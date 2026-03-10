Ο Μακρόν, ο Μητσοτάκης και ο ντε Γκωλ

Ως επιβεβαίωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Παρισιού-Αθήνας βλέπει ο γαλλικός Τύπος την κοινή παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Πάφο τη Δευτέρα.

Τα γαλλικά ΜΜΕ επισημαίνουν ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη που έστειλε μαχητικά F-16 και φρεγάτες («Κίμων» και «Ψαρά») στην Κύπρο, με τον Μακρόν να χαιρετίζει αυτόν τον συντονισμό ως «ευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας».

Πάντως, ορισμένοι αναλυτές παρατηρούν ότι ο Μακρόν χρησιμοποιεί αυτή την κρίση για να ενισχύσει το προφίλ του ως «ηγέτη της ευρωπαϊκής άμυνας», σε μια στιγμή που η δημοτικότητά του στο εσωτερικό της Γαλλίας βρίσκεται αν όχι στο ναδίρ, σίγουρα όχι πολύ... μακριά, ενόψει μάλιστα αλλεπάλληλων εκλογικών σκοπέλων.

Βέβαια, ο Σαρλ ντε Γκωλ, το όνομα του οποίου έχει πάρει το γαλλικό αεροπλανοφόρο που βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο, έλεγε ότι «όλος ο κόσμος ήταν, είναι και θα είναι διαιρεμένος. Αλλά η Γαλλία πρέπει να είναι μία». Το ίδιο λέει σήμερα και ο Μακρόν για την Ευρώπη σε δύσκολους γεωπολιτικούς καιρούς. Κι έχει δίκιο, ακόμη αν έχει ιδιοτελή κίνητρα, με την Αθήνα να επιδιώκει να αντλήσει τα μέγιστα οφέλη από τη γαλλική πολιτική ως αντίβαρο στην αντίστοιχη «ειδική σχέση» Άγκυρας - Μαδρίτης.

H «αγκαλιά» Μακρόν – Χριστοδουλίδη που... ενόχλησε το Λονδίνο

Με δηκτικό τρόπο υποδέχθηκε η Daily Mail την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο, όπου ανακοίνωσε την ενίσχυση της γαλλικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το βρετανικό μέσο σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τη θερμή υποδοχή που επεφύλαξε στον Μακρόν ο πρόεδρος της Κυπριακή Δημοκρατία Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτηρίζοντας τον εναγκαλισμό των δύο ηγετών ως «την αγκαλιά που ντρόπιασε τον Κιρ Στάρμερ».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου πραγματοποιήθηκε την ώρα που το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, συνοδευόμενο από πλοία 4 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκή Ένωση, κινείται προς την Ανατολική Μεσόγειο με αποστολή να ενισχύσει την άμυνα της Κύπρου, έπειτα από έκκληση της Λευκωσίας.

Την ίδια στιγμή, επισημαίνει η Mail, το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon, το οποίο έχει λάβει εντολή να αναπτυχθεί στην περιοχή, παραμένει ακόμη στο Πόρτσμουθ φορτώνοντας πυρομαχικά και δεν αναμένεται να αποπλεύσει για τη Μεσόγειο πριν από... σήμερα.

Παράλληλα, η Ντάουνινγκ Στριτ άφησε να εννοηθεί ότι, παρά τα δημοσιεύματα του Σαββατοκύριακου που έκαναν λόγο για πιθανή ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου HMS Prince of Wales, τελικά το πλοίο δεν θα σταλεί στη ζώνη των επιχειρήσεων.

Από την Κύπρο, ο Μακρόν έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα, δηλώνοντας ότι «μια επίθεση κατά της Κύπρου είναι επίθεση κατά ολόκληρης της Ευρώπης», ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα ενισχύσει την παρουσία της με πολεμικά πλοία και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Την ώρα που η γαλλική κινητικότητα στη Μεσόγειο σχολιαζόταν έντονα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ πραγματοποίησε χαμηλών τόνων επίσκεψη σε κοινοτικό κέντρο στο Λονδίνο, όπου συζήτησε ζητήματα... κόστους ζωής.

Τα μηνύματα από τον «Κίμωνα»

Ισχυρό συμβολισμό είχε η κοινή επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στη φρεγάτα «Κίμων» του Πολεμικoύ Ναυτικού, η οποία βρίσκεται στην Κύπρο στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα.

