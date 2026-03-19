Τα κρακεράκια του Άδωνι, ο Τσόρτσιλ και ο Στάλιν

«Αχός βαρύς ακούστηκε» την Τετάρτη στη συνεδρίαση της Βουλής, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξεμάνη με τα κρακεράκια που έτρωγε στην αίθουσα ο Άδωνις Γεωργιάδης. Να πούμε εδώ πάντως ότι ο Ουίνστον Τσόρτσιλ ήταν πεπεισμένος ότι οι μεγάλες αποφάσεις παίρνονται καλύτερα με το στομάχι γεμάτο (και βέβαια με καλό ποτό και πούρα ως γνήσιος Αγγλοσάξονας).

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα το 1942, ο Τσόρτσιλ κατάλαβε ότι οι επίσημες συνομιλίες με τον Στάλιν δεν πήγαιναν καλά. Έτσι αποφάσισε να κάνει μια τελευταία προσπάθεια και ζήτησε συνάντηση, αλλά με τα απαραίτητα... τερψιλαρρύγια. Και δεν μιλάμε για τα λιτά, ταπεινά κρακεράκια του Άδωνι, αλλά για το τραπέζι του Οβελίξ.

Στη «συνεδρίαση» Τσόρτσιλ και Στάλιν βρέθηκαν οι δυο τους (με έναν διερμηνέα) μπροστά σε ένα τραπέζι βαρυφορτωμένο με ψητά γουρουνόπουλα, χαβιάρι και αμέτρητα μπουκάλια κρασί και βότκα. Η «σύσκεψη» κράτησε έως το πρωί, οι πάγοι έλιωσαν, και η συμμαχία τους σφυρηλατήθηκε όχι στη φωτιά της μάχης, αλλά στη φωτιά της σχάρας. Οπότε αν οι μεγάλοι αντίπαλοι Ουίνστον και Ιωσήφ διασταύρωσαν τα πιρούνια τους αντί για τα ξίφη τους, μπορούμε μόνο να ελπίζουμε και σε ένα θαύμα, τη μελλοντική συμφιλίωση του υπουργού Υγείας και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Χωρίς «το χαβιάρι της ειρήνης», αλλά και χωρίς κρακεράκια για σνακ.

Μετά τον Άδωνι κι ο Μάκης

Μετά το επεισόδιο 1 με τον Αδωνι Γεωργιάδη, ακολούθησε το επεισόδιο 2 με πρωταγωνίστρια ξανά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Λίγη ώρα μετά το περιστατικό με το… κρακεράκι του Αδώνιδος που προκάλεσε διακοπή της συνεδρίασης, η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας βγήκε στο περιστύλιο της Βουλή των Ελλήνων για δηλώσεις.

Την ίδια στιγμή περνούσε από το σημείο και ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, με την κ. Κωνσταντοπούλου να του πετά μια αιχμηρή ατάκα με σαφή υπαινιγμό για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μισό λεπτό να περάσουν οι αθώοι», είπε με εμφανή δόση ειρωνείας.

Ο κ. Βορίδης, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, απάντησε στο ίδιο ύφος, με το γνωστό σαρδόνιο χαμόγελο: «Μισό λεπτό να αποφύγουμε τους εισαγγελείς...», ρίχνοντας τη δική του «σπόντα» για το καταγγελτικό στυλ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Όπως έλεγαν αυτόπτες μάρτυρες, το περιστατικό κράτησε ελάχιστα δευτερόλεπτα, αλλά ήταν αρκετό για να δώσει νέο υλικό στους διαδρόμους -εκεί όπου, συχνά, λέγονται περισσότερα απ’ όσα καταγράφονται στα πρακτικά.

Τα ενεργειακά χτυπήματα εκτινάσσουν τις τιμές

Δεν έχουν περάσει καλά καλά είκοσι ημέρες από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και οι συνέπειες γίνονται όλο και πιο έντονες.

Η μορφή που έχει πάρει η σύγκρουση χτυπά την αγορά ενέργειας στη ρίζα της.

Από τη μια τα χτυπήματα του Ιράν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις των χωρών του Κόλπου και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, από την άλλη το χθεσινό χτύπημα του Ισραήλ στο South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο.

Οι τιμές εκτινάχθηκαν εκ νέου, καθώς νέες ανησυχίες ήρθαν να προστεθούν στις υφιστάμενες όσον αφορά τις παγκόσμιες προμήθειες σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Η κρισιμότητα της κατάστασης φαίνεται και από το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες χώρες παίρνουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση.

Άλλες επιβάλλουν τετραήμερη εργασία για να μειωθούν οι μετακινήσεις και η κατανάλωση πετρελαίου, σε άλλες χώρες οι πολίτες προμηθεύονται πετρέλαιο με δελτίο, ενώ δεν είναι σπάνιο φαινόμενο τρεις και τέσσερις εργαζόμενοι να πηγαίνουν στη δουλειά τους με το ίδιο αυτοκίνητο.

Τα χειρότερα πάντως αναμένεται να φανούν το επόμενο διάστημα αν ο πόλεμος συνεχιστεί, όταν η αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου περάσει και στα τιμολόγια ρεύματος και στα ράφια των σουπερμάρκετ.

Μετά τον Τζερόμ, η ώρα της Κριστίν

Μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ χθες, σειρά παίρνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η πλειοψηφία των αναλυτών εκτιμά ότι δεν θα μεταβάλει τα επιτόκια.

Τόσο οι κεντρικές τράπεζες όσο και οι αγορές προσπαθούν να σταθμίσουν τις συνέπειες από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Εκτός όμως από την ανακοίνωση για τα επιτόκια, οι αγορές αναμένουν και το τι θα πει αμέσως μετά η σιδηρά κυρία της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, και τον τόνο που θα δώσει για την επόμενη μέρα.

* Η φωτογραφία είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης

Πηγή: skai.gr

Πηγή: skai.gr

