις αριθμητική, γίνεται όλο και πιο προκλητικό προνόμιο.

Μικρές απολαύσεις, μεγάλη απόσταση από την κανονικότητα.

Θα αλλάξει πίστα το Χρηματιστήριο Αθηνών;

Μετά την πρόταση εξαγοράς της ΕΧΑΕ από την Euronext, αρκετοί... αναθάρρησαν. Μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξει πίστα το ελληνικό χρηματιστήριο;

Η πρώτη ευκαιρία για "αναβάθμιση" χάθηκε, αφού ο MSCI δεν μπήκε καν στον κόπο να βάλει το Χρηματιστήριο Αθηνών στη watch list του. Όμως, υπάρχουν ακόμη δύο παράθυρα μέσα στο 2025:

- S&P τον Ιούλιο

- FTSE τον Σεπτέμβριο

Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι πιθανή εξαγορά, ενδεχομένως να βοηθήσει στην είσοδο του χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές.

Όμως, δεν λείπουν και οι γκρίνιες. Όχι για τη στρατηγική... αλλά για την τιμή.

Όταν κατατέθηκε η πρόταση στα 6,90 ανά μετοχή, η τιμή ήταν με premium 15%, το οποίο όμως εξανεμίστηκε και με το παραπάνω, μετά το ράλι της ΕΧΑΕ, που είδε τη μετοχή να κλείνει στα 6,96 ευρώ, τιμή μεγαλύτερη από αυτή της πρότασης εξαγοράς.

Εξ ου και κάποιοι μιλούν πλέον για "συμβολικό premium", ενώ άλλοι ψιθυρίζουν για δεύτερη σκέψη στην προσφερόμενη τιμή, αν τελικά υπάρξει deal.

Εν τω μεταξύ, μετά τη δημοσιοποίηση των διαπραγματεύσεων, η Bank of America συστήνει "αγορά" για τη μετοχή της Εuronext, εκτιμώντας ότι πιθανή εξαγορά θα οδηγήσει σε αύξηση των κερδών ανά μετοχή τουλάχιστον 1% μέχρι το 2027.

Μεταξύ μας τώρα: Όταν η τιμή της πρότασης ξεπερνιέται πριν καν σφίξουν τα χέρια... κάτι θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Και όχι μόνο στις κατατάξεις.