Μαζί με τη φρεγάτα «Ψαρά» και τέσσερα μαχητικά F-16, η ελληνική παρουσία στο νησί στέλνει –όπως σημειώνουν διπλωματικές πηγές– ένα σαφές μήνυμα στήριξης σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Χριστοδουλίδης εμφανίστηκε ιδιαίτερα θερμός, ευχαριστώντας δημόσια τον Έλληνα πρωθυπουργό. «Με πρωτοβουλία του Έλληνα πρωθυπουργού και με την παρουσία σας στην Κύπρο γράφετε ιστορία. Ο κυπριακός λαός και η επίσημη Πολιτεία σάς ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ για να προστατεύσετε την Κυπριακή Δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα απλώς πράττει το καθήκον της. «Το καθήκον μας κάνουμε, αγαπητέ μου Νίκο, να προστατεύσουμε την Κύπρο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», είπε, ευχαριστώντας παράλληλα τα πληρώματα των ελληνικών φρεγατών για την άμεση ανταπόκριση.

Όπως μάλιστα αποκάλυψε, από τη στιγμή που δόθηκε η εντολή, μέσα σε μόλις 5 ώρες τα πλοία είχαν αποπλεύσει – κάτι που, όπως σχολίασε, «λέει πολλά για τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικά του Πολεμικού Ναυτικού».

Και το μήνυμα έκλεισε με μια φράση που δύσκολα περνά απαρατήρητη: «Να ξέρετε πάντα ότι είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί».

Λόγια που, όπως παρατηρούσαν παριστάμενοι, είχαν αποδέκτη πολύ πέρα από το κατάστρωμα της φρεγάτας.

Φέρτο σου λέω, φέρτο

Πώς και πώς περιμένουν τον Μάιο επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία και airbnb.

Τρία συν ένα γεγονότα –καλλιτεχνικά και αθλητικά– φαίνεται ότι θα ανεβάσουν για τα καλά τους τζίρους.

Στη βραχυχρόνια μίσθωση, μάλιστα, ήδη καταγράφεται σχεδόν διπλάσια ζήτηση σε σχέση με πέρσι.

Οι δύο συναυλίες των θρυλικών metal συγκροτημάτων Metallica και Iron Maiden αλλά και το EuroLeague Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα αναμένεται να φέρουν πολύ κόσμο στην πόλη.

Υπάρχει όμως και ένα τέταρτο γεγονός που θα γίνει εκτός Ελλάδας αλλά προβλέπεται να ανεβάσει τους τζίρους… εντός συνόρων.

Ο λόγος για τη Eurovision Song Contest, που παραδοσιακά συνδυάζεται με πίτσες, μπύρες και σουβλάκια μπροστά από την τηλεόραση.

Με απλά λόγια:

Φέρτο.

Φέρτο, φέρτο, φέρτο το σουβλάκι...φέρτο...

Η αγορά «βλέπει» μετά-Λαγκάρντ εποχή

Τι κι αν η ίδια διαψεύδει τα σενάρια περί πρόωρης αποχώρησης από τα ηνία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας; Η αγορά φαίνεται να κρατά μικρό καλάθι.

Η Κριστίν Λαγκάρντ έχει μπροστά της θητεία έως τον Οκτώβριο του 2027, ωστόσο οι φήμες για αποχώρηση πριν από τις γαλλικές εκλογές δίνουν και παίρνουν στα οικονομικά γραφεία.

Δεν είναι μόνο τα πηγαδάκια των τραπεζιτών.

Σε δημοσκόπηση του Bloomberg, περισσότεροι από τους μισούς οικονομολόγους εκτιμούν ότι η «Σιδηρά Κυρία» της ΕΚΤ δύσκολα θα φτάσει μέχρι το τέλος της θητείας της.

Και κάποιοι πάνε ήδη ένα βήμα παραπέρα.

Στα ονόματα που κυκλοφορούν για τη διαδοχή, ξεχωρίζει εκείνο του Ολλανδού κεντρικού τραπεζίτη Κλάας Κνοτ.

Αν όμως τελικά η Λαγκάρντ αποφασίσει να εξαντλήσει τη θητεία της, τότε οι αγορές βλέπουν ως φαβορί τον επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος

Στη Φρανκφούρτη μπορεί να μην μιλούν ανοιχτά για διάδοχο. Στα dealing rooms, πάντως, η κουβέντα έχει ήδη ανοίξει.

